Дмитрий Козловский: «Очень хочется, чтобы спорт, как говорит МОК, был по-настоящему лучиком надежды. Надежды без двойных стандартов»

Козловский: хочется, чтобы спорт был лучиком надежды без двойных стандартов.

Трехкратные чемпионы России в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в эфире Первого канала выразили надежду на возвращение на международную арену.

Сегодня Бойкова и Козловский победили в финале Гран-при России в Челябинске.

Ягудин : Сезоны – прошлый и этот – одни и те же соперники, города... Есть ощущение, что немного приелось? Судя по вашим комментариям после Олимпиады, разрывает изнутри. Но мы пока здесь.

Бойкова : Мы стараемся разнообразить для себя соревнования в России – усложняем программы, учим новые элементы, пробуем себя в новых образах, с новыми постановщиками. В этом году с нами начал работать Станислав Александрович Морозов, это тоже для нас в новинку, теперь это наш основной тренер.

Что всегда меняется, каждый старт не похож на предыдущий. Но конечно, есть небольшая усталость от соревнований исключительно внутри России. Исключительно с ребятами, с которыми мы соревнуемся больше 4 лет, с Сашей и Настей мы соревнуемся 9 лет.

Козловский : Очень хочется, чтобы спорт, как говорит МОК, был по-настоящему лучиком надежды. Надежды без двойных стандартов. Потому что, к сожалению, мы пока именно это наблюдаем. Мы прокатались 4 года без международной арены, пора нас возвращать, мы там должны быть.