Бойкова упала с четверного выброса в финале Гран-при России в Челябинске

Бойкова упала с четверного выброса в финале Гран-при России в Челябинске.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, не сумели исполнить четверной выброс в финале Гран-при России в Челябинске.

Бойкова упала при приземлении с элемента. Остальную часть произвольной программы фигуристы откатали без грубых ошибок.

Пара получила за прокат 144,73 балла, сумма за две программы – 224,85 балла. Бойкова и Козловский одержали победу на турнире.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
16 комментариев
А Мишина с тройного. Отдельной новостью будет?
Ответ Тотли Тауэрс
А Мишина с тройного. Отдельной новостью будет?
причем риттбергера. и сделала степ на выбросе в тройной флип
Ну так это 4 выброс. Ребята рискуют и идут на этот выброс. Это достойно уважения!
А про то что Анастасия Мишина упала, и не с четверного, а с тройного - напишете?
Ответ bunya_hoh
А про то что Анастасия Мишина упала, и не с четверного, а с тройного - напишете?
Так и упала потому что учили квадовыброс, повлияло на тройной. К БК тоже так же было.
Ответ bunya_hoh
А про то что Анастасия Мишина упала, и не с четверного, а с тройного - напишете?
Да да
Об этом ни слова
"Бойкова единственная кто упала с четверного выброса", ещё бы так написали
Поздравляю моих любимых Сашу и Диму с победой! Квад Саша почти выехала!
обидное падение - встала уже на ногу, и не удержалась
Обе девчонки упали с выбросов, очень жалко. Саша рисковала, за это огромные молодцы. Четвертой получится у них, накатают ещё и навыбрасываются.
Ответ ОлесяОлеська
Обе девчонки упали с выбросов, очень жалко. Саша рисковала, за это огромные молодцы. Четвертой получится у них, накатают ещё и навыбрасываются.
Его накатать невозможно, он может получится или нет.
Очень жаль! Но уважаю за борьбу и риск!
Жаль, очень жаль... Все равно молодцы, были готовы, шли сознательно на выброс.
Ну так закономерно, он у них 50/50, может получится, а может и нет. И не только у них, у этого элемента стабильности быть не может.
