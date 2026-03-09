Дарья Садкова: «Безумно рада, что завоевала серебро финала Гран‑при. Я и не надеялась, что буду выше Муравьевой»

Садкова: я не надеялась, что буду выше Муравьевой в финале Гран-при.

Фигуристка Дарья Садкова заявила, что не рассчитывала на серебро в финале Гран-при России в Челябинске.

Садкова набрала 212,35 балла по сумме программ и уступила только Алисе Двоеглазовой (220,73). Третье место заняла Камилла Нелюбова (210,67), четвертое – Софья Муравьева (210,65).

«Устала и счастлива, я безумно рада, потому что завоевала серебро, первую медаль финала Гран‑при. Когда готовилась к этим соревнованиям, были сложности. Когда я сидела в комнате ожидания, смотрела прокат Сони (Муравьевой). Она классно каталась, я и не надеялась, что буду выше нее.

Когда на табло высветилось, что я остаюсь первой, было очень много эмоций и счастья. Могу себя поругать за глупые ошибки, в конце старалась бороться за каскад. За что‑то могу себя похвалить, за что‑то поругать. На этих соревнованиях я извлекла полезный опыт, что возможно за полторы недели подготовиться к важным соревнованиям.

У меня мама сомневалась, что мы можем поехать на эти соревнования, когда она брала билеты: «Ты уверена? Точно едем?» Я говорю: «Да». Точно знала, что поеду, потому что жизнь предоставила такой же сценарий, как перед чемпионатом России. Это что‑то кармическое, работающее на подсознании, и я знала, что должна через это пройти, чтобы себе доказать, что все реально.

Сезон действительно трудный, но главное, что я из каждого соревнования извлекаю опыт, делаю определенные выводы, которые мне помогают», – сказала Садкова.