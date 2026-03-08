Тарасова о финале Гран-при: «Не заметила, что судьи благосклонно относятся к Гуменнику. Ему баллы нигде не завысили, если только, наоборот, занизили»

Тарасова не согласна, что Гуменнику завысили баллы в финале Гран-при России.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не считает, что судьи завысили баллы фигуристу Петру Гуменнику в финале Гран-при России в Челябинске.

Гуменник лидирует после короткой программы с результатом 103,62 балла. Вторым идет Николай Угожаев (99,53), третьим – Владислав Дикиджи (98,92).

«Не заметила, что судьи благосклонно относятся к Петру Гуменнику. Ему баллы нигде не завысили, если только, наоборот, занизили. Он наш лидер и все сделал просто прекрасно, лучше даже и быть не может. Петр справляется с таким тяжелым сезоном, которого я бы никому не пожелала.

И после Олимпийских игр он сразу выходит на первые соревнования в нашей стране, а не отсиживается и не отлеживается. Видно, что Петр фанатично любит фигурное катание», – отметила Тарасова.