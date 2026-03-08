У Ильиных и Полунина родился четвертый ребенок. Девочку назвали Руна
У Ильиных и Полунина родился четвертый ребенок.
У олимпийской чемпионки Сочи-2014 в команде Елены Ильиных и артиста балета Сергея Полунина родился четвертый ребенок.
О рождении дочери в своих соцсетях рассказал Полунин. Супруги назвали ее Руна.
Ильиных и Полунин уже воспитывают троих сыновей: в 2020-м у них родился Мир, в 2022-м – Дар, в 2024-м – Эра.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Сергея Полунина
там по жизни в голове сплошной бзик, не только на именах
Ну, до встречи в новостях в 2028.
Никогда бы не подумала про Лену)
Еще названиями планет можно поиграть.