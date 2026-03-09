«За покорение тысяч сердец». Гуменник получил золотую медаль от фанатов после выступления на Олимпиаде

Гуменник получил золотую медаль от фанатов за выступление на Олимпиаде-2026.

Российский фигурист Петр Гуменник получил медаль от фанатов после выступления на Олимпиаде-2026 в Милане, где он занял шестое место.

Фото и видео с «награждения» показала фан-группа Best Gumennik. Медаль для фигуриста была сделана из серебра с золотым покрытием, в форме сердца, внешне напоминая олимпийскую награду. На ней выгравирована надпись «За покорение тысяч сердец».

Гуменнику 23 года, он чемпион России и двукратный победитель финалов Гран-при страны в одиночном катании.

