Призер чемпионата мира Вакаба Хигучи объявила о завершении карьеры

Олимпийский призер в фигурном катании Хигучи объявила о завершении карьеры.

Призер чемпионата мира и Олимпийских игр, японская фигуристка Вакаба Хигучи объявила о завершении спортивной карьеры в 25 лет.

«Завершаю карьеру после 22 лет на льду. Сегодня, 9 марта, в День благодарности (отмечается в Японии – Спортс’’).

Хочу выразить благодарность всем, кто был со мной все это время. Спасибо за огромную поддержку и что болели за меня.

Теперь и в фигурном катании, и в обществе для меня начинается новая жизнь. Я хотела бы и дальше продолжать работать, чтобы показывать интересные программы на ледовых шоу.

Хочу и дальше принимать новые вызовы, поэтому надеюсь на вашу дальнейшую поддержку», – написала Хигучи в соцсети.

Фигуристка становилась серебряным призером чемпионата мира-2018 в одиночном катании и Олимпийских игр-2022 в командных соревнованиях. В нынешнем сезоне занимала 9-е и 11-е места на этапах серии Гран-при.