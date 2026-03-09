На Volvo Cup в Риге проведут прыжковый турнир среди фигуристов

На соревнованиях Volvo Cup в Риге проведут прыжковый турнир среди фигуристов.

Прыжковый турнир среди фигуристов пройдет во время Volvo Cup в Риге.

Об этом сообщается в соцсетях клуба Kristal Ice, который базируется в столице Латвии.

Согласно формату, у спортсменов будет по две минуты на исполнение элементов. Также планируются соревнования среди юниоров.

Призовые за победу составят 200 евро, за второе место – 150, за третье – 100. Прыжковый турнир на Volvo Cup будет проходить впервые.

Предыдущие соревнования Volvo Cup входили в календарь Международного союза конькобежцев (ISU).