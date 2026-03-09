27

Софья Муравьева: «Мне кажется, я где-то не справляюсь с нервами. Буду разбираться чего еще не хватает»

Фигуристка Муравьева считает, что ей не удается справиться с нервами на прокатах.

Фигуристка Софья Муравьева считает, что не справляется с нервами во время соревнований.

Муравьева стала четвертой в финале Гран‑при России в Челябинске, набрав 210,65 балла. В тройку лучших вошли Алиса Двоеглазова (220,73), Дарья Садкова (212,35) и Камилла Нелюбова (210,67).

«Есть, за что похвалить, есть, за что поругать. Рада, что я здесь выступила. Произвольную я чувствую, она мне больше нравится, чем короткая, в последнее время. Мне кажется, я еще с нервами где‑то не справляюсь.

Еще необычно было: день перерыва между короткой и произвольной программами. Такого не было у меня никогда. Мне кажется, мне еще чего‑то не хватает, буду разбираться чего», – сказала Муравьева.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
женское катание
logoсборная России
logoСофья Муравьева
logoСерия Гран-при России
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Муравьевой не хватает огонька, как-то все вымученно смотрится.
Нервы тут не при чем, Соня зримо подсела физически к концу программы, вращения еле делала уже. Пубертат он такой, надо просто переждать. Возможно как раз упростить контент, в первую половину каскад вернуть, чтобы в конце не умирать.
Ответ Сальто в неизвестность
Нервы тут не при чем, Соня зримо подсела физически к концу программы, вращения еле делала уже. Пубертат он такой, надо просто переждать. Возможно как раз упростить контент, в первую половину каскад вернуть, чтобы в конце не умирать.
Соне 19, какой пубертат? Стара она для пубертата.
Ответ Железная Леди
Соне 19, какой пубертат? Стара она для пубертата.
Вы не в теме. Вторая волна пубертата может быть хоть до 22-23. Посмотрите интервью Евгении Канаевой , олимпийской чемпионки по художественной гимнастике, канал «больше спорта». Она говорит что у нее месячные начались только в 19 лет, а начало менструации это далеко не конец пубертата.

Нагрузки и постояннное недоедание .
Кого то бьет в 15-16, а кого то в 18 и позже. В спорте профессиональном это не отклонение.
Может Муре попробовать зажигательные программы поставить, хотябы одну из двух?
Ответ Евгения Брылёва
Может Муре попробовать зажигательные программы поставить, хотябы одну из двух?
Она по физухе если только короткую потянет.
Ответ Евгения Брылёва
Может Муре попробовать зажигательные программы поставить, хотябы одну из двух?
Была у нее зажигательная у Плющенко, поставленная Михайловым. Тогда ее и приглядел Сирх.
Не хватает сил на вторую часть программы. Это очевидно
Пережить пубертат, восстановить аксель, профессор это умеет и будет красота. Мне ПП понравилась, физики не хватило на концовку.
Одно из двух. Или каскады пока в первую половину. Или оставить их во второй, но упростить пока хорео и связки. Нафиг этого Ришо. Старый добрый Изя Авербух и яркий образ. Катрин Денёв Шербургские зонтики😉))
Ответ Инна1945
Одно из двух. Или каскады пока в первую половину. Или оставить их во второй, но упростить пока хорео и связки. Нафиг этого Ришо. Старый добрый Изя Авербух и яркий образ. Катрин Денёв Шербургские зонтики😉))
Физики не хватает, в начале программы с прыжками справляется, дальше хуже. Очень нравится скольжение Сони, всегда за неё переживаю, надеюсь к следующему сезону физики добавит, и восстановит тройной аксель. Удачи Соне!
Ответ Короче Говоря
Физики не хватает, в начале программы с прыжками справляется, дальше хуже. Очень нравится скольжение Сони, всегда за неё переживаю, надеюсь к следующему сезону физики добавит, и восстановит тройной аксель. Удачи Соне!
Да. Физики не хватает. А сложное хорео Ришо забирает много сил. Соня и без трикселя прекрасна. Надо просто найти баланс между хореографией и тех.контентом. Яркий образ порой может добавить больше компов чем навороченное хорео. Скопипастить образ Катрин Денев из Шербургских зонтиков. В костюме, в причёске. К её внешности и фарфоровой коже очень подойдёт. И музыка французская её стиль. А в КП взять скрепное. По заветам Родниной. Сарафанчик, цветочки, кудри и Сенчину "По камушкам". Там сопрано Сенчиной придаст Соне шарма. И можно сделать красивенную дорогу под её конёк. Будет не хуже чем у Ришо. Но ярко и без наворотов. Чтобы не страдали каскады. Только к Изе, только к Изе. Если нет американских таблетосов для выносливости))
С одной стороны суперстабильность - в который раз 4 место на соревнованиях, хотя на пьедестале уже новое поколение фигуристок. С другой стороны, действительно очень психологически тяжело, никак не получается чисто откататься. Напоминает мне послетутберидзевский период Жени Медведевой:(
Соня, акселя тройного не хватает... И была бы золотая
А мне кажется ,что у нее пубертат затянулся.
И нервы,и вширь раздалась,никак не придет в форму.
Должна справиться,она красиво очень катит
Соня красиво катается, но возможно настал тот момент, когда нужно принимать больше решений при постановке программ, слушать себя и свои желания. Понимать, для чего ей фигурное катание и ради чего она катается. Соня делает это очень красиво, она прекрасная фигуристка, но как будто она себя не до конца нашла. Нет ощущения, что она всегда в гармонии с собой на льду. Желаю ей больше слушать себя и меньше слушать остальных, включая родственников и тренеров. Тогда Соне не будет равных в интерпретации программ и катании. А прыжки будут просто дополнением.
Ответ Sne$hinka
Соня красиво катается, но возможно настал тот момент, когда нужно принимать больше решений при постановке программ, слушать себя и свои желания. Понимать, для чего ей фигурное катание и ради чего она катается. Соня делает это очень красиво, она прекрасная фигуристка, но как будто она себя не до конца нашла. Нет ощущения, что она всегда в гармонии с собой на льду. Желаю ей больше слушать себя и меньше слушать остальных, включая родственников и тренеров. Тогда Соне не будет равных в интерпретации программ и катании. А прыжки будут просто дополнением.
А как интерпретация может повлиять на чистоту проката? Ну еще сильнее "углубится в образ"-и как это поможет исполнить чисто каскад например? По-моему , чтоб "нажимать" на образ техника должна быть доведена до автоматизма, чтоб не думать об исполнении элемента.
Ответ Катя Нечаева
А как интерпретация может повлиять на чистоту проката? Ну еще сильнее "углубится в образ"-и как это поможет исполнить чисто каскад например? По-моему , чтоб "нажимать" на образ техника должна быть доведена до автоматизма, чтоб не думать об исполнении элемента.
Техника техникой, главное, чтобы ей сама программа близка была, катала, что хочет. В элементах это уже стратегия ТШ.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Дарья Садкова: «Безумно рада, что завоевала серебро финала Гран‑при. Я и не надеялась, что буду выше Муравьевой»
9 марта, 12:49
⛸️ Финал Гран-при России. Двоеглазова победила, Садкова – 2-я, Нелюбова – 3-я, Муравьева – 4-я
9 марта, 11:50
Татьяна Тарасова: «Гуменник приехал с тяжелейших Олимпийских игр, где его пытали, издевались и все запрещали»
7 марта, 16:37
Рекомендуем
Главные новости
Валиева планирует выступить на турнире шоу-программ (РИА Новости)
сегодня, 09:51
Горбачева об операции: «Восстановление идет с большим опережением графика. Возможно, я выйду на лед уже в конце апреля»
сегодня, 09:36
Нелюбова об уходе из академии Плющенко: «Так сложились обстоятельства – моя мама заболела, и у меня уже не было возможности там тренироваться»
сегодня, 07:46
Камилла Нелюбова: «Чей тройной аксель считаю эталонным? Косторная – красивый, высокий. У Валиевой тоже очень нравился»
сегодня, 07:32
«Это превратило мое 8 марта в кошмар». Визажистка раскритиковала работу на шоу Загитовой
сегодня, 06:14
Авербух об участии Загитовой в «Ледниковом периоде»: «Алина в потрясающей форме, на новом понимании артистизма. Очень надеюсь, что мы сможем ее увидеть»
вчера, 20:29
Илья Авербух: «Цинизм фразы МОК о том, что спорт должен оставаться «лучиком надежды», — квинтэссенция лжи, цинизма и двуличия»
вчера, 17:55
Майя Сарафанова: «Очень рада, что Трусова и Валиева вернулись. Думаю, они еще покажут хорошие результаты»
вчера, 16:43
Майя Сарафанова: «Хочется как можно больше прыгать, но надо следить и за здоровьем, потому что мы не роботы, чтобы делать это без остановки»
вчера, 16:33
Гуменник об иске петербуржца из-за программы «Парфюмер»: «Программы у меня хорошие, особенно под оригинальную музыку хорошо получается»
вчера, 16:18
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
вчера, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем