Алиса Двоеглазова: «Мы с мамой поспорили, что если я делаю бабочку на четверном лутце – месяц буду мыть унитазы»
Фигуристка Алиса Двоеглазова оценила свою победу в финале Гран-при России в Челябинске.
В произвольной программе Двоеглазова исполнила четверной тулуп, но упала на повторении этого прыжка, а также допустила бабочку на лутце.
– Сейчас у тебя первое золото по взрослым. Повесишь ли ты ее как-то отдельно дома? Или все в одну карьерную историю пойдет?
– Думаю, в одну карьерную, потому что вся карьера складывается у нас из таких вот ступеней. Пока что хочется больше проанализировать свой прокат: почему, что и как.
– А отдохнуть не хочется?
– Нет, вот здесь не хочется! Мне хочется как-то правильно себя настроить. Может, поработать не только на льду, но и больше углубиться в зале в чем-то. Наверное, больше в психологическую сторону. Нужно пробовать что-то новое.
– Хочется больше удовольствия получать от проката?
– Хочется больше удовольствия после него получать – наверное, так. Мне очень жаль мою маму, наверное. Столько переживаний... Еще мы с ней поспорили, что если я захожу на четверной лутц – то все нормально. Если я делаю бабочку – она мне сказала, что я месяц буду мыть унитазы.
– Так вот почему мама сидит на трибунах!
– Первая моя мысль после того, как я приземлилась с этой бабочки – лучше, наверное, разбиться с четверного, но уже на него зайти. И я подумала: блин...
– Твои задачи на следующий сезон, на конец этого сезона? Что бы ты на своем маникюре написала – давай так.
– «Психологической устойчивости» и «Алиса, отстань от себя!» Вот так вот, наверное. А в целом хочется развиваться не только в прыжковой сфере, но и как-то больше еще раскрепоститься, искать новые стили в себе и поставить интересные программы, возможно – рассказать какую-то историю. Но подумаю об этом чуть позже, – ответила Двоеглазова в эфире Первого канала.
