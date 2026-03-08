  • Спортс
  Тарасова о финале Гран-при: «Не заметила, что судьи благосклонно относятся к Гуменнику. Ему баллы нигде не завысили, если только, наоборот, занизили»
10

Тарасова не согласна, что Гуменнику завысили баллы в финале Гран-при России.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не считает, что судьи завысили баллы фигуристу Петру Гуменнику в финале Гран-при России в Челябинске.

Гуменник лидирует после короткой программы с результатом 103,62 балла. Вторым идет Николай Угожаев (99,53), третьим – Владислав Дикиджи (98,92).

«Не заметила, что судьи благосклонно относятся к Петру Гуменнику. Ему баллы нигде не завысили, если только, наоборот, занизили. Он наш лидер и все сделал просто прекрасно, лучше даже и быть не может. Петр справляется с таким тяжелым сезоном, которого я бы никому не пожелала.

И после Олимпийских игр он сразу выходит на первые соревнования в нашей стране, а не отсиживается и не отлеживается. Видно, что Петр фанатично любит фигурное катание», – отметила Тарасова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
мужское катание
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну вообще-то ТАТ права в том, что Гуменнику отметили ошибки, хотя могли на домашнем старте и "проморгать", если бы хотели. Тому же Угожаеву (хоть я за него и болею) не ставят рёбра на лутце и флипе в этом сезоне вообще.
Ответ Froggy Sam
Ну вообще-то ТАТ права в том, что Гуменнику отметили ошибки, хотя могли на домашнем старте и "проморгать", если бы хотели. Тому же Угожаеву (хоть я за него и болею) не ставят рёбра на лутце и флипе в этом сезоне вообще.
Кстати да, у Коли вчера было неверное ребро на лутце, но в протоколе его нет
Ключевые слова "он наш лидер". Сами назначили лидером, сами баллы рисуют.
Всех остальных чисто прокатавших отодвинули за черту, чтобы не отсвечивали.
Ответ Carg0
Ключевые слова "он наш лидер". Сами назначили лидером, сами баллы рисуют. Всех остальных чисто прокатавших отодвинули за черту, чтобы не отсвечивали.
Да, остальные чисто массовка для "звезды", нечего мешать победителю Малинина)
Его и на Гран при пытали)?
Ответ agentkuper
Его и на Гран при пытали)?
Да что ж такое! И тут издевались над дитяткой)
Неужели и на гран-при тоже пытали)))
На ФГП совершенно адекватное судейство. Про танцы не скажу, а в остальных видах объективное и дост.строгое. Сегодня БК поставили первый уровень за тодес ….
Кстати да, вчера не только Петра, вчера всех жестко резали
