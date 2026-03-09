  • Спортс
  • Роднина о возвращении России в спорте: «Вопрос не только в появлении спортсменов на площадках. У нас практически во всех видах спорта нет наших судей»
12

Роднина о возвращении России в спорте: «Вопрос не только в появлении спортсменов на площадках. У нас практически во всех видах спорта нет наших судей»

Роднина считает, что вопрос возвращения России в спорте относится и к судейству.

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что на международную арену должны вернуться не только российские спортсмены, но и судьи.

«В том же фигурном катании мы же смотрим на верхушку спорта – на цветочки и бутоны, а у нас мало в каких федерациях остались нормальные контакты, по крайней мере, не то что ты разговариваешь с глухой стеной. У нас практически нет федераций, где есть наши представители в президиуме или в техническом комитете. Вопрос восстановления спорта не только в появлении спортсменов на площадках. У нас практически во всех видах спорта нет наших судей.

ISU (Международный союз конькобежцев) не допускает наших спортсменов до других соревнований после Олимпиады? Они разве что-то нарушили? Сейчас идет сезон, который начался в августе–сентябре 2025 и продлевается по март–апрель 2026 года. Когда они принимали решение, мы не допускались на этот сезон, но, учитывая рекомендации МОК (Международного олимпийского комитета), ISU нашел возможность допустить нас к отбору на Олимпиаду в конькобежном спорте, фигурном катании и шорт-треке.

И надо понимать, что во всех этих видах разные федерации. У фигурного катания свои технические комитеты, у шорт-трека – свои. Кто там? Там совсем не такие послушные марионетки. Зачем так примитивно думать? «Пустят – не пустят», «не разрешат, значит, они плохие». С людьми надо уметь контактировать и общаться.

Я не оракул, чтобы говорить, когда нас допустят. Но процесс пошел, значит, как минимум надо, если говорить о фигуристах, дожидаться конца этого сезона и ждать конгресса, на котором будут приниматься какие-то решения», – сказала Роднина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
12 комментариев
С людьми надо уметь контактировать и общаться....Золотые слова, но к сожалению, пока лишь слова)
Ответ Мистер Блин
С людьми надо уметь контактировать и общаться....Золотые слова, но к сожалению, пока лишь слова)
Депутаты не привыкли людей за людей считать )
Ответ Евгений Кулешов
Депутаты не привыкли людей за людей считать )
Люди сами должны начать себя за людей считать, может потом депутаты к ним примкнут)
Сейчас, Роднина, с людьми надо мягше, а на вопросы смотреть ширше.
Без наших судей не вернемся! Или ладно, так и быть, готовы вернуться, если нам гарантируют медали такого-то достоинства на таких-то соревнованиях.
А судьи наши всегда были, в чем проблема, помнится, г-ну Писееву одна из судей была совсем не чужая. И некоторые судьи стран СНГ нам вполне благоволили. А как-то одна российская фигуристка, катавшаяся за Францию, благодарила одного авторитетного бизнесмена за золотые медали для пары на играх в Турине.
Я бы все-таки вывел их из программы Олимпийских игр, они не только не страдают от субъективного судейства, они всем остальным объясняют, что так и надо - внутри каждой страны есть иерархия, на соревновнаниях есть иерархия, оценки ставим по иерархии, ну ладно, запорол три прыжка - сам виноват, потерял место в очереди, а так усе норм, как говорится, "альпеншток в черепе - побочное проявление убившего пациента ковида".
И правильно! Судья - пи...экстремист же! А у нас это, слава Дарвину, запретили!!!
Ну, чтобы были судьи, во-первых, их надо довести до международной квалификации и подтвердить её на тестах в Федерациях. На слово даже Родниной никто не поверит.
Ну, потому что гады. Что ещё сказать. Не дают нашим судьям развиваться
Зато у нас во всех видах власти есть американцы)
Надо сказать Трумпу и Инфантине, чтобы на ближайшем чемпионате мира по футболу (и на всех последующих чемпионатах) игры судили только наши родные судейские из РПЛ. Они самые высоквалифицированные и честные и вообще зе бест.
"С людьми надо уметь контактировать и общаться" ... кхе-кхе...😂
А главный вопрос всё-таки международная юриспруденция.
Рекомендуем