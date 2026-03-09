14

Призер чемпионата мира Вакаба Хигучи объявила о завершении карьеры

Олимпийский призер в фигурном катании Хигучи объявила о завершении карьеры.

Призер чемпионата мира и Олимпийских игр, японская фигуристка Вакаба Хигучи объявила о завершении спортивной карьеры в 25 лет.

«Завершаю карьеру после 22 лет на льду. Сегодня, 9 марта, в День благодарности (отмечается в Японии – Спортс’’).

Хочу выразить благодарность всем, кто был со мной все это время. Спасибо за огромную поддержку и что болели за меня.

Теперь и в фигурном катании, и в обществе для меня начинается новая жизнь. Я хотела бы и дальше продолжать работать, чтобы показывать интересные программы на ледовых шоу.

Хочу и дальше принимать новые вызовы, поэтому надеюсь на вашу дальнейшую поддержку», – написала Хигучи в соцсети.

Фигуристка становилась серебряным призером чемпионата мира-2018 в одиночном катании и Олимпийских игр-2022 в командных соревнованиях. В нынешнем сезоне занимала 9-е и 11-е места на этапах серии Гран-при.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Вакабы Хигучи
logoВакаба Хигучи
logoсборная Японии
женское катание
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всегда нравилась Вакаба. Катание мощное, наотмаш. Вакабушке удачи. Любим и помним
В японской сборной началась настоящая смена поколений. Вакаба была прекрасной фигуристкой, с интересными программами. Нужно будет пересмотреть «Девушку Бонда» и «Короля Льва».
Ответ Виктория Ясина
В японской сборной началась настоящая смена поколений. Вакаба была прекрасной фигуристкой, с интересными программами. Нужно будет пересмотреть «Девушку Бонда» и «Короля Льва».
А мне кажется, у них какой то конвейер начался🤔
Ответ Anfitan
А мне кажется, у них какой то конвейер начался🤔
Ну какой конвейер? Каори завершает в 26м Вакаба в 25. У них полноценные долгие карьеры.
Очень жалко, но ожидаемо к сожалению. Такая самобытная фигуристка! И триксель выучила уже после пубертата.
Моя любимая фигуристка. Всю карьеру её зажимали и обкрадывали, подобное отношение утомит кого угодно. Очень жаль, что такая одарённая спортсменка заканчивает, её программы и прокаты всегда ждала больше, чем чьи-либо в женском одиночном.
Ответ Wayfaring Stranger
Моя любимая фигуристка. Всю карьеру её зажимали и обкрадывали, подобное отношение утомит кого угодно. Очень жаль, что такая одарённая спортсменка заканчивает, её программы и прокаты всегда ждала больше, чем чьи-либо в женском одиночном.
Поддерживаю ваш комментарий.
Классная фигуристка, каталась целую эпоху. Рада что у Вакабы есть медаль мира и ОИ и карьера с большой буквы, на совесть.
Мне очень нравилась ВАКа а Хигучи. Со своим лицом, не терялась на фоне своих сокомандниц. Недооцененная.
Прекрасная фигуристка . Удачи Вакабе после спорта .
Ох, Вакабушка, помню её с московского этапа в 2017 году. Прошла большой путь, пусть и не всегда успешный, изменилась в катании, выучила триксель во взрослом теле. Большинство программ были яркими и запоминающимися.
Удачи во внесоревновательной жизни!
Ну хотя бы и так, но Камилла в призах и это могло бы быть серебро, если по честному
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Каори Сакамото: «Хочу выступить на чемпионате мира, зная, что показала свой максимум»
9 марта, 07:20
Елена Вайцеховская: «Очень неправ Козловский в оценке чемпионов ОИ. Постановками и исполнением они нынешнему пьедесталу большую фору могли бы дать»
8 марта, 14:05
Лучшие фигуристы снимаются с чемпионата мира – уже минус три героя Олимпиады
8 марта, 06:30
Рекомендуем
Главные новости
Валиева планирует выступить на турнире шоу-программ (РИА Новости)
сегодня, 09:51
Горбачева об операции: «Восстановление идет с большим опережением графика. Возможно, я выйду на лед уже в конце апреля»
сегодня, 09:36
Нелюбова об уходе из академии Плющенко: «Так сложились обстоятельства – моя мама заболела, и у меня уже не было возможности там тренироваться»
сегодня, 07:46
Камилла Нелюбова: «Чей тройной аксель считаю эталонным? Косторная – красивый, высокий. У Валиевой тоже очень нравился»
сегодня, 07:32
«Это превратило мое 8 марта в кошмар». Визажистка раскритиковала работу на шоу Загитовой
сегодня, 06:14
Авербух об участии Загитовой в «Ледниковом периоде»: «Алина в потрясающей форме, на новом понимании артистизма. Очень надеюсь, что мы сможем ее увидеть»
вчера, 20:29
Илья Авербух: «Цинизм фразы МОК о том, что спорт должен оставаться «лучиком надежды», — квинтэссенция лжи, цинизма и двуличия»
вчера, 17:55
Майя Сарафанова: «Очень рада, что Трусова и Валиева вернулись. Думаю, они еще покажут хорошие результаты»
вчера, 16:43
Майя Сарафанова: «Хочется как можно больше прыгать, но надо следить и за здоровьем, потому что мы не роботы, чтобы делать это без остановки»
вчера, 16:33
Гуменник об иске петербуржца из-за программы «Парфюмер»: «Программы у меня хорошие, особенно под оригинальную музыку хорошо получается»
вчера, 16:18
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
вчера, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем