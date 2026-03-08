21

«Настя терпеливая, яркая, уверенная, надежная, хладнокровная и стойкая». Галлямов похвалил Мишину после финала Гран-при

Галлямов похвалил Мишину после проката в финале Гран-при России.

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов в эфире Первого канала оценили итоги финала Гран-при России в парном катании.

На турнире в Челябинске Мишина и Галлямов заняли второе место (220,10 балла в сумме). Победу одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (224,85).

– Саш, давайте найдем для Насти пару теплых слов. Расскажите, какая она.

Галлямов: Настя терпеливая, яркая, уверенная, надежная, хладнокровная и стойкая.

Мишина: Даже неловко стало.

– Я так понимаю, вы попытались сделать ставку на спокойный, надежный прокат. Но что-то не получилось.

Мишина: Настрой был хороший, на разминке все получилось. Не было предпосылок, что что-то пойдет не так. Может, конец сезона, в целом тяжелый сезон. Не складывается…

– Какой итог можно подвести?

Мишина: Каждый сезон не может быть удачным. До этого два сезона у нас были очень хорошие. А сезон после Олимпиады-2022 был на спаде, я бы сказала. Может, хорошо, что этот спад происходит сейчас, в следующем сезоне будем набирать, набирать и набирать.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
С Галлямом провели разъяснительную работу.🤣
С Галлямом провели разъяснительную работу.🤣
Медиа тренинг 😂
Ну, сезон был объективно сложным. И восстановление после травмы никогда без последствий не проходит, и недопуск на Олимпиаду стал тяжелым ударом, и принципиальные соперники обрели себя и начали усложняться.
Но Настя права, сезон на сезон не приходится. И в любом случае здорово, что такая сильная яркая пара преодолела кризис и продолжает кататься. В будущем, верю, у них ещё будет много шансов на самые весомые медали.
Настю с праздником!
Это фигня, спортс, несите спич Грицаенко сразу.
Это фигня, спортс, несите спич Грицаенко сразу.
А что там было?
Это фигня, спортс, несите спич Грицаенко сразу.
Что там? Расскажите, расскажите)
Настя Красота Красивая, приятно посмотреть, все филиграннее вызывает уважение- интересы у нее умного и глубокого Человека, мыслящего не мещанскими категориями и вещизмом как сейчас у многих.Настенька с Праздником!Саня береги Настену и Тамару Николаевну!
Сезон был трудным. И физически и морально. Но ниже определенной планки не падали. Не расстраиваться и работать. Все еще будет.
Спортсмены замечательные.
Настю с праздником
Настя лучшая!
Наконец-то, надеюсь, он все внутри проработает за межсезонье, и будет всё отлично у них🙏
Настя героиня.
Очень достойно вел себя Александр сегодня, прям приятно удивил! И Настю поддержал, и в интервью сдержан, и на пьедестале. 👍🏻
Ну слава богу, наверное Москвина ему мозги подправила
