Софья Муравьева: «Мне кажется, я где-то не справляюсь с нервами. Буду разбираться чего еще не хватает»
Фигуристка Муравьева считает, что ей не удается справиться с нервами на прокатах.
Фигуристка Софья Муравьева считает, что не справляется с нервами во время соревнований.
Муравьева стала четвертой в финале Гран‑при России в Челябинске, набрав 210,65 балла. В тройку лучших вошли Алиса Двоеглазова (220,73), Дарья Садкова (212,35) и Камилла Нелюбова (210,67).
«Есть, за что похвалить, есть, за что поругать. Рада, что я здесь выступила. Произвольную я чувствую, она мне больше нравится, чем короткая, в последнее время. Мне кажется, я еще с нервами где‑то не справляюсь.
Еще необычно было: день перерыва между короткой и произвольной программами. Такого не было у меня никогда. Мне кажется, мне еще чего‑то не хватает, буду разбираться чего», – сказала Муравьева.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Нагрузки и постояннное недоедание .
Кого то бьет в 15-16, а кого то в 18 и позже. В спорте профессиональном это не отклонение.
И нервы,и вширь раздалась,никак не придет в форму.
Должна справиться,она красиво очень катит