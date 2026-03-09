Алиса Двоеглазова: «Мы с мамой поспорили, что если я делаю бабочку на четверном лутце – месяц буду мыть унитазы»

Фигуристка Двоеглазова рассказала о проигранном споре на мытье унитазов.

Фигуристка Алиса Двоеглазова оценила свою победу в финале Гран-при России в Челябинске.

В произвольной программе Двоеглазова исполнила четверной тулуп, но упала на повторении этого прыжка, а также допустила бабочку на лутце.

– Сейчас у тебя первое золото по взрослым. Повесишь ли ты ее как-то отдельно дома? Или все в одну карьерную историю пойдет?

– Думаю, в одну карьерную, потому что вся карьера складывается у нас из таких вот ступеней. Пока что хочется больше проанализировать свой прокат: почему, что и как.

– А отдохнуть не хочется?

– Нет, вот здесь не хочется! Мне хочется как-то правильно себя настроить. Может, поработать не только на льду, но и больше углубиться в зале в чем-то. Наверное, больше в психологическую сторону. Нужно пробовать что-то новое.

– Хочется больше удовольствия получать от проката?

– Хочется больше удовольствия после него получать – наверное, так. Мне очень жаль мою маму, наверное. Столько переживаний... Еще мы с ней поспорили, что если я захожу на четверной лутц – то все нормально. Если я делаю бабочку – она мне сказала, что я месяц буду мыть унитазы.

– Так вот почему мама сидит на трибунах!

– Первая моя мысль после того, как я приземлилась с этой бабочки – лучше, наверное, разбиться с четверного, но уже на него зайти. И я подумала: блин...

– Твои задачи на следующий сезон, на конец этого сезона? Что бы ты на своем маникюре написала – давай так.

– «Психологической устойчивости» и «Алиса, отстань от себя!» Вот так вот, наверное. А в целом хочется развиваться не только в прыжковой сфере, но и как-то больше еще раскрепоститься, искать новые стили в себе и поставить интересные программы, возможно – рассказать какую-то историю. Но подумаю об этом чуть позже, – ответила Двоеглазова в эфире Первого канала.