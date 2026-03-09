На Volvo Cup в Риге проведут прыжковый турнир среди фигуристов
На соревнованиях Volvo Cup в Риге проведут прыжковый турнир среди фигуристов.
Прыжковый турнир среди фигуристов пройдет во время Volvo Cup в Риге.
Об этом сообщается в соцсетях клуба Kristal Ice, который базируется в столице Латвии.
Согласно формату, у спортсменов будет по две минуты на исполнение элементов. Также планируются соревнования среди юниоров.
Призовые за победу составят 200 евро, за второе место – 150, за третье – 100. Прыжковый турнир на Volvo Cup будет проходить впервые.
Предыдущие соревнования Volvo Cup входили в календарь Международного союза конькобежцев (ISU).
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Kristal Ice
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Спионерили идею у так ненавистной России
У нас подсмотрели?))
Бог ты мой, это европейские фигуристы будут соревноваться? 3-2 прыгать будут?
Кто там будет прыгать? Петрыкина? Или великие латвийские фигуристы?
Очень надеюсь, что наша федерация догадалась запатентовать формат прыжкового турнира 🙈
Очень надеюсь, что наша федерация догадалась запатентовать формат прыжкового турнира 🙈
Сильно сомневаюсь)
Очень надеюсь, что наша федерация догадалась запатентовать формат прыжкового турнира 🙈
Идеи не патентуют я)
ну призы так себе... хотя бы уж 1000 заплатили
ну призы так себе... хотя бы уж 1000 заплатили
Там ещё и за участие 50 евро заплатить нужно. Скорее всего оттуда и призовой фонд.
Не украли, а вдохновились
Да ладно! А девушки там чем удивлять собираются?
Прекрасно, я рада.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем