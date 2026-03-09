78

Президент Грузии наградил Тутберидзе и Слюсаренко орденом Чести за выступление грузинских фигуристов на Олимпиаде-2026

Президент Грузии наградил Тутберидзе и Слюсаренко орденом Чести.

Российские тренеры Этери Тутберидзе и Павел Слюсаренко награждены орденом Чести за выступление грузинских фигуристов на Олимпиаде-2026 в Италии.

Церемония награждения транслировалась на странице президента Грузии Михаила Кавелашвили в фейсбуке.

«Я хочу особо поприветствовать наших выдающихся спортсменов, которые только что на зимней Олимпиаде 2026 года в Милане достигли огромного успеха и обрадовали всю нашу страну и народ. Я хочу также поприветствовать и воспользоваться случаем, поздравить и поблагодарить их тренеров, представителей федерации, всех тех людей, которые помогли нашим спортсменам добиться успеха», – сказал Кавелашвили.

Ордена передали главе Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани, которая позже передаст награды Тутберидзе и Слюсаренко.

Также орден Чести получили грузинская судья международной категории Саломе Чигогидзе, фигуристы Анастасия Губанова, Ника Эгадзе, Анастасия Метелкина и Лука Берулава. 

Олимпийские игры проходили с 6 по 22 февраля. Метелкина и Берулава завоевали серебро, а в командном турнире сборная Грузии заняла четвертое место.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
сборная Грузии
logoОлимпиада-2026
Павел Слюсаренко
logoЭтери Тутберидзе
logoНика Эгадзе
Саломе Чигогидзе
logoАнастасия Метелкина
logoЛука Берулава
logoАнастасия Губанова
78 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ха ха, да на грузинскую сборную отработали оба, а на своих забили по полной
Ответ Элен Карташова
Ха ха, да на грузинскую сборную отработали оба, а на своих забили по полной
Комментарий скрыт
Ответ Lapo Elkann
Комментарий скрыт
Это ваши затуманенные стеклянные мозги думают только в одном направлении, а есть адекватные люди, которые болеют не за штаб и видят, что творится в фк
С чем мы их и поздравляем. Молодцы. Зато в РФ развал, что в Хрустальном, что у Слюсаренко
Ответ Ирина Ельникова
С чем мы их и поздравляем. Молодцы. Зато в РФ развал, что в Хрустальном, что у Слюсаренко
А разве не Хрустальный опять выиграл медальницу по итогам сезона в РФ?
Если это «развал», то что же тогда остальные?
Вы со статистикой-то ознакомьтесь
Ответ Ирина Ельникова
С чем мы их и поздравляем. Молодцы. Зато в РФ развал, что в Хрустальном, что у Слюсаренко
Каждому такой бы развал. Сколько золота и серебра взяли?
Да, зато российские фигуристы в полном развале, молодцы так молодцы
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Да, зато российские фигуристы в полном развале, молодцы так молодцы
Тутберидзе и Слюсаренко не отвечают за всех российских фигуристов
А Рукавицына почему забыли? Настя очень достойно выступила на ОИ, особенно в команднике - тренер не причём?
Дише и тут орден зажали. Что такое не везёт и как с этим бороться?

А ведь человек старался, флаг нес.
Ответ Zhuuuzhik
Дише и тут орден зажали. Что такое не везёт и как с этим бороться? А ведь человек старался, флаг нес.
Видимо, решили, что флага пока достаточно )
Ответ Zhuuuzhik
Дише и тут орден зажали. Что такое не везёт и как с этим бороться? А ведь человек старался, флаг нес.
Они может и хотели, но „сильнейшая“ не знает как покупать билеты, поэтому как только освоит этот сложнейший навык, так сразу всем наградят…
Тутберидзе нужно вернуться к тренерской деятельности. Все в развале.
Ответ Den3Lo
Тутберидзе нужно вернуться к тренерской деятельности. Все в развале.
Она сказала, что не будет больше никого заставлять. Как все и хотели.
Ответ Den3Lo
Тутберидзе нужно вернуться к тренерской деятельности. Все в развале.
Смотря к какой. Например, тренерскую деятельность в поддержку сборной Грузии она не прекращала, а наоборот, обороты только набирает, как показывает практика. Вопрос только в том, как на этот разгоняющийся двигатель грузинского пошиба, работающий на неиссякаемой щедрости российского бюджета и налогоплательщиков, отреагирует наша федерация и система. Тутберидзе, видимо, забыла, что из выделенного под её имя ледового дворца в Москве можно и обратно сыграть на „любимый“ надувной каток, только уже в Тбилиси…
Там награды падают, а здесь фигуристы (
Смешно. За шикарные прокаты Егадзе?)
А судье за что? За "честное" судейство?)
Ответ fewral
Смешно. За шикарные прокаты Егадзе?) А судье за что? За "честное" судейство?)
За золото ЧЕ, например
Ответ MarinaEst
За золото ЧЕ, например
"Российские тренеры Этери Тутберидзе и Павел Слюсаренко награждены орденом Чести за выступление грузинских фигуристов на Олимпиаде-2026 в Италии"
можно было и Рукавицына наградить,Губанчика он хорошо подвел к ОИ.
Ответ Veronika spuria
можно было и Рукавицына наградить,Губанчика он хорошо подвел к ОИ.
Наградили. И Настю и Рукавицина.
Слусаренко заслужил грузинскую награду. А Диану / Смолкина забыли? Что касается Тутберидзе, ей не орден чести ( чести это не про нее), а орден Славы надо было дать, если такой есть, а если нет, то придумать специально для нее, и миллион зеленых в придачу.
Ответ Железная Леди
Слусаренко заслужил грузинскую награду. А Диану / Смолкина забыли? Что касается Тутберидзе, ей не орден чести ( чести это не про нее), а орден Славы надо было дать, если такой есть, а если нет, то придумать специально для нее, и миллион зеленых в придачу.
Орден Совести))) она есть Ум, честь и совесть современного ФК))
Ответ Олег Марфин
Орден Совести))) она есть Ум, честь и совесть современного ФК))
Насчет совести это вы где увидели? Она туда никогда не заходила. Честь вообще не из ее словаря. На всех на#срать это ее слова.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Лучшие фигуристы снимаются с чемпионата мира – уже минус три героя Олимпиады
8 марта, 06:30
Олимпиада-2026. Петросян, Лью, Сакамото, Малинин, Шайдоров, Фурнье-Бодри и Сизерон, Миура и Кихара выступили с показательными номерами
21 февраля, 21:30
Евгеньев о парах на Олимпиаде: «Вся красота Игр для меня была разбита в пух и прах обидой и печалью за моего друга Святченко»
17 февраля, 16:54
Рекомендуем
Главные новости
Валиева планирует выступить на турнире шоу-программ (РИА Новости)
сегодня, 09:51
Горбачева об операции: «Восстановление идет с большим опережением графика. Возможно, я выйду на лед уже в конце апреля»
сегодня, 09:36
Нелюбова об уходе из академии Плющенко: «Так сложились обстоятельства – моя мама заболела, и у меня уже не было возможности там тренироваться»
сегодня, 07:46
Камилла Нелюбова: «Чей тройной аксель считаю эталонным? Косторная – красивый, высокий. У Валиевой тоже очень нравился»
сегодня, 07:32
«Это превратило мое 8 марта в кошмар». Визажистка раскритиковала работу на шоу Загитовой
сегодня, 06:14
Авербух об участии Загитовой в «Ледниковом периоде»: «Алина в потрясающей форме, на новом понимании артистизма. Очень надеюсь, что мы сможем ее увидеть»
вчера, 20:29
Илья Авербух: «Цинизм фразы МОК о том, что спорт должен оставаться «лучиком надежды», — квинтэссенция лжи, цинизма и двуличия»
вчера, 17:55
Майя Сарафанова: «Очень рада, что Трусова и Валиева вернулись. Думаю, они еще покажут хорошие результаты»
вчера, 16:43
Майя Сарафанова: «Хочется как можно больше прыгать, но надо следить и за здоровьем, потому что мы не роботы, чтобы делать это без остановки»
вчера, 16:33
Гуменник об иске петербуржца из-за программы «Парфюмер»: «Программы у меня хорошие, особенно под оригинальную музыку хорошо получается»
вчера, 16:18
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
вчера, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем