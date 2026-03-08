  • Спортс
  • Анна Щербакова: «На льду я чувствую, что перевоплощаться, играть – это мое. Но попробую ли я себя когда-нибудь в кино – жизнь покажет»
Фигуристка Анна Щербакова ответила на вопрос о возможных съемках в кино.

Фигуристка приняла участие в телепроекте «Ледниковый период» в паре с актером Константином Раскатовым.

– Он (Раскатов) попробовал себя в фигурном катании. Не появилось ли у тебя желание теперь сняться в кино?

– Я могу точно сказать, что очень благодарна этому проекту за возможность попробовать себя в разных ролях. В спорте я всегда говорила, что моя любимая часть – раскрывать разные образы. Мне это действительно нравится.

Здесь появилась возможность попробовать то, на что я, возможно, сама никогда бы не решилась, например для показательного номера. На льду я чувствую, что это мое – перевоплощаться, играть, раскрывать разные амплуа.

Но кино – это, мне кажется, все-таки другое. Мы обсуждали это и с Костей, и с постановщиками. Они объясняли нам разницу между игрой в кино и выступлением на льду. Любое выступление на сцене или на льду более гипертрофированное. Это не значит, что оно неискреннее – просто на льду все должно быть более крупным, более эмоциональным. В кино же камера может уловить малейшее движение взгляда или мимику.

Поэтому я бы не сказала, что это одно и то же. Не знаю… Мне это очень нравится, но попробую ли я себя когда-нибудь в кино – жизнь покажет.

– Какой образ тебе ближе – лирический, драматический или комедийный?

– Мне кажется, нельзя выбрать один. Люди, особенно творческие, очень многогранны. Самое интересное – как раз возможность показать разные стороны своего характера, эмоции, переживания.

Если бы мне сказали выбрать один образ и всю жизнь кататься только в нем, я бы не смогла. Потому что иногда хочется поиграть, иногда пококетничать, иногда показать драму или, наоборот, что-то светлое. Каждый раз словно копаешься в своей душе и находишь что-то новое. И в каждой программе это становится любимым, – сказала Щербакова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
У Ани, безусловно, есть способности.
"Если бы мне сказали выбрать один образ и всю жизнь кататься только в нем, я бы не смогла."
Вот хотя бы за это ЛП можно сказать спасибо, что откатала разные программы.
"Если бы мне сказали выбрать один образ и всю жизнь кататься только в нем, я бы не смогла." Вот хотя бы за это ЛП можно сказать спасибо, что откатала разные программы.
Надеюсь, хотя бы после ЛП хор однотипных комментариев, что она катает только "брови домиком" заглохнет, наконец.
Надеюсь, хотя бы после ЛП хор однотипных комментариев, что она катает только "брови домиком" заглохнет, наконец.
а что у нее не так вышло? Напишите, я хоть посмотрю удивлюсь
У Ани шикарные образы были в этом сезоне ЛП. Было видно, как ей самой надоело находиться в одном амплуа. Похулиганила она, конечно, знатно.
Захожу в комменарии только в поиске фразы «бровки домиком»… Бинго!
