Федерация фигурного катания России призвала тренеров и спортсменов быть готовыми к возвращению на мировую арену (РИА Новости)

Федерация призвала фигуристов быть готовыми к возвращению на международную арену.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР ) призвала спортсменов и тренеров быть готовыми к возвращению на мировую арену.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

С 4 по 9 марта в Челябинске проходит финал Гран-при России.

По информации источников, в субботу состоялось собрание руководства федерации с тренерами парного катания и танцев на льду. В воскресенье такое же мероприятие намечено с тренерами одиночного катания.

Специалистов призвали быть готовыми к возвращению российских спортсменов на международную арену, по возможности заниматься организационными вопросами – обеспечивать наличие виз.

При этом в руководстве уточнили, что конкретной информации, когда российские фигуристы могут быть допущены на международные старты, сейчас нет.