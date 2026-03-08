Бойкова и Козловский победили Мишину и Галлямова на всех стартах сезона, кроме чемпионата России по прыжкам
Бойкова и Козловский победили Мишину и Галлямова на 3 стартах из 4 в этом сезоне.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, победили Анастасию Мишину и Александра Галлямова на всех стартах сезона, кроме чемпионата России по прыжкам.
Бойкова и Козловский стали первыми на этапе Гран-при в Казани, чемпионате России и в финале Гран-при страны. Мишина и Галлямов на этих турнирах были вторыми.
Они опередили Бойкову и Козловского только на чемпионате России по прыжкам, где те заняли второе место.
На ЧР их натянули судьи.
Ждём следующий сезон со здоровым Сашей.
И даже при такой травме пара достойно провела сезон, БК не были ни разу на голову выше их.