Татьяна Тарасова: «Мишин – выдающийся тренер мирового уровня, дай бог, чтобы его состояние позволило ему работать еще много лет»

Тарасова поздравила Мишина с юбилеем: выдающийся тренер мирового уровня.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила Алексея Мишина с днем рождения.

Сегодня заслуженному тренеру СССР и России Мишину исполнилось 85 лет.

«Хочу выразить Алексею благодарность за все, что он сделал и делает для фигурного катания России и мирового уровня, за тех студентов, которые у него учатся и как им повезло учиться у такого профессора. Сначала мы вместе катались и соревновались, потом наши ученики вместе катались и соревновались. И мы остались в очень хороших отношениях, за что я ему очень благодарна.

Мишин – выдающийся тренер мирового уровня, дай бог, чтобы его состояние (а он сам говорит, что не хочет и не будет уходить) позволило ему работать еще много и много лет, а мы будем его любить и гордиться его победами», – сказала Тарасова.