Фигуристам задали свободную тему на турнир шоу-программ «Русский вызов»
Фигуристы на «Русском вызове» исполнят номера на свободную тему.
Фигуристы исполнят номера на свободную тему на турнире шоу-программ «Русский вызов».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Фигуристы не будут привязаны к конкретной теме при подготовке номеров для турнира. В этом году тема будет произвольной», – рассказал источник.
Турнир шоу-программ пройдет 4 апреля в Санкт-Петербурге.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
трагедии, и, главное, номера ставятся на коленке за один вечер и не несут интересных концепций, это не очень честно по отношению к зрителю. И давать свободную тему - вообще расхолаживать.
Оценки должны ставиться исходя из лучшего раскрытия темы и интерпретации образа или концепции. И незаезженности.