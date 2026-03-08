Федерация фигурного катания России призвала тренеров и спортсменов быть готовыми к возвращению на мировую арену (РИА Новости)
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) призвала спортсменов и тренеров быть готовыми к возвращению на мировую арену.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
С 4 по 9 марта в Челябинске проходит финал Гран-при России.
По информации источников, в субботу состоялось собрание руководства федерации с тренерами парного катания и танцев на льду. В воскресенье такое же мероприятие намечено с тренерами одиночного катания.
Специалистов призвали быть готовыми к возвращению российских спортсменов на международную арену, по возможности заниматься организационными вопросами – обеспечивать наличие виз.
При этом в руководстве уточнили, что конкретной информации, когда российские фигуристы могут быть допущены на международные старты, сейчас нет.
