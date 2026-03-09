37

Тарасова о финале Гран-при: «От проката девушек у меня мало эмоций. Сегодня мне никто не понравился»

Тарасова: сегодня мне никто не понравился из фигуристок в финале Гран-при России.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что ей не понравились выступления фигуристок в финале Гран-при России в Челябинске.

Сегодня девушки выступили с произвольными программами. Итоговую победу одержала Алиса Двоеглазова, второй стала Дарья Садкова, третьей – Камилла Нелюбова.

«От проката девушек у меня мало эмоций. Все девочки катались неудачно для себя. Связываю это с их подготовкой или усталостью к концу сезона. Но ни одна девочка не откаталась по максимуму. Сегодня мне никто не понравился. Только одна Нелюбова откаталась для себя чисто, а остальные делали бесконечные ошибки», – сказала Тарасова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoТатьяна Тарасова
Камилла Нелюбова
logoсборная России
logoДарья Садкова
logoАлиса Двоеглазова
женское катание
Хуже всех были судьи. Как Нелюбова с двумя чистыми прокатами и трикселями оказалась под Алисой и Дашей… Хотя как понятно, штаб не тот. Но от этого не менее гадко.
Хуже всех были судьи. Как Нелюбова с двумя чистыми прокатами и трикселями оказалась под Алисой и Дашей… Хотя как понятно, штаб не тот. Но от этого не менее гадко.
Может дело в непрыжковых элементах а иначе непонятно ?
Может дело в непрыжковых элементах а иначе непонятно ?
У той же Садковой вращения даже на V были (это понижение до базового уровня).
Гое не те, компоненты не те потому что штаб не тот.
Такое же мнение. Никто не произвёл впечатления
Так и есть. Понравилась только Нелюбова, но ее запихнули под кучу ошибок
Так и есть. Понравилась только Нелюбова, но ее запихнули под кучу ошибок
Люди! Ее не запихнули! Во-первых, оценивается результат обоих программ, и короткой и произвольной в сумме! Во-вторых, программа оценивается не по чистоте или падениям, а по стоимости элементов! А они разные!!! Поэтому можно исполнить сложный контент, но упасть и при этом получить больше баллов, чем за менее сложный
Люди! Ее не запихнули! Во-первых, оценивается результат обоих программ, и короткой и произвольной в сумме! Во-вторых, программа оценивается не по чистоте или падениям, а по стоимости элементов! А они разные!!! Поэтому можно исполнить сложный контент, но упасть и при этом получить больше баллов, чем за менее сложный
Ну вот и посмотрите, какие элементы у Садковой по стоимости, какие у Нелюбовой.
Согласна. Все плохо. Кроме Камилы.
Девочки Тутберидзе разваливаются прям на глазах.
Согласна. Все плохо. Кроме Камилы. Девочки Тутберидзе разваливаются прям на глазах.
У нее, уже второй сезон все разваливаются, к сожалению. Даже юниоры. Обратно их нужно в Хрустальный, а то, видимо идеальные условия расхолаживают.
Мне Камилла понравилась, остальные неприятно удивили валянием на льду и ошибками
Блестящих и ярких прокатов не было.
Нелюбова мне нравится в этом сезоне, буду болеть за неё и ее триксель
А мне Нелюбова понравилась. Жаль, что ее так занижают. Классно откаталась девчонка.
У девчат и у парников не пошли прокаты на ФГП, к сожалению. Зато стабильны были судьи со своим "ух честным судейством".
Сложно не согласиться. Почти у всех были ошибки и с у-си не густо совсем стало. Не зрелищно как-то стало ЖО.
