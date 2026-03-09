Президент Грузии наградил Тутберидзе и Слюсаренко орденом Чести за выступление грузинских фигуристов на Олимпиаде-2026

Президент Грузии наградил Тутберидзе и Слюсаренко орденом Чести.

Российские тренеры Этери Тутберидзе и Павел Слюсаренко награждены орденом Чести за выступление грузинских фигуристов на Олимпиаде-2026 в Италии.

Церемония награждения транслировалась на странице президента Грузии Михаила Кавелашвили в фейсбуке.

«Я хочу особо поприветствовать наших выдающихся спортсменов, которые только что на зимней Олимпиаде 2026 года в Милане достигли огромного успеха и обрадовали всю нашу страну и народ. Я хочу также поприветствовать и воспользоваться случаем, поздравить и поблагодарить их тренеров, представителей федерации, всех тех людей, которые помогли нашим спортсменам добиться успеха», – сказал Кавелашвили.

Ордена передали главе Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани, которая позже передаст награды Тутберидзе и Слюсаренко.

Также орден Чести получили грузинская судья международной категории Саломе Чигогидзе, фигуристы Анастасия Губанова, Ника Эгадзе, Анастасия Метелкина и Лука Берулава.

Олимпийские игры проходили с 6 по 22 февраля. Метелкина и Берулава завоевали серебро, а в командном турнире сборная Грузии заняла четвертое место.