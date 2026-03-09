72

Дарья Садкова: «Безумно рада, что завоевала серебро финала Гран‑при. Я и не надеялась, что буду выше Муравьевой»

Садкова: я не надеялась, что буду выше Муравьевой в финале Гран-при.

Фигуристка Дарья Садкова заявила, что не рассчитывала на серебро в финале Гран-при России в Челябинске.

Садкова набрала 212,35 балла по сумме программ и уступила только Алисе Двоеглазовой (220,73). Третье место заняла Камилла Нелюбова (210,67), четвертое – Софья Муравьева (210,65).

«Устала и счастлива, я безумно рада, потому что завоевала серебро, первую медаль финала Гран‑при. Когда готовилась к этим соревнованиям, были сложности. Когда я сидела в комнате ожидания, смотрела прокат Сони (Муравьевой). Она классно каталась, я и не надеялась, что буду выше нее.

Когда на табло высветилось, что я остаюсь первой, было очень много эмоций и счастья. Могу себя поругать за глупые ошибки, в конце старалась бороться за каскад. За что‑то могу себя похвалить, за что‑то поругать. На этих соревнованиях я извлекла полезный опыт, что возможно за полторы недели подготовиться к важным соревнованиям.

У меня мама сомневалась, что мы можем поехать на эти соревнования, когда она брала билеты: «Ты уверена? Точно едем?» Я говорю: «Да». Точно знала, что поеду, потому что жизнь предоставила такой же сценарий, как перед чемпионатом России. Это что‑то кармическое, работающее на подсознании, и я знала, что должна через это пройти, чтобы себе доказать, что все реально.

Сезон действительно трудный, но главное, что я из каждого соревнования извлекаю опыт, делаю определенные выводы, которые мне помогают», – сказала Садкова.

Источник: «Матч ТВ»
Строго говоря, и выше Нелюбовой Садкова тоже быть не должна
Строго говоря таким пердимоноклем с Садковой,после ее 15 места на ЧР, она гарантированно втащена сегодняшний липовым судейством и серебром в ОСНОВНОЙ состав Сборной-именно в этом и заключался весь крутеж с притапливанием в КП Нелюбовой на 5 место))),именно по этому обалдели от вседозволенности настолько что поставили не существующий недокрут на 3А))), а Нелюбова вряд ли в запас войдет с ее шикарным сезоном).Да еще и призовые ЭГ себе подсиропила за халтуру Алисы и Даши).Вот так решаются взаимовыгодные вопросы в ФФКР,полный договорняк, хоть отваляйся весь прокат,а в Основной состав Сборной ЭГ тебя втащит ради самой себя.
Я думаю, что Даша будет включена в резерв сборной и, я думаю, что туда же надо включить Нелюбову. Чемпионат России всегда имеет приоритет перед финалом Гран-при России и тут могут разыгрываться только места в запасе.
Не завоевала. Подарили судьи. Мне нравится Даша, но пора бы уже ей, наконец, стабильно начать кататься, выйти из этой роли вечной нестабильности.
Сказать легко. Гленн вон сколько, 26 вроде, и даже ТИ и таблетки плохо помогают.
Гленн откатала лучше Даши в ПП точно.
Вытащили за уши с грязным и натужным прокатом на 2-е место.
Очень ангажированное судейство.
Дело не в Муравьевой, а в Нелюбовой. То что судьи никакую Дашу что в короткой с сольным риттбергером, что с грязной произвольной, затащили выше Нелюбовой, это прям боль. Девочка нужного штаба.
Даша, давай честно, натянули, Нелюбова должна быть выше. Но над ошибками надо конечно работать, 4Т был замечательный, а дальше ошибка на ошибке
Комментарий скрыт
Вот Камилла как раз докрутила триксель,но чтобы все было шито крыто недокрут ей таки влепили на безупречные прокаты))),чтобы уж совсем в грязь лицом не ударить....
Сегодня должна быть четвертой. Прокат слабый, вторая половина совсем плохо
Так ее таким макаром в основной состав сборной после 15 места на ЧР втащили, вот и ловкость рук ТШТ-ФФКП и судей),а нелюбова с отличными прокатами весь сезон-даже в запас скорее всего не войдет.Вот почему сегодня такой беспредел устроили....
Ради завоевала? Судьи выдали.
Да ладно Даша, ты как будто вчера родилась и не знаешь как это все работает.
Ох, Даша, тут не радоваться надо, а от стыда сгорать
От стыда сгореть, что единственная чисто исполнила квад? Ей все ошибки отминусовали, нечему стыдиться, наоборот, пора становится наглее и увереннее
У Даши не получился прокат в целом, так бывает, не справилась. Очень много ошибок. А Камиллу под неё задвинули, да и Соню тоже.
Не завоевала, а поставили судьи. Я согласен что она была лучше Муравьевой, но это никак не выше Нелюбовой. Начиная причем с короткой программы
