Двоеглазова о победе в финале Гран-при: «Больше испытываю разочарование в себе. Попробую все переосмыслить – может, поменять подход к тренировкам»

Двоеглазова заявила, что испытывает разочарование после финала Гран-при.

Фигуристка Алиса Двоеглазова в эфире Первого канала рассказала, что испытывает разочарование после своего выступления в финале Гран-при России в Челябинске.

Двоеглазова одержала победу на турнире. Она исполнила четверной тулуп в произвольной программе, но упала на втором этом же прыжке, а также допустила бабочку на лутце.

– Пока тяжело оценить. Больше, конечно, испытываю разочарование в себе. Но я еще до того как выходить на лед дала себе установку, что буду бороться до самого конца, бороться за каждый элемент, за каждый оборотик, за каждый шажок. И я очень благодарна себе, что держалась до самого последнего момента своей программы.

– Что-то не так пошло на разминке или на тренировке сложности были?

– Сложности, наверное, больше в моей голове. Я знаю, что могу выполнить тот или иной контент. Нужно как-то проанализировать, может, позаниматься с какими-то специалистами, чтобы понять, что конкретно мне нужно. Потому что, например, на прыжковом турнире я готовилась, наверное, гораздо меньше в том плане, что я не знала, чего ожидать.

И как-то думала просто о том, что классные старты, можно принять здесь участие, тем более соревнования дуэтов, что-то новое. И, наверное, психологически легче подходила. Здесь я больше готовилась, больше тренировалась к этому турниру. Наверное, от того, что я слишком много от себя хочу – может, это тоже как-то влияет.

– Может, на тебя влияло, что ты очень хотела завоевать эту первую медаль по взрослым?

– Во время тренировочного процесса я как-то анализировала свои соревнования. Конкретно сюда я ехала просто чтобы показать то, что я умею прыгать и делать. Я рада, что в короткой программе у меня получилось season best свой показать. Тут больше, ну... Наверное, я на себя злилась, что еще ни разу не откатала чисто свою произвольную программу в этом сезоне. И меня это разочаровывает до сих пор.

– Даже несмотря на сложность? Все-таки четверной лутц в самом начале.

– Четверной лутц, который вновь не случается. Вот эта бабочка уже в моменте выезда... Я не знаю, у меня буря эмоций каких-то. Мне стало стыдно перед всем залом, перед всеми людьми, которые здесь находятся.

Но, так как я давала себе установку в любом случае бороться до конца, потому что понимала, что у меня есть небольшой запас и хорошие шансы на любую из видов медалей здесь, но конкретно завоевать золото – это, наверное, уже как дальнейшая цель. Но в приоритете у меня было чисто откатать программы.

– Впереди Кубок Первого канала – у тебя еще будет шанс откатать произвольную чисто. С каким настроем будешь готовиться?

– Нужно переосмыслить все. Я, конечно, очень рада тому, что у меня получилось взять здесь золото. Как бальзам на душу. Но попробую просто все переосмыслить. Может, поменять подход к тренировкам. Потому что я чувствую, что начинаю взрослеть именно как девушка, и становится тяжелее тренироваться из-за этого, – ответила Двоеглазова.