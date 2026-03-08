Путин поздравил Мишина с 85-летием: «Благодаря таланту, трудолюбию, сильному характеру вы стали настоящей легендой фигурного катания»
Путин поздравил Мишина с 85-летием: желаю здоровья и бодрости духа.
Президент РФ Владимир Путин поздравил тренера по фигурному катанию Алексея Мишина с днем рождения.
Сегодня заслуженному тренеру СССР и России Мишину исполнилось 85 лет.
«Поздравляю Вас с 85-летним юбилеем.
Благодаря таланту, трудолюбию, сильному, чемпионскому характеру Вы добились выдающихся успехов в спорте высших достижений, стали настоящей легендой фигурного катания.
И конечно, самого искреннего уважения заслуживает Ваша многолетняя тренерская деятельность, огромный личный вклад в профессиональное становление молодых, одаренных фигуристов, в развитие лучших традиций отечественного спорта.
Желаю Вам здоровья, бодрости духа, осуществления намеченных планов и замыслов», – говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: сайт Кремля
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
И чтобы исполнилась заветная мечта , о которой он недавно поведал : Жизнь без старости 💥