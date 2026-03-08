  • Спортс
  • Александра Бойкова: «Надо быть позлее в мыслях и подходить к стартам с более холодной головой, а не в плавающем состоянии. Пока не всегда получается»
2

Фигуристка Бойкова считает, что ей нужно «позлее» подходить к прокатам.

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский после победы в финале Гран-при России в Челябинске ответили на вопросы Алексея Ягудина и Евгении Медведевой в эфире Первого канала.

Бойкова и Козловский набрали 224,85 балла по сумме программ, опередив Анастасию Мишину и Александра Галлямова (220,10).

Ягудин: Во-первых, мы вас поздравляем, очередная золотая медаль. Но и на ЧР, и здесь не обошлось без ошибок. С чем вы связываете не столь чистое катание? С попыткой исполнить четверной выброс?

Козловский: Все старты отличаются, отличается подготовка к ним. У нас очевидный прогресс, мы понимаем, что четверной выброс – очень рискованный элемент, вероятность ошибки на нем очень-очень велика. Здесь, если не считать его, мы справились со всеми элементами.

На предыдущих турнирах ошибки наблюдались именно на сторонних элементах. Этот турнир прошел для нас очень хорошо, я очень доволен даже не результатом, а тем, как у нас получилось презентовать программы.

В этом сезоне мы с Сашей выиграли все основные турниры, для нас это очень важно. Места, конечно, важны. Медали получают за места. Почему нас помнят как спортсменов…

Ягудин: Помнят – это тех, кто уже закончил. А вас знают.

Козловский: Мы пока еще в игре. Но кто-то, может, уже не смотрит фигурное катание, поэтому просто помнит нас.

Медведева: Если взять все аспекты по сезону, он для вас – какой?

Бойкова: Однозначно хороший, надо только сделать вывод, что надо быть поувереннее в себе. Сегодня мне просто не хватило наглости в четверном выбросе. Надо было пойти на него как в омут с головой.

Козловский: В омут как раз ты примерно и отправилась, надо идти уверенно на выезд.

Бойкова: Надо в себя до конца верить, верить в партнера, в партнере я и не сомневаюсь. Надо быть просто позлее, наверное.

Медведева: А что нужно сделать, чтобы быть поувереннее? Это же из серии «болеешь – не болей». Есть способы нарастить злость?

Бойкова: Надо выбросить лишние мысли из головы на заходах на элемент. Я заходила на каскад, полезли сомнения – я сумела их перебороть и этим очень довольна в плане работы над собой. Надо быть позлее в мыслях и, наверное, подходить к стартам с более холодной головой, а не в плавающем состоянии.

Ягудин: А что значит, с более холодной головой? Ты умеешь управлять этим состоянием?

Бойкова: Пока не всегда получается. В принципе, умею. Быть с холодной головой – не эмоционировать, если что-то не получается в последнюю неделю.

Козловский: Может, попросить сотрудников на арене сделать похолоднее?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Куда уж злее ? ))))
