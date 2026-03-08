«Настя терпеливая, яркая, уверенная, надежная, хладнокровная и стойкая». Галлямов похвалил Мишину после финала Гран-при

Галлямов похвалил Мишину после проката в финале Гран-при России.

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов в эфире Первого канала оценили итоги финала Гран-при России в парном катании.

На турнире в Челябинске Мишина и Галлямов заняли второе место (220,10 балла в сумме). Победу одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (224,85).

– Саш, давайте найдем для Насти пару теплых слов. Расскажите, какая она.

Галлямов : Настя терпеливая, яркая, уверенная, надежная, хладнокровная и стойкая.

Мишина : Даже неловко стало.

– Я так понимаю, вы попытались сделать ставку на спокойный, надежный прокат. Но что-то не получилось.

Мишина : Настрой был хороший, на разминке все получилось. Не было предпосылок, что что-то пойдет не так. Может, конец сезона, в целом тяжелый сезон. Не складывается…

– Какой итог можно подвести?

Мишина : Каждый сезон не может быть удачным. До этого два сезона у нас были очень хорошие. А сезон после Олимпиады-2022 был на спаде, я бы сказала. Может, хорошо, что этот спад происходит сейчас, в следующем сезоне будем набирать, набирать и набирать.