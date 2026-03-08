  • Спортс
  • Татьяна Тарасова: «Мишин – выдающийся тренер мирового уровня, дай бог, чтобы его состояние позволило ему работать еще много лет»
19

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила Алексея Мишина с днем рождения.

Сегодня заслуженному тренеру СССР и России Мишину исполнилось 85 лет.

«Хочу выразить Алексею благодарность за все, что он сделал и делает для фигурного катания России и мирового уровня, за тех студентов, которые у него учатся и как им повезло учиться у такого профессора. Сначала мы вместе катались и соревновались, потом наши ученики вместе катались и соревновались. И мы остались в очень хороших отношениях, за что я ему очень благодарна.

Мишин – выдающийся тренер мирового уровня, дай бог, чтобы его состояние (а он сам говорит, что не хочет и не будет уходить) позволило ему работать еще много и много лет, а мы будем его любить и гордиться его победами», – сказала Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
19 комментариев
Выдающийся человек, специалист. С юбилеем, дай Бог здоровья.
В таком возрасте активно тренировать, ездить на мастер-классы в другие страны. Молодец, на своём месте. Главное, здоровья.
В 85 лет работать со спортсменами, мотаться самолетами с ними по соревнованиям, переживать вместе с ними их прокаты ? Однако! С юбилеем! Здоровья !
Молодец, Алексей Николаевич, не просто тренирует, но и ездит везде со своими спортсменами сам, как и Тамара Николаевна, здоровья прежде всего
85 лет. Просто удивительно как в таком почтенном возрасте профессор сохраняет активность в непростом деле воспитания фигуристов высочайшего уровня. Хочется пожелать ему здоровья и успехов в любимом деле жизни 🔥
Лучше Татьяны Анатольевны и не скажешь👏… Теперь у нашего мэтра ФК особая задача-вырастить классных тренеров… Один уже есть👏👏👏, второй (Татауров) уже на подходе и третий своим учеником обращает на себя внимание (Гачинский)👌
Лучше Татьяны Анатольевны и не скажешь👏… Теперь у нашего мэтра ФК особая задача-вырастить классных тренеров… Один уже есть👏👏👏, второй (Татауров) уже на подходе и третий своим учеником обращает на себя внимание (Гачинский)👌
А, сама Тарасова как тренер давно сдулась!
85 – это не просто годы, это целая эпоха. Алексей Николаевич - Вы ЛЕГЕНДА!!! Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа и оптимизма!!!
Мои поздравления! Сил и бодрости духа!
С Днем рождения уважаемый Алексей Николаевич! Здоровья и долгих лет жизни!
Алексей Николаевич с Юбилеем Вас!Доброго здравия, бодрости и новых Побед! Знаково, что Ваш олимпиец Алексей Урманов воспитал своего Олимпийского чемпиона, Олег Татауров успешно воспитал Дикиджи, Евгений Плющенко продолжает Вашу линию тренерства, Артур Гачинский, Софья Самодурова успешно работают, вокруг плеяда блестящих учеников -возможно Женя Семененко еще примет решение связать судьбу с Тренерством, не только с врачебным делом, пытается начать тренировать Лиза Туктамышева-какое это счастье видеть своих учеников в деле,в Вашем любимом деле!
Наилучшие пожелания Вам и Татьяне Николаевне!
