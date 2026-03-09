Софья Муравьева: «Мне кажется, я где-то не справляюсь с нервами. Буду разбираться чего еще не хватает»

Фигуристка Муравьева считает, что ей не удается справиться с нервами на прокатах.

Фигуристка Софья Муравьева считает, что не справляется с нервами во время соревнований.

Муравьева стала четвертой в финале Гран‑при России в Челябинске, набрав 210,65 балла. В тройку лучших вошли Алиса Двоеглазова (220,73), Дарья Садкова (212,35) и Камилла Нелюбова (210,67).

«Есть, за что похвалить, есть, за что поругать. Рада, что я здесь выступила. Произвольную я чувствую, она мне больше нравится, чем короткая, в последнее время. Мне кажется, я еще с нервами где‑то не справляюсь.

Еще необычно было: день перерыва между короткой и произвольной программами. Такого не было у меня никогда. Мне кажется, мне еще чего‑то не хватает, буду разбираться чего», – сказала Муравьева.