Галлямов о финале Гран-при: «Проиграли… Ну, такой сезон. Может, программа несчастливая, заколдованная»

Галлямов высказался о «заколдованной программе» после 2-го места на Гран-при.

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, оценил итоги финала Гран-при России в Челябинске.

Мишина и Галлямов заняли второе место (220,10 балла в сумме). Победу одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (224,85).

«На наше настроение это не влияет — сегодня прекрасный праздник (8 марта), поздравляем всех девушек. Проиграли… Ну, такой сезон. Может, программа несчастливая, заколдованная. Даже новые костюмы не помогли.

Думали над четверным выбросом, но в последний момент перед отъездом оставили эту затею. Кататься еще минимум четыре года – времени достаточно. Сырой вариант вы уже видели», – сказал Галлямов.

Мишина и Галлямов – чемпионы мира 2021 года, трехкратные чемпионы России. В нынешнем сезоне они занимали вторые места в финале Гран-при и на чемпионате страны.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
Нужно просто принять реальность, что была травма, подготовку начали позднее. Молодец, что восстановился и вообще вышли в сезон.
И четверной выброс мог карты спутать. Но видимо, очень хотелось его тренировать.
да, четверной стоило на межсезонье оставить
Да навряд ли им четверного хотелось, у них тройные уже плохо идут.
Просто уже очевиден стал разрыв между прогрессирующими БК и ими, нафталиновыми--во всём
Нужна перезагрузка и новый сезон начать с чистого листа, надеюсь, ещё цикл получится на высоком уровне провести.
Радостно слышать это от любимой пары. Всё у Мишек будет отлично, есть спортивный характер, а мы верим в них всегда! МиГи вперёд!
Причем здесь программа? Лечиться до конца надо было. Не форсировать, не доказывать кому-то что-то, а лечиться.
Надо начинать заново. Надеюсь, по ходу следующего Олимпийского цикла ребятам поставят классные и яркие программы, более современные все-таки, хотя они и так прекрасны во всем. Хочется верить в их силу и мощь (что они доказали, выступая после получения серьезной травмы), пусть все наладится в отношениях между друг другом, Саша с Димой через такое уже прошли, когда-то должны были и Настя с Сашей. Удачи мишкам🍀
Может к Ришо за программами? Точно нужен свежий взгляд и программы под вас, чтобы скрыли шероховатости и подчеркнули достоинства.
Там более если он будет Саше ставить, может за одно и в Питер мотанется 🤣
смешно, Москвина такое не допустит
Радует, что у Саши хороший настрой и правильные мысли. Так держать!
Хорошо, что Саша успокоился и позитивно настроен. Сезон у пары выдался сложным: непопадание на ОИ, травма. Если учесть всё это, ребята очень достойно выступали.
Если смогут преодолеть внутренний кризис ,то конечно нужно продолжать. У БК же получилось.
У них была неплохая история любви, кажется. Лучше бы её вернули.
