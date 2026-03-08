57

Валиева прошла первый международный допинг-контроль после возвращения

Валиева впервые после возвращения прошла международное допинг-тестирование.

Российская фигуристка Камила Валиева впервые после возвращения в спорт прошла международное допинг-тестирование.

Об этом сообщает «Советский спорт». 

7 марта 19-летняя фигуристка выступила с показательным номером на матче КХЛ «Шанхайских Драконов» и «Барыса» в Шанхае. После этого допинг-офицеры взяли у нее плановую пробу.

Валиева в декабре 2025 года вернулась на лед после четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Советский спорт
logoдопинг
logoКамила Валиева
logoсборная России
logoСоветский спорт
женское катание
57 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Увидели четверной тулуп и сразу прислали допинг-офицера😀
Мир ИСУ не смотря на все потуги не может выдать ни одной квадистки с докрученным в пределах правил квадом, не могут себе представить, что это можно сделать без допинга в показательных при концертном освщении.
Ответ Ad notam
Мир ИСУ не смотря на все потуги не может выдать ни одной квадистки с докрученным в пределах правил квадом, не могут себе представить, что это можно сделать без допинга в показательных при концертном освщении.
они и не собираются это делать. Правила в перспективе будут меняться и внимание будет больше на катание без прыжков
Первые ласточки перед МС.Ками пропустила четыре санкциоонные года. И теперь, если вернёт форму, сразу выйдет на МС. Квад у неё есть.
Ответ Маргарита В Сафронова
Первые ласточки перед МС.Ками пропустила четыре санкциоонные года. И теперь, если вернёт форму, сразу выйдет на МС. Квад у неё есть.
А нас допустили до МС?
Ответ Маргарита В Сафронова
Первые ласточки перед МС.Ками пропустила четыре санкциоонные года. И теперь, если вернёт форму, сразу выйдет на МС. Квад у неё есть.
Нейтральный статус ей, увы, не получить. В возвращение наших под флагом не верю.
А Валиева в международном пуле тестирования что ли? Неожиданно
Ответ Entela Ivanko
А Валиева в международном пуле тестирования что ли? Неожиданно
Да, она в регистрируемом пуле на сезон 25/26.
Ответ Entela Ivanko
А Валиева в международном пуле тестирования что ли? Неожиданно
Как отбывающая наказания она там была, пока не исключили ее. В следующем году посмотрим скорее всего исключат.
чего-то не понял. эти показательные это же шоу, к спорту отношения не имеющее. да и нас же не допустили до соревнований. смысл тогда пробы брать...
Ответ squarefly
чего-то не понял. эти показательные это же шоу, к спорту отношения не имеющее. да и нас же не допустили до соревнований. смысл тогда пробы брать...
Валиева продолжает карьеру, вернулась после дисквалификации в статусе действующей спортсменки. Так что проверки закономерны, а шоу или не шоу - не важно, их круглогодично проверяют, просто во время соревнований чаще.
Ответ Delirium
Валиева продолжает карьеру, вернулась после дисквалификации в статусе действующей спортсменки. Так что проверки закономерны, а шоу или не шоу - не важно, их круглогодично проверяют, просто во время соревнований чаще.
Все верно, но думаю не просто так ее в Китае прихватили
Камиле здоровья, мастерства, удачи и новых свершений!
В свои почти 20 лет она может по команде выполнить самый шикарный четверной тулуп. Это доказывает, что ей никогда не нужен был какой-то бесполезный советский препарат из 1970-х, чтобы преодолевать невероятные препятствия в мире.

Смотрели ли они, как она мочится в бутылку? Синнер и Швентек были полностью прощены, но они не забыли 15-летнюю девочку.
Ответ Большой Влад
В свои почти 20 лет она может по команде выполнить самый шикарный четверной тулуп. Это доказывает, что ей никогда не нужен был какой-то бесполезный советский препарат из 1970-х, чтобы преодолевать невероятные препятствия в мире. Смотрели ли они, как она мочится в бутылку? Синнер и Швентек были полностью прощены, но они не забыли 15-летнюю девочку.
А Швентек когда вляпалась? О как... Или вы о Халеп?
Ответ Anfitan
А Швентек когда вляпалась? О как... Или вы о Халеп?
Швентек получила месячную дисквалификацию за употребление того же препарата, что и Камила.
Валиева еще в воздухе четвертый оборот докручивала, как уже прискакали🤣🤣🤣
Сдала или прошла?
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Жулин: «Сложно принять тот факт, что Лью — олимпийская чемпионка, а Валиева — нет»
24 февраля, 11:46
Американская журналистка Бреннан: «Тутберидзе не должно быть на Олимпиаде. Если фигурист попадается на допинге, тренер и врач тоже должны нести ответственность»
18 февраля, 13:19
Роднина о словах главы WADA про Тутберидзе: «В США, если у тренера спортсмен попадается на положительной пробе, он на 5 лет отлучается от этой деятельности»
8 февраля, 13:57
Рекомендуем
Главные новости
Юрист об иске из-за программы Гуменника: «Нарушение правовых норм отсутствует, поэтому отсутствует и основание для юридической ответственности»
сегодня, 16:41
Камилла Нелюбова: «Сейчас мне тройной аксель и четверной тулуп комфортнее прыгать, чем лутц. Чуть попозже, надеюсь, я приду к старшим ультра-си»
сегодня, 14:45
Камилла Нелюбова: «Краснодарский край после чемпионата России попросил отчислиться. А Чувашская республика помогла»
сегодня, 14:45
Нелюбова о финале Гран-при: «Расстроилась, когда услышала баллы, потому что на чемпионате России было больше, а прокат вроде был такой же хороший»
сегодня, 14:39
Ирина Роднина: «Я не смотрела финал Гран-при России. Что там смотреть? Все уже разыграно»
сегодня, 12:50
Москвина об иске из-за программы Гуменника «Парфюмер»: «Это одна из форм проявления интереса к фигурному катанию»
сегодня, 11:27
«Продвигается культура преступного мира». Житель Петербурга обратился в суд из-за программы Гуменника «Парфюмер» – иск не приняли
сегодня, 10:10
Дизайнер Гачинская: «С Гуменником с детства у нас никогда не было споров, нестыковок по представлению. Всегда стопроцентное доверие»
сегодня, 08:27
Роднина об отстранении россиян: «Абсолютно политическое решение, которое пора отменить и вернуть все на свои места»
сегодня, 08:04
Максим Ставиский: «В этом сезоне к Гуменнику немного предвзятое отношение. Есть ощущение, что его пытаются двигать вперед»
сегодня, 07:21
Ко всем новостям
Последние новости
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
сегодня, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
вчера, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
вчера, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Вероника Яметова: «Когда выходила на старт, думала, что я дома, меня здесь любят, у меня все получится»
7 марта, 11:58
Рекомендуем