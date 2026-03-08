«Настя терпеливая, яркая, уверенная, надежная, хладнокровная и стойкая». Галлямов похвалил Мишину после финала Гран-при
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов в эфире Первого канала оценили итоги финала Гран-при России в парном катании.
На турнире в Челябинске Мишина и Галлямов заняли второе место (220,10 балла в сумме). Победу одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (224,85).
– Саш, давайте найдем для Насти пару теплых слов. Расскажите, какая она.
Галлямов: Настя терпеливая, яркая, уверенная, надежная, хладнокровная и стойкая.
Мишина: Даже неловко стало.
– Я так понимаю, вы попытались сделать ставку на спокойный, надежный прокат. Но что-то не получилось.
Мишина: Настрой был хороший, на разминке все получилось. Не было предпосылок, что что-то пойдет не так. Может, конец сезона, в целом тяжелый сезон. Не складывается…
– Какой итог можно подвести?
Мишина: Каждый сезон не может быть удачным. До этого два сезона у нас были очень хорошие. А сезон после Олимпиады-2022 был на спаде, я бы сказала. Может, хорошо, что этот спад происходит сейчас, в следующем сезоне будем набирать, набирать и набирать.
Но Настя права, сезон на сезон не приходится. И в любом случае здорово, что такая сильная яркая пара преодолела кризис и продолжает кататься. В будущем, верю, у них ещё будет много шансов на самые весомые медали.
Настю с праздником!
Спортсмены замечательные.
Настю с праздником