Бойкова упала с четверного выброса в финале Гран-при России в Челябинске.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский , выступающие в парном катании, не сумели исполнить четверной выброс в финале Гран-при России в Челябинске.

Бойкова упала при приземлении с элемента. Остальную часть произвольной программы фигуристы откатали без грубых ошибок.

Пара получила за прокат 144,73 балла, сумма за две программы – 224,85 балла. Бойкова и Козловский одержали победу на турнире.