  • Двоеглазова о победе в финале Гран-при: «Больше испытываю разочарование в себе. Попробую все переосмыслить – может, поменять подход к тренировкам»
9

Двоеглазова заявила, что испытывает разочарование после финала Гран-при.

Фигуристка Алиса Двоеглазова в эфире Первого канала рассказала, что испытывает разочарование после своего выступления в финале Гран-при России в Челябинске.

Двоеглазова одержала победу на турнире. Она исполнила четверной тулуп в произвольной программе, но упала на втором этом же прыжке, а также допустила бабочку на лутце.

– Пока тяжело оценить. Больше, конечно, испытываю разочарование в себе. Но я еще до того как выходить на лед дала себе установку, что буду бороться до самого конца, бороться за каждый элемент, за каждый оборотик, за каждый шажок. И я очень благодарна себе, что держалась до самого последнего момента своей программы.

– Что-то не так пошло на разминке или на тренировке сложности были?

– Сложности, наверное, больше в моей голове. Я знаю, что могу выполнить тот или иной контент. Нужно как-то проанализировать, может, позаниматься с какими-то специалистами, чтобы понять, что конкретно мне нужно. Потому что, например, на прыжковом турнире я готовилась, наверное, гораздо меньше в том плане, что я не знала, чего ожидать.

И как-то думала просто о том, что классные старты, можно принять здесь участие, тем более соревнования дуэтов, что-то новое. И, наверное, психологически легче подходила. Здесь я больше готовилась, больше тренировалась к этому турниру. Наверное, от того, что я слишком много от себя хочу – может, это тоже как-то влияет.

– Может, на тебя влияло, что ты очень хотела завоевать эту первую медаль по взрослым?

– Во время тренировочного процесса я как-то анализировала свои соревнования. Конкретно сюда я ехала просто чтобы показать то, что я умею прыгать и делать. Я рада, что в короткой программе у меня получилось season best свой показать. Тут больше, ну... Наверное, я на себя злилась, что еще ни разу не откатала чисто свою произвольную программу в этом сезоне. И меня это разочаровывает до сих пор.

– Даже несмотря на сложность? Все-таки четверной лутц в самом начале.

– Четверной лутц, который вновь не случается. Вот эта бабочка уже в моменте выезда... Я не знаю, у меня буря эмоций каких-то. Мне стало стыдно перед всем залом, перед всеми людьми, которые здесь находятся.

Но, так как я давала себе установку в любом случае бороться до конца, потому что понимала, что у меня есть небольшой запас и хорошие шансы на любую из видов медалей здесь, но конкретно завоевать золото – это, наверное, уже как дальнейшая цель. Но в приоритете у меня было чисто откатать программы.

– Впереди Кубок Первого канала – у тебя еще будет шанс откатать произвольную чисто. С каким настроем будешь готовиться?

– Нужно переосмыслить все. Я, конечно, очень рада тому, что у меня получилось взять здесь золото. Как бальзам на душу. Но попробую просто все переосмыслить. Может, поменять подход к тренировкам. Потому что я чувствую, что начинаю взрослеть именно как девушка, и становится тяжелее тренироваться из-за этого, – ответила Двоеглазова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Алиса, это золото не может быть бальзамом. Никак. Лечи, давай, звездную болезнь. Рановато она пришла.
Ответ Тотли Тауэрс
Алиса, это золото не может быть бальзамом. Никак. Лечи, давай, звездную болезнь. Рановато она пришла.
Золото-то краденое.
Фигуристка из Чувашии была лучше и в первой и во второй оценке
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Золото-то краденое. Фигуристка из Чувашии была лучше и в первой и во второй оценке
Если у спортсмена наряду с кучей сложных элементов не получился один сурерсложный (на который кроме него никто и не замахивается), то это не значит, что он хуже спортсмена, который с грехом пополам один сложный элемент выдал. Что катала спортсменка из Чувашии, даже под какую музыку - я не могу уже сейчас вспомнить. Вот когда у этой спортсменки будет 2 трикселя в произволке, суперпрогпамма и непрыжковые все 4-го - вот тогда можно будет негодовать и требовать справедливости.
И это учтите, Двоеглазова по правилам ИСУ еще юниорка. И у нее уже пубертат начинается.
Что же будет в следующем сезоне?
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
И это учтите, Двоеглазова по правилам ИСУ еще юниорка. И у нее уже пубертат начинается. Что же будет в следующем сезоне?
а там выходят компонентные катальщицы дзепка и плескачева..
Ответ Anet_1116877531
а там выходят компонентные катальщицы дзепка и плескачева..
У Дзепки пубера не будет?)
Зато нам не бальзам!
Может, убрать этот лутц, ну его , чисто катать и без того сложный контент и будет здорово
