Анна Щербакова: «На льду я чувствую, что перевоплощаться, играть – это мое. Но попробую ли я себя когда-нибудь в кино – жизнь покажет»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова ответила на вопрос о возможных съемках в кино.

Фигуристка приняла участие в телепроекте «Ледниковый период» в паре с актером Константином Раскатовым.

– Он (Раскатов) попробовал себя в фигурном катании. Не появилось ли у тебя желание теперь сняться в кино?

– Я могу точно сказать, что очень благодарна этому проекту за возможность попробовать себя в разных ролях. В спорте я всегда говорила, что моя любимая часть – раскрывать разные образы. Мне это действительно нравится.

Здесь появилась возможность попробовать то, на что я, возможно, сама никогда бы не решилась, например для показательного номера. На льду я чувствую, что это мое – перевоплощаться, играть, раскрывать разные амплуа.

Но кино – это, мне кажется, все-таки другое. Мы обсуждали это и с Костей, и с постановщиками. Они объясняли нам разницу между игрой в кино и выступлением на льду. Любое выступление на сцене или на льду более гипертрофированное. Это не значит, что оно неискреннее – просто на льду все должно быть более крупным, более эмоциональным. В кино же камера может уловить малейшее движение взгляда или мимику.

Поэтому я бы не сказала, что это одно и то же. Не знаю… Мне это очень нравится, но попробую ли я себя когда-нибудь в кино – жизнь покажет.

– Какой образ тебе ближе – лирический, драматический или комедийный?

– Мне кажется, нельзя выбрать один. Люди, особенно творческие, очень многогранны. Самое интересное – как раз возможность показать разные стороны своего характера, эмоции, переживания.

Если бы мне сказали выбрать один образ и всю жизнь кататься только в нем, я бы не смогла. Потому что иногда хочется поиграть, иногда пококетничать, иногда показать драму или, наоборот, что-то светлое. Каждый раз словно копаешься в своей душе и находишь что-то новое. И в каждой программе это становится любимым, – сказала Щербакова.