Путин поздравил Мишина с 85-летием: «Благодаря таланту, трудолюбию, сильному характеру вы стали настоящей легендой фигурного катания»

Путин поздравил Мишина с 85-летием: желаю здоровья и бодрости духа.

Президент РФ Владимир Путин поздравил тренера по фигурному катанию Алексея Мишина с днем рождения.

Сегодня заслуженному тренеру СССР и России Мишину исполнилось 85 лет.

«Поздравляю Вас с 85-летним юбилеем.

Благодаря таланту, трудолюбию, сильному, чемпионскому характеру Вы добились выдающихся успехов в спорте высших достижений, стали настоящей легендой фигурного катания.

И конечно, самого искреннего уважения заслуживает Ваша многолетняя тренерская деятельность, огромный личный вклад в профессиональное становление молодых, одаренных фигуристов, в развитие лучших традиций отечественного спорта.

Желаю Вам здоровья, бодрости духа, осуществления намеченных планов и замыслов», – говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: сайт Кремля
Алексею Николаевичу здоровья и ещё раз здоровья!!!
Поздравления Великому(для меня)тренеру. наикрепчайшего здоровья,исполнения всего,что задумано
С юбилеем Алексея Николаевича . Крепчайшего здоровья, долгие лета и творческих успехов .
И чтобы исполнилась заветная мечта , о которой он недавно поведал : Жизнь без старости 💥
И всё? Ну вообще то он не Канделаки.
Великого тренера, замечательнейшего человека Алексея Николаевича Мишина с прекрасным юбилеем! Крепчайшего здоровья, счастливого долголетия, новых ярких успехов в спортивной деятельности!
