Фото
73

«За покорение тысяч сердец». Гуменник получил золотую медаль от фанатов после выступления на Олимпиаде

Гуменник получил золотую медаль от фанатов за выступление на Олимпиаде-2026.

Российский фигурист Петр Гуменник получил медаль от фанатов после выступления на Олимпиаде-2026 в Милане, где он занял шестое место.

Фото и видео с «награждения» показала фан-группа Best Gumennik. Медаль для фигуриста была сделана из серебра с золотым покрытием, в форме сердца, внешне напоминая олимпийскую награду. На ней выгравирована надпись «За покорение тысяч сердец».

Гуменнику 23 года, он чемпион России и двукратный победитель финалов Гран-при страны в одиночном катании.

«При честном судействе Гуменник был бы в тройке». Россия возмущена исходом Олимпиады

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Best Gumennik
мужское катание
logoсборная России
logoПетр Гуменник
видео
logoфото
73 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Еще со времен Медведевой мне кажется, что эти фейковые золотые медали от фанатов как-то унижают спортсмена, хотя понятно, что из лучших побуждений хотели поддержать
Ответ Арктический Лед
Еще со времен Медведевой мне кажется, что эти фейковые золотые медали от фанатов как-то унижают спортсмена, хотя понятно, что из лучших побуждений хотели поддержать
Слушайте, это подарок болельщиков (также как и игрушки), и к этому относиться надо соответствующе. Виннер для Авериных позолотила серебряную медаль, ну и чего?
Ответ Валерия Марченко
Слушайте, это подарок болельщиков (также как и игрушки), и к этому относиться надо соответствующе. Виннер для Авериных позолотила серебряную медаль, ну и чего?
Ну мозги-то какие-то у болельщиков должны быть? Из той же категории, как дарить спортсмену торт, который он никогда не будет есть, так как неизвестно, что потом выйдет на допинг-тесте.
Ну и нафига вообще нужны эти олимпиады? Фанаты сделают медали.
Ответ Блинчик
Ну и нафига вообще нужны эти олимпиады? Фанаты сделают медали.
Тут половине пользователей спортса нужно массово выдавать медали за короткую память и переобутые ботинки на лету.
Эта медаль не развалится зато)
Я не фанатка Аделии Петросян, но как-то обидно за неё: Петя у всех на слуху, Петя - триумфатор, а она - в глухом информационном молчании. Получается. 6-е место Гуменника - это, выражаясь старорусским - виктория, а 6 Петросян, тем же старорусским - конфузия?
Ответ Лариса Шевкун
Я не фанатка Аделии Петросян, но как-то обидно за неё: Петя у всех на слуху, Петя - триумфатор, а она - в глухом информационном молчании. Получается. 6-е место Гуменника - это, выражаясь старорусским - виктория, а 6 Петросян, тем же старорусским - конфузия?
Может потому что сама Аделия не хочет встречаться даже с болельщиками? Или их подарки ей сюда не несут.
Ответ Katerina Sunny
Может потому что сама Аделия не хочет встречаться даже с болельщиками? Или их подарки ей сюда не несут.
Аделия встречалась с болельщиками
Очень люблю Петю.
Воспитанный, умный и бесконечно талантливый молодой человек.
Низкий поклон ему за то, что в условиях давления, когда отобрали музыку (в чем виновата только федра), так прокатать... Самый лучший Евгений Онегин❤️
Ответ Валерия Марченко
Очень люблю Петю. Воспитанный, умный и бесконечно талантливый молодой человек. Низкий поклон ему за то, что в условиях давления, когда отобрали музыку (в чем виновата только федра), так прокатать... Самый лучший Евгений Онегин❤️
Извините , но как раз КП Петя прокатал неудачно , а блеснул на ПП .
Медведевой такую дарили.
Попахивает кринжем
Ответ bezsugar
Медведевой такую дарили. Попахивает кринжем
И Валиевой 😄
Фанатам бы мозгов подарить… чтоб понимали какой это детсадовский кринж
Еще один олимпийский чемпион на территории России
Памятник ему поставить! Чего уж мелочиться. С ума посходили совсем.
Ответ Competition Score
Памятник ему поставить! Чего уж мелочиться. С ума посходили совсем.
Тарасова. У неё на такое легко волна пускается - сначала благодаря её языку затравили Коляду в 2018, а в этом году наоборот вознесли парнишку с каскадами 4-2 и ошибками на подиум.
Ответ Marya Y
Тарасова. У неё на такое легко волна пускается - сначала благодаря её языку затравили Коляду в 2018, а в этом году наоборот вознесли парнишку с каскадами 4-2 и ошибками на подиум.
Вот да, то ли дело с полировкой попой льда и степаутами.
Думаю, Пете было приятно.
Такой презент говорит о том, что спортсмена любят и ценят болельщики, а не о какой-то замене медали с ОИ.
У Петра действительно возросло кол-во подписчиков в соц.сетях. Очень много теплых и положительных комментариев оставляют поклонники на разных языках.
Петя классный спортсмен и очень приятный человек )) Здоровья и удачи ему! ❤️
