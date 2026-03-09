48

Алиса Двоеглазова: «Мы с мамой поспорили, что если я делаю бабочку на четверном лутце – месяц буду мыть унитазы»

Фигуристка Двоеглазова рассказала о проигранном споре на мытье унитазов.

Фигуристка Алиса Двоеглазова оценила свою победу в финале Гран-при России в Челябинске.

В произвольной программе Двоеглазова исполнила четверной тулуп, но упала на повторении этого прыжка, а также допустила бабочку на лутце.

– Сейчас у тебя первое золото по взрослым. Повесишь ли ты ее как-то отдельно дома? Или все в одну карьерную историю пойдет?

– Думаю, в одну карьерную, потому что вся карьера складывается у нас из таких вот ступеней. Пока что хочется больше проанализировать свой прокат: почему, что и как.

– А отдохнуть не хочется?

– Нет, вот здесь не хочется! Мне хочется как-то правильно себя настроить. Может, поработать не только на льду, но и больше углубиться в зале в чем-то. Наверное, больше в психологическую сторону. Нужно пробовать что-то новое.

– Хочется больше удовольствия получать от проката?

– Хочется больше удовольствия после него получать – наверное, так. Мне очень жаль мою маму, наверное. Столько переживаний... Еще мы с ней поспорили, что если я захожу на четверной лутц – то все нормально. Если я делаю бабочку – она мне сказала, что я месяц буду мыть унитазы.

– Так вот почему мама сидит на трибунах!

– Первая моя мысль после того, как я приземлилась с этой бабочки – лучше, наверное, разбиться с четверного, но уже на него зайти. И я подумала: блин...

– Твои задачи на следующий сезон, на конец этого сезона? Что бы ты на своем маникюре написала – давай так.

– «Психологической устойчивости» и «Алиса, отстань от себя!» Вот так вот, наверное. А в целом хочется развиваться не только в прыжковой сфере, но и как-то больше еще раскрепоститься, искать новые стили в себе и поставить интересные программы, возможно – рассказать какую-то историю. Но подумаю об этом чуть позже, – ответила Двоеглазова в эфире Первого канала.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
женское катание
logoсборная России
logoАлиса Двоеглазова
logoСерия Гран-при России
48 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну что ,ёршик в руки..))
Я так и знал что это поставят на одну из новостей ).
C чувством юмора порядок :)
Ответ traugutt
C чувством юмора порядок :)
С прокатами - нет.
Ответ Анастасия Лукьянова
Лью и не снилось :)
Ну кстати азиатские родители как раз известны тем, что душу из ребенка вытягивают.
Ответ Анастасия Лукьянова
Лью и не снилось :)
Вообще требовательность азиатских родителей к детям - это уже притча во языцех.
Каждый раз вспоминаю про японского лауреата Нобелевской премии по литературе, который сказал матери:
-Мама, я получил Нобелевскую премию, как и обещал.
-Ты обещал Нобелевскую премию по физике!!!
Сколько унитазов в доме Алисы?
Молодец Алиса, с юмором, да и вообще нравится ее слушать. Ну, а унитаз сам себя не помоет, дело житейское.
Ответ Den3Lo
Молодец Алиса, с юмором, да и вообще нравится ее слушать. Ну, а унитаз сам себя не помоет, дело житейское.
Я плачу 3500р раз в месяц за генеральную уборку.
И унитаз моется "сам"
Ответ Воскресенец
Я плачу 3500р раз в месяц за генеральную уборку. И унитаз моется "сам"
А с прыжками как у тебя?
О Алиса, приезжайте с мамой по мне. Есть работа для тебя.
Мама симпатичная у Алисы, блондинка с голубыми глазами. Спор мама выиграла, вот так они в семье стимулируют Алису на успешные прокаты. ))
Слово не воробей, как известно. Наверно лучше было не детализировать предмет спора. Но, непосредственность Алисы подкупает.
Ответ Lyudmila
Слово не воробей, как известно. Наверно лучше было не детализировать предмет спора. Но, непосредственность Алисы подкупает.
Ну ты пропала Алиса. 🤣
Ответ Lyudmila
Слово не воробей, как известно. Наверно лучше было не детализировать предмет спора. Но, непосредственность Алисы подкупает.
Да это же в шутку поспорили чтобы мотивировать , понятно что она не то что унитаз даже ручки от дверей мыть не будет .
Кто- то должен работать со спортсменами и учить тому, что следует говорить на камеру, а что нет.
