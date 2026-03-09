Тарасова о финале Гран-при: «От проката девушек у меня мало эмоций. Сегодня мне никто не понравился»

Тарасова: сегодня мне никто не понравился из фигуристок в финале Гран-при России.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что ей не понравились выступления фигуристок в финале Гран-при России в Челябинске.

Сегодня девушки выступили с произвольными программами. Итоговую победу одержала Алиса Двоеглазова, второй стала Дарья Садкова, третьей – Камилла Нелюбова.

«От проката девушек у меня мало эмоций. Все девочки катались неудачно для себя. Связываю это с их подготовкой или усталостью к концу сезона. Но ни одна девочка не откаталась по максимуму. Сегодня мне никто не понравился. Только одна Нелюбова откаталась для себя чисто, а остальные делали бесконечные ошибки», – сказала Тарасова.