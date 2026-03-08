Бойкова и Козловский победили Мишину и Галлямова на всех стартах сезона, кроме чемпионата России по прыжкам

46

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, победили Анастасию Мишину и Александра Галлямова на всех стартах сезона, кроме чемпионата России по прыжкам.

Бойкова и Козловский стали первыми на этапе Гран-при в Казани, чемпионате России и в финале Гран-при страны. Мишина и Галлямов на этих турнирах были вторыми.

Они опередили Бойкову и Козловского только на чемпионате России по прыжкам, где те заняли второе место.

Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
46 комментариев
Учитывая, что на прыжковом Галлямовых позорно протащили вперёд, чтобы школа Москвиной без победы не осталась, БК выиграли и там.
Ответ Светлана Менова
Учитывая, что на прыжковом Галлямовых позорно протащили вперёд, чтобы школа Москвиной без победы не осталась, БК выиграли и там.
100 % Тут вижу недокрут, у МГ - не вижу. Касание рукой - на плюс... Расстраивает такое судейство
Ответ Светлана Менова
Учитывая, что на прыжковом Галлямовых позорно протащили вперёд, чтобы школа Москвиной без победы не осталась, БК выиграли и там.
Кого на прыжковом, кого на ЧР) Уверена, что МГ с удовольствием бы поменяли одну победу на другую.
Лично я больше всего рада за Станислава Морозова, хорошая история.
Так они и на прыжковом выиграли, если б не позорное судейство, которое 10 минут не могло бухгалтерию свести, что б БК под мишек опустить.
Победили, но давайте честно, даже после перелома МГ везде дали БК бой, БК не были безупречны нигде, к сожалению. В начале сезона казалось, что у БК должно быть очень большое преимущество, но нет.
Ответ fada
Победили, но давайте честно, даже после перелома МГ везде дали БК бой, БК не были безупречны нигде, к сожалению. В начале сезона казалось, что у БК должно быть очень большое преимущество, но нет.
Вы что-то забыли, что Бойкова тоже с травмой с осени
Ответ Тотли Тауэрс
Вы что-то забыли, что Бойкова тоже с травмой с осени
Сколько месяцев подготовки Саша пропустила из-за травмы?
Для меня они ещё по жизни выигрывают по програмам. Видит бог,нежно люблю ТМ,но программы - нафталиновые и Саша с Настей в них - как два бодрых розовощеких пионера. Неплохо,но хотелось бы разные образы
Сегодня победили по делу. Ноль вопросов к ребятам, есть вопросы к судьям и первому уровню тодеса.
На ЧР их натянули судьи.

Ждём следующий сезон со здоровым Сашей.
На ЧР у бк очень спорная победа. Ни одного чистого проката пп, и с кп косяков много, так что эти победы все - ну такое. МГ побеждали с чистыми прокатами. Что называется, почувствуй разницу
Ответ Lolka12
На ЧР у бк очень спорная победа. Ни одного чистого проката пп, и с кп косяков много, так что эти победы все - ну такое. МГ побеждали с чистыми прокатами. Что называется, почувствуй разницу
Чистые , но скучные до скрежета зубов и нафталиновые. И кому это надо? смотрите Роднину с Зайцевым -если хочется такого. Вообще, думаю почему-то, что для Насти с Сашей этот сезон поражений будет трамплином - чтобы стать новыми, измениться и удивить таких как я. Вот это соперничество будет!
Ответ Алина Бель
Чистые , но скучные до скрежета зубов и нафталиновые. И кому это надо? смотрите Роднину с Зайцевым -если хочется такого. Вообще, думаю почему-то, что для Насти с Сашей этот сезон поражений будет трамплином - чтобы стать новыми, измениться и удивить таких как я. Вот это соперничество будет!
Ну это для таких как вы они такие, не для всех. С другой стороны, согласна с тем, что хочется для них шикарных программ.
А прошлый сезон был победным по всем стартам без исключения для Мишиной-Галлямова!
Рада за БК. Мишки тоже молодцы, но у соперников риски, усложнения, а у них старые программы и медленное катание. И ещё сегодня было ощущение, что после падения Насти, они немного бросили бороться, и их скорость ещё больше просела.
Ответ Anna Rogovaya
Рада за БК. Мишки тоже молодцы, но у соперников риски, усложнения, а у них старые программы и медленное катание. И ещё сегодня было ощущение, что после падения Насти, они немного бросили бороться, и их скорость ещё больше просела.
У МГ старые программы, а БК новые, ну да) Убить Билла 2 года, а ЛО вообще из ОИ-сезона. Насчет рисков-ну модно в этой группе иметь УСИ, это их проблемы 4-й выброс.
Ответ Anna Rogovaya
Рада за БК. Мишки тоже молодцы, но у соперников риски, усложнения, а у них старые программы и медленное катание. И ещё сегодня было ощущение, что после падения Насти, они немного бросили бороться, и их скорость ещё больше просела.
Какие усложнения вы хотите от Галлямова, пережившего тяжёлый перелом и операцию, пропустившего межсезрнную подготовку?
И даже при такой травме пара достойно провела сезон, БК не были ни разу на голову выше их.
Желаю Мишкам в след.сезоне обновиться-классных программ у новых хореографов,новых элементов и прежней стабильности в выступлениях!
