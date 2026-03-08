Бойкова упала с четверного выброса в финале Гран-при России в Челябинске
Бойкова упала с четверного выброса в финале Гран-при России в Челябинске.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, не сумели исполнить четверной выброс в финале Гран-при России в Челябинске.
Бойкова упала при приземлении с элемента. Остальную часть произвольной программы фигуристы откатали без грубых ошибок.
Пара получила за прокат 144,73 балла, сумма за две программы – 224,85 балла. Бойкова и Козловский одержали победу на турнире.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
