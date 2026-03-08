Фигуристам задали свободную тему на турнир шоу-программ «Русский вызов»

Фигуристы на «Русском вызове» исполнят номера на свободную тему.

Фигуристы исполнят номера на свободную тему на турнире шоу-программ «Русский вызов».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Фигуристы не будут привязаны к конкретной теме при подготовке номеров для турнира. В этом году тема будет произвольной», – рассказал источник.

Турнир шоу-программ пройдет 4 апреля в Санкт-Петербурге.