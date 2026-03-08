116

Фигуристам задали свободную тему на турнир шоу-программ «Русский вызов»

Фигуристы на «Русском вызове» исполнят номера на свободную тему.

Фигуристы исполнят номера на свободную тему на турнире шоу-программ «Русский вызов». 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

«Фигуристы не будут привязаны к конкретной теме при подготовке номеров для турнира. В этом году тема будет произвольной», – рассказал источник.

Турнир шоу-программ пройдет 4 апреля в Санкт-Петербурге. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Открытый турнир по шоу-программам
РИА Новости
logoсборная России
116 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зря. Опять все будут слезу из зрителя давить, а шикарные комедийные номера как у Ветлугина останутся не у дел, потому что нагнанные в судейство иксперды вообще не в теме фигурного катания.
Ответ Revery
Зря. Опять все будут слезу из зрителя давить, а шикарные комедийные номера как у Ветлугина останутся не у дел, потому что нагнанные в судейство иксперды вообще не в теме фигурного катания.
Это не турнир по фигурному катанию, это конкурс шоу-прог.
Ответ Revery
Зря. Опять все будут слезу из зрителя давить, а шикарные комедийные номера как у Ветлугина останутся не у дел, потому что нагнанные в судейство иксперды вообще не в теме фигурного катания.
Если больше вероятность победить с драматичным слезливым номером и все хотят победить, то логично, если все номера будут такими. Кто сделает веселый номер, тот чего-то не понимает в этом конкурсе, либо не надеется на призы.
Ну всё, окончательно утонем в слезовыжималках...
Ответ Светлана Менова
Ну всё, окончательно утонем в слезовыжималках...
Слезовыжималки под стихочиталки
Ответ Светлана Менова
Ну всё, окончательно утонем в слезовыжималках...
На скамейке) 🤣
Смотреть не буду. Нет желания смотреть на эту ангажированность и раздачу наших налогов по блату. По отзывам потом отдельные номера гляну. И предвижу на 99% - победит Валиева. Неинтересно. В прошлые разы такие шикарные программы получали буквально ничего...
Ответ Elena Polkina
Смотреть не буду. Нет желания смотреть на эту ангажированность и раздачу наших налогов по блату. По отзывам потом отдельные номера гляну. И предвижу на 99% - победит Валиева. Неинтересно. В прошлые разы такие шикарные программы получали буквально ничего...
Валиева будет в призах, если соберётся конечно. Пока она говорила только про К1К.
Ответ Elena Polkina
Смотреть не буду. Нет желания смотреть на эту ангажированность и раздачу наших налогов по блату. По отзывам потом отдельные номера гляну. И предвижу на 99% - победит Валиева. Неинтересно. В прошлые разы такие шикарные программы получали буквально ничего...
Да, еще добавлю. Аверское распределение мест просто бесит. БЕСИТ. Поэтому почитаю комментарии, выборочно посмотрю. А то победят бровки домиком, ручки к небу, да еще под речитатив или плакучий стих, ну нафиг.
Логично. В прошлом году темой было "хорошее настроение", но некоторые спокойно забили на тему и их не дисквалифицировали за нарушение. Тогда в чём смысл регламента, если его никто не соблюдает? Жаль только, что снова будет много драмы. Предвижу, что в любом случае победит Авербух, как и на всех прошлых РВ))
Ответ Александр Иванов
Логично. В прошлом году темой было "хорошее настроение", но некоторые спокойно забили на тему и их не дисквалифицировали за нарушение. Тогда в чём смысл регламента, если его никто не соблюдает? Жаль только, что снова будет много драмы. Предвижу, что в любом случае победит Авербух, как и на всех прошлых РВ))
В этом году победит космос )
Ответ private dancer
В этом году победит космос )
Великомученик петюня 12 или 6 великий, какой он там
Нас ждет очередной траурный турнир со слезами. Все уже просекли фишку, делать что-то яркое и красивое никто не будет.
Ответ Yamaha555
Нас ждет очередной траурный турнир со слезами. Все уже просекли фишку, делать что-то яркое и красивое никто не будет.
Ну пусть сами свой траурный турнир и смотрят. Хотя это не помешает им попилить призовые между своими (
Ответ Yamaha555
Нас ждет очередной траурный турнир со слезами. Все уже просекли фишку, делать что-то яркое и красивое никто не будет.
И у кого ж яркое было? Просто интересно
Когда только возникла эта идея, я так ждала этот турнир. А по факту, когда оценки непонятные, выигрывают банальные
трагедии, и, главное, номера ставятся на коленке за один вечер и не несут интересных концепций, это не очень честно по отношению к зрителю. И давать свободную тему - вообще расхолаживать.
Оценки должны ставиться исходя из лучшего раскрытия темы и интерпретации образа или концепции. И незаезженности.
Ответ TuttiTu
Когда только возникла эта идея, я так ждала этот турнир. А по факту, когда оценки непонятные, выигрывают банальные трагедии, и, главное, номера ставятся на коленке за один вечер и не несут интересных концепций, это не очень честно по отношению к зрителю. И давать свободную тему - вообще расхолаживать. Оценки должны ставиться исходя из лучшего раскрытия темы и интерпретации образа или концепции. И незаезженности.
Оценки как в шоу талантов - разве они всегда понятны? Многим понравилась юмореска Ветлугина, пародия на Шакиру от Валиевой и прочий треш типа футбол на льду от МГ, и эти номера не выигрывали потому что реально это отстой. Если фигуристы не могут сделать выводы и интересные программы поставить, то кого винить??
Ответ Black&White
Оценки как в шоу талантов - разве они всегда понятны? Многим понравилась юмореска Ветлугина, пародия на Шакиру от Валиевой и прочий треш типа футбол на льду от МГ, и эти номера не выигрывали потому что реально это отстой. Если фигуристы не могут сделать выводы и интересные программы поставить, то кого винить??
Что за пародия на Шакиру? Вообще не помню. Из всех РВ самые классные номера были у Алиева (с авоськой под Высоцкого), у Кондратюка (с дирижером), у Ветлугина (пародия) и у Игнатовых (про любовь).
Понятно! Опять победит умирающий лебедь на лавочке
Ответ Иван Меняйло
Понятно! Опять победит умирающий лебедь на лавочке
А мне кажется, что победит Кондратюк. И программа у него снова будет с юмором. Потому что судьи перед ним чувствуют должок за прошлый раз. Да и он сам понимает, что близок к успеху был.
Ответ Defender64
А мне кажется, что победит Кондратюк. И программа у него снова будет с юмором. Потому что судьи перед ним чувствуют должок за прошлый раз. Да и он сам понимает, что близок к успеху был.
Хм, так Марк и победил в прошлый раз))
Пусть кроме Авербуха и другие ставят, а то снова будет выбор между номерами Авербуха.
Ответ Katerina Sunny
Пусть кроме Авербуха и другие ставят, а то снова будет выбор между номерами Авербуха.
Так и ставили, Самсонов у кого-то на стороне оба раза ставил.
Ответ Katerina Sunny
Пусть кроме Авербуха и другие ставят, а то снова будет выбор между номерами Авербуха.
Пусть лучше темой будет "программы от молодых и неизвестных хореографов" и заодно рекрутинг новых талантов :)
Так там тема все равно никак не влияет ни на что! В этом году опять просто самый сопливый номер выберут.
Если будут опять сплошные нудли, выключу, смотреть не буду.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Дарио Чиризано: «Надеюсь выступить на «Русском вызове», есть одна классная идея для этого турнира»
8 марта, 13:41
Федерация фигурного катания России призвала тренеров и спортсменов быть готовыми к возвращению на мировую арену (РИА Новости)
8 марта, 09:49
Жулин о сотрудничестве Трусовой и Ришо: «Он своеобразно слышит музыку. Его фирменный почерк виден всегда»
3 марта, 20:57
Рекомендуем
Главные новости
Юрист об иске из-за программы Гуменника: «Нарушение правовых норм отсутствует, поэтому отсутствует и основание для юридической ответственности»
сегодня, 16:41
Камилла Нелюбова: «Сейчас мне тройной аксель и четверной тулуп комфортнее прыгать, чем лутц. Чуть попозже, надеюсь, я приду к старшим ультра-си»
сегодня, 14:45
Камилла Нелюбова: «Краснодарский край после чемпионата России попросил отчислиться. А Чувашская республика помогла»
сегодня, 14:45
Нелюбова о финале Гран-при: «Расстроилась, когда услышала баллы, потому что на чемпионате России было больше, а прокат вроде был такой же хороший»
сегодня, 14:39
Ирина Роднина: «Я не смотрела финал Гран-при России. Что там смотреть? Все уже разыграно»
сегодня, 12:50
Москвина об иске из-за программы Гуменника «Парфюмер»: «Это одна из форм проявления интереса к фигурному катанию»
сегодня, 11:27
«Продвигается культура преступного мира». Житель Петербурга обратился в суд из-за программы Гуменника «Парфюмер» – иск не приняли
сегодня, 10:10
Дизайнер Гачинская: «С Гуменником с детства у нас никогда не было споров, нестыковок по представлению. Всегда стопроцентное доверие»
сегодня, 08:27
Роднина об отстранении россиян: «Абсолютно политическое решение, которое пора отменить и вернуть все на свои места»
сегодня, 08:04
Максим Ставиский: «В этом сезоне к Гуменнику немного предвзятое отношение. Есть ощущение, что его пытаются двигать вперед»
сегодня, 07:21
Ко всем новостям
Последние новости
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
сегодня, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
вчера, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
вчера, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Вероника Яметова: «Когда выходила на старт, думала, что я дома, меня здесь любят, у меня все получится»
7 марта, 11:58
Рекомендуем