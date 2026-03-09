Роднина о возвращении России в спорте: «Вопрос не только в появлении спортсменов на площадках. У нас практически во всех видах спорта нет наших судей»
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что на международную арену должны вернуться не только российские спортсмены, но и судьи.
«В том же фигурном катании мы же смотрим на верхушку спорта – на цветочки и бутоны, а у нас мало в каких федерациях остались нормальные контакты, по крайней мере, не то что ты разговариваешь с глухой стеной. У нас практически нет федераций, где есть наши представители в президиуме или в техническом комитете. Вопрос восстановления спорта не только в появлении спортсменов на площадках. У нас практически во всех видах спорта нет наших судей.
ISU (Международный союз конькобежцев) не допускает наших спортсменов до других соревнований после Олимпиады? Они разве что-то нарушили? Сейчас идет сезон, который начался в августе–сентябре 2025 и продлевается по март–апрель 2026 года. Когда они принимали решение, мы не допускались на этот сезон, но, учитывая рекомендации МОК (Международного олимпийского комитета), ISU нашел возможность допустить нас к отбору на Олимпиаду в конькобежном спорте, фигурном катании и шорт-треке.
И надо понимать, что во всех этих видах разные федерации. У фигурного катания свои технические комитеты, у шорт-трека – свои. Кто там? Там совсем не такие послушные марионетки. Зачем так примитивно думать? «Пустят – не пустят», «не разрешат, значит, они плохие». С людьми надо уметь контактировать и общаться.
Я не оракул, чтобы говорить, когда нас допустят. Но процесс пошел, значит, как минимум надо, если говорить о фигуристах, дожидаться конца этого сезона и ждать конгресса, на котором будут приниматься какие-то решения», – сказала Роднина.
А судьи наши всегда были, в чем проблема, помнится, г-ну Писееву одна из судей была совсем не чужая. И некоторые судьи стран СНГ нам вполне благоволили. А как-то одна российская фигуристка, катавшаяся за Францию, благодарила одного авторитетного бизнесмена за золотые медали для пары на играх в Турине.
Я бы все-таки вывел их из программы Олимпийских игр, они не только не страдают от субъективного судейства, они всем остальным объясняют, что так и надо - внутри каждой страны есть иерархия, на соревновнаниях есть иерархия, оценки ставим по иерархии, ну ладно, запорол три прыжка - сам виноват, потерял место в очереди, а так усе норм, как говорится, "альпеншток в черепе - побочное проявление убившего пациента ковида".