Ветлугин рассказал о болях в спине перед финалом Гран-при: «Врачи пытались «реанимировать» меня к сегодняшнему дню. Они сотворили невозможное»

Фигурист Ветлугин рассказал о болях в спине перед финалом Гран-при.

Фигурист Матвей Ветлугин рассказал о болях в спине, появившихся перед финалом Гран-при России.

Соревнования проходят с 4 по 9 марта в Челябинске.

«За неделю до старта было достаточно стандартное явление как простуда, но с этим многие сталкиваются. Когда находятся на пике форме, иммунитет проседает.

А потом начались проблемы, которые были со спиной, и они начались за пару дней до отлета. И я чувствовал некоторые трудности, например, с завязыванием шнурков – тяжело было сгибаться. У нас был ночной перелет сюда, три часа в кресле – так и не смог я найти положение, в котором мог более-менее комфортно себя чувствовать. Поэтому с легкими болями в спине выходил на тренировку.

Тренировка шла достаточно хорошо до последнего прыжка, на котором случился резкий какой-то толчок в спину, и меня сразу укатили с тренировки. Дальше наши врачи Дима Соломатин и Саша Озеров пытались «реанимировать» меня к сегодняшнему дню.

Эта история для меня не первая. Когда случались резкие «припадки», мне тогда требовалось несколько дней просто полежать – и проходило. Но у нас не было этих нескольких дней, и я был полон уверенности, что никак не смогу выйти. Потому что я в автобусе не мог сидя ехать отсюда, с катка до отеля. Меня положили.

Наши врачи сотворили невозможное. И решение принимал, собственно, я. Мы отталкивались от того, смогу ли я что-то сделать на шестиминутке – и, в целом, какие-то элементы я делал успешно. Поэтому я взял на себя ответственность, чтобы все-таки выйти.

Потому что есть те, кто приезжает, чтобы увидеть полный состав участников. И, конечно, это было бы, наверное, слабостью – держаться до последнего момента и потом сдаться. Может быть, чуть больше контроля уходило на это, чтобы не допустить подобной ошибки.

Все-таки не хотелось раскорячиться на середине программы в каком-нибудь прыжке – и уйти. Но адреналин притуплял. Ну, не только адреналин, еще укольчики, конечно. Прямо во время проката адской дикой боли не было. Сейчас я чувствую, что мне нужно полежать, конечно», – сказал Ветлугин в видео для Первого канала .

После короткой программы Ветлугин идет на 10-м месте. Фигуристы выступят с произвольными сегодня, 9 марта.