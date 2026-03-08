Валиева прошла первый международный допинг-контроль после возвращения
Валиева впервые после возвращения прошла международное допинг-тестирование.
Российская фигуристка Камила Валиева впервые после возвращения в спорт прошла международное допинг-тестирование.
Об этом сообщает «Советский спорт».
7 марта 19-летняя фигуристка выступила с показательным номером на матче КХЛ «Шанхайских Драконов» и «Барыса» в Шанхае. После этого допинг-офицеры взяли у нее плановую пробу.
Валиева в декабре 2025 года вернулась на лед после четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Советский спорт
