Галлямов о финале Гран-при: «Проиграли… Ну, такой сезон. Может, программа несчастливая, заколдованная»

Галлямов высказался о «заколдованной программе» после 2-го места на Гран-при.

Фигурист Александр Галлямов , выступающий в паре с Анастасией Мишиной, оценил итоги финала Гран-при России в Челябинске.

Мишина и Галлямов заняли второе место (220,10 балла в сумме). Победу одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (224,85).

«На наше настроение это не влияет — сегодня прекрасный праздник (8 марта), поздравляем всех девушек. Проиграли… Ну, такой сезон. Может, программа несчастливая, заколдованная. Даже новые костюмы не помогли.

Думали над четверным выбросом, но в последний момент перед отъездом оставили эту затею. Кататься еще минимум четыре года – времени достаточно. Сырой вариант вы уже видели», – сказал Галлямов.

Мишина и Галлямов – чемпионы мира 2021 года, трехкратные чемпионы России. В нынешнем сезоне они занимали вторые места в финале Гран-при и на чемпионате страны.