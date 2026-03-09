  • Спортс
  • Захарова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Стало сложнее из-за того, что на оставшемся катке лед давали многим группам сразу. Была каша-малаша»
3

Фигуристка Захарова рассказала, как обвал крыши катка ЦСКА повлиял на тренировки.

Бронзовый призер чемпионата России Мария Захарова рассказала, как обрушение крыши катка ЦСКА повлияло на тренировки.

По информации РИА Новости, крыша катка на Ленинградском проспекте в Москве обвалилась 20 февраля.

«Стало сложнее гораздо в том, что из-за того, что нас было много, [на оставшемся катке] лед давали многим группам сразу. Была каша-малаша на льду: ни проехать нормально, ни подготовиться. Есть такие, кто на льду никого не замечают. Время тоже в два раза сократили. Это сильно выбило из колеи, но, с другой стороны, надо стараться быть готовым ко всему», – сказала Захарова.

Сегодня Захарова выступила с произвольной программой в финале Гран-при России в Челябинске. Она занимает промежуточное 9-е место (предпоследнее).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
женское катание
logoСерия Гран-при России
logoсборная России
Мария Захарова
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
надо было пока перебраться к папе
Вот и причина нашлась. Это случилось ... вчера, позавчера?
Ответ orlitza
Вот и причина нашлась. Это случилось ... вчера, позавчера?
Две недели без нормальных тренировок
Рекомендуем