Бойкова и Козловский победили Мишину и Галлямова на всех стартах сезона, кроме чемпионата России по прыжкам

Бойкова и Козловский победили Мишину и Галлямова на 3 стартах из 4 в этом сезоне.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский , выступающие в парном катании, победили Анастасию Мишину и Александра Галлямова на всех стартах сезона, кроме чемпионата России по прыжкам.

Бойкова и Козловский стали первыми на этапе Гран-при в Казани, чемпионате России и в финале Гран-при страны. Мишина и Галлямов на этих турнирах были вторыми.

Они опередили Бойкову и Козловского только на чемпионате России по прыжкам, где те заняли второе место.