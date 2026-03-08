  • Спортс
Федерация фигурного катания России призвала тренеров и спортсменов быть готовыми к возвращению на мировую арену (РИА Новости)

Федерация призвала фигуристов быть готовыми к возвращению на международную арену.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) призвала спортсменов и тренеров быть готовыми к возвращению на мировую арену.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

С 4 по 9 марта в Челябинске проходит финал Гран-при России.

По информации источников, в субботу состоялось собрание руководства федерации с тренерами парного катания и танцев на льду. В воскресенье такое же мероприятие намечено с тренерами одиночного катания.

Специалистов призвали быть готовыми к возвращению российских спортсменов на международную арену, по возможности заниматься организационными вопросами – обеспечивать наличие виз.

При этом в руководстве уточнили, что конкретной информации, когда российские фигуристы могут быть допущены на международные старты, сейчас нет.

Действительно, почему бы не обеспечить наличие виз для неясных целей в неясную страну на неясные даты. Мудро!
Мудро всякую ерунду под каждым постом писать с умным лицом!
Такие новости радуют. Очень хочется, чтобы это оказалось правдой!
А что поменялось в спорте для россиян в. лучшую сторону?
Россия также противостоит западным странам, причем добавилась ещё война в Иране.
Поменялось то, что всё больше федераций допускают наших спортсменов на международные старты. Так что есть надежда и в фигурке.
Каждый год уже такие новости, увы. Про визы вообще странное уточнение - сейчас с тем же Шенгеном надо получать визу именно конкретной страны, а не мультивизу, как раньше, по которой можно кататься по всему ЕС (мультивизу можно поставить только в другой стране, по типу Грузии). Куда эти визы ставить? Например, сейчас проходит ЧМ, Чехия вообще не дает визы, если бы Петя с Аделией получили допуск, то вероятнее всего не смогли бы попасть туда попросту
И для оформления визы нужны конкретные даты пребывания
Да, визы не во всех странах нам светит.
Я просто разбираюсь в визах, ибо часто ставлю Шенгены. Мультишенген я ставила уже в Грузии последний, ибо в России можно поставить только визу для одноразового въезда во Францию (как пример). Такие страны, как страны Балтии, Чехия, Финляндия (где, кстати, проходит следующий ЧМ) вообще не дают визы, а Германия, Австрия, Нидерланды даже в лучшие времена клеили под поездку всегда. Проще всего из ФК-стран получить визу в Японию, которая вообще не имеет отношения к ЕС, и в Южную Корею по К-ЕТА приехать (это по сути безвиз). С США тоже тяжело, только в Польше и Казахстане гражданам РФ можно получить визу, а в Польшу ещё отдельно попасть надо)
Подскажите,почему наша федерация не поддает апелляцию на допуск наших спортсменов?Есть хоть какая-то информация?Сейчас самое время добивать ISU,МОК.американцы и Израиль воюют.Нам нужно доказывать,что в мире происходят двойные стандарты.Пусть возвращаются Россию или США в бан.
Потому что распиливать бабло на местных водокачках куда приятнее, чем отстаивать интересы спортсменов
Для CAS это вообще не аргумент.
А сама федерация делает что-то для возвращения, помимо отправки ссылок коллегам на наши соревнования? Так-то и я могу призвать быть готовыми, что поменяется?
Как что? Бесплатную колу из Милана вывозили.
Каждый год такие новости))
влажные фантазии мандаринового кума)
Действуем очень активно, готовимся к подготовке , чтобы быть готовыми! К Олимпиаде, правда не смогли нормально подготовиться, права на музыку обеспечить одному из двух единственных участников(( но зачем об этом? Готовимся дальше!
Да, пора приготовитьк возвращению -- помыться, побриться, причесаться и тогда нас сразу пригласят. )
Уже 4 года как готовятся
Можно ещё столько же потерпеть
Ах-ха! Это что то типа: " на старт, внимание........ " Осталось дождаться, когда " марш" будет. )))
Не нервничай так.
++++++10000!
