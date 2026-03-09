Роднина о возвращении России в спорте: «Вопрос не только в появлении спортсменов на площадках. У нас практически во всех видах спорта нет наших судей»

Роднина считает, что вопрос возвращения России в спорте относится и к судейству.

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что на международную арену должны вернуться не только российские спортсмены, но и судьи.

«В том же фигурном катании мы же смотрим на верхушку спорта – на цветочки и бутоны, а у нас мало в каких федерациях остались нормальные контакты, по крайней мере, не то что ты разговариваешь с глухой стеной. У нас практически нет федераций, где есть наши представители в президиуме или в техническом комитете. Вопрос восстановления спорта не только в появлении спортсменов на площадках. У нас практически во всех видах спорта нет наших судей.

ISU (Международный союз конькобежцев) не допускает наших спортсменов до других соревнований после Олимпиады? Они разве что-то нарушили? Сейчас идет сезон, который начался в августе–сентябре 2025 и продлевается по март–апрель 2026 года. Когда они принимали решение, мы не допускались на этот сезон, но, учитывая рекомендации МОК (Международного олимпийского комитета), ISU нашел возможность допустить нас к отбору на Олимпиаду в конькобежном спорте, фигурном катании и шорт-треке.

И надо понимать, что во всех этих видах разные федерации. У фигурного катания свои технические комитеты, у шорт-трека – свои. Кто там? Там совсем не такие послушные марионетки. Зачем так примитивно думать? «Пустят – не пустят», «не разрешат, значит, они плохие». С людьми надо уметь контактировать и общаться.

Я не оракул, чтобы говорить, когда нас допустят. Но процесс пошел, значит, как минимум надо, если говорить о фигуристах, дожидаться конца этого сезона и ждать конгресса, на котором будут приниматься какие-то решения», – сказала Роднина.