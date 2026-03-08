Фото
173

У Ильиных и Полунина родился четвертый ребенок. Девочку назвали Руна

У Ильиных и Полунина родился четвертый ребенок.

У олимпийской чемпионки Сочи-2014 в команде Елены Ильиных и артиста балета Сергея Полунина родился четвертый ребенок.

О рождении дочери в своих соцсетях рассказал Полунин. Супруги назвали ее Руна.

Ильиных и Полунин уже воспитывают троих сыновей: в 2020-м у них родился Мир, в 2022-м – Дар, в 2024-м – Эра.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Сергея Полунина
logoфото
logoЕлена Ильиных
светская хроника
Сергей Полунин
173 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Бедная Лена. Она все время в положении. Была, есть и будет.
Ответ fewral
Бедная Лена. Она все время в положении. Была, есть и будет.
Ну а чего бедная то? Сама же хочет, вряд ли её кто то насильно рожать заставляет.
Ответ fewral
Бедная Лена. Она все время в положении. Была, есть и будет.
Так Лена счастлива от слова совсем)
Бзик на именах какой-то. Дать нормальное имя никак?
Ответ Wintersun
Бзик на именах какой-то. Дать нормальное имя никак?
отец - Сергей Полунин
там по жизни в голове сплошной бзик, не только на именах
Ответ Vadim Vadim_1116553755
отец - Сергей Полунин там по жизни в голове сплошной бзик, не только на именах
Мне тоже показалось, что он с бзиком. Потом, через нное количество лет, бывшая фигуристка, может, расскажет.
Мои поздравления! Малютка прям копия Лена! Здоровья, пусть растет большой и крепенькой всем на радость!
Ответ Бетси Тверская
Мои поздравления! Малютка прям копия Лена! Здоровья, пусть растет большой и крепенькой всем на радость!
Хорошенькая.
Молодцы, видно, что нашли друг друга.
Ну, до встречи в новостях в 2028.
Мамочке здоровья и физического, и психического.
Ответ Ir2019
Мамочке здоровья и физического, и психического.
Думаю, там все хорошо, есть, кому поиогать, они не нуждающиеся и сам факт появления деток, говорит о хорошем физическом и психологическом здоровье!
Вот дают!)
Никогда бы не подумала про Лену)
Ответ i-l
Вот дают!) Никогда бы не подумала про Лену)
Комментарий скрыт
Ответ i-l
Вот дают!) Никогда бы не подумала про Лену)
С большой буквы Женщина! Мама! Муза! Молодец Ленка! Самая счастливая на свете!
Что то мне подсказывает, что на достигнутом они не остановятся, тем более выбор оригинальных имен еще есть))). Здоровья всем!
Ответ Elenavasilevna
Что то мне подсказывает, что на достигнутом они не остановятся, тем более выбор оригинальных имен еще есть))). Здоровья всем!
Та как раз может остановятся)) Девочка в семье уже наконец-то есть. И вообще счастливица - три старших брата будет)
Мир Сергеевич, Дар Сергеевич, Эра Сергеевна и Руна Сергеевна. Счастья!
Ответ Рубин2003
Мир Сергеевич, Дар Сергеевич, Эра Сергеевна и Руна Сергеевна. Счастья!
И ни одного Владимира Путина Сергеевича, даже странно
Ответ Арктический Лед
И ни одного Владимира Путина Сергеевича, даже странно
Если называть детей такими именами, то родителям надо сменить свои. Сергей будет Серафимом, а Елена - Афдотьей
Мир, Труд, Май, наливай!
Еще названиями планет можно поиграть.
Ответ Lennuci
Мир, Труд, Май, наливай! Еще названиями планет можно поиграть.
Ну, Венера вполне себе ходовое имя.
Поздравляю семью Полуниных с пополнением! Ничто не может сравниться с рождением ребенка! Ни титулы, ни звания, ни высоты в карьере, никакие другие удовольствия. Никогда бы не подумала, что Лена способна стать многодетной мамой. Тем приятнее узнавать такие замечательные новости. Мамочке и малышке - здоровья, семье - большого семейного счастья! Если не остановятся на достигнутом, то будут большие молодцы!
Ответ chuanhua
Поздравляю семью Полуниных с пополнением! Ничто не может сравниться с рождением ребенка! Ни титулы, ни звания, ни высоты в карьере, никакие другие удовольствия. Никогда бы не подумала, что Лена способна стать многодетной мамой. Тем приятнее узнавать такие замечательные новости. Мамочке и малышке - здоровья, семье - большого семейного счастья! Если не остановятся на достигнутом, то будут большие молодцы!
Абсолютно согласна с Вами! Это лучшее, что может быть в жизни у Женщины, большая, дружная семья! Великая миссия Женщины быть Мамой, родить детей и продолжить Род! Умница Лена, просто какая то Супер прекрасная новость последних дней!!!
Ответ Другой мир
Абсолютно согласна с Вами! Это лучшее, что может быть в жизни у Женщины, большая, дружная семья! Великая миссия Женщины быть Мамой, родить детей и продолжить Род! Умница Лена, просто какая то Супер прекрасная новость последних дней!!!
Там у Папаши Фляга свистит Знатно!!!! Так что вряд ли все так Безоблачно как Вы Пишете...
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведева выложила фото в свадебном платье: «Вчера был важный день...»
28 января, 10:16Фото
Радионова и Кучаев ждут второго ребенка
26 ноября 2025, 17:08Фото
Дмитрий Чигирев женился
5 ноября 2025, 19:42Фото
Рекомендуем
Главные новости
Ирина Роднина: «Я не смотрела финал Гран-при России. Что там смотреть? Все уже разыграно»
сегодня, 12:50
Москвина об иске из-за программы Гуменника «Парфюмер»: «Это одна из форм проявления интереса к фигурному катанию»
сегодня, 11:27
«Продвигается культура преступного мира». Житель Петербурга обратился в суд из-за программы Гуменника «Парфюмер» – иск не приняли
сегодня, 10:10
Дизайнер Гачинская: «С Гуменником с детства у нас никогда не было споров, нестыковок по представлению. Всегда стопроцентное доверие»
сегодня, 08:27
Роднина об отстранении россиян: «Абсолютно политическое решение, которое пора отменить и вернуть все на свои места»
сегодня, 08:04
Максим Ставиский: «В этом сезоне к Гуменнику немного предвзятое отношение. Есть ощущение, что его пытаются двигать вперед»
сегодня, 07:21
Тарасова о финале Гран-при: «У Гуменника была очень большая победа над собой. Он катается так, будто не допускает даже мысль, что что-то может не сделать»
сегодня, 06:32
Бетина Попова: «С повышением возрастных рамок эра безумного количества ультра-си отошла в сторону. Мне кажется, возродить это под силу лишь Трусовой и Валиевой»
сегодня, 06:18
Савин, Хамада, Накано, Ди Гульельмо, Дюбрей, Агенауэр и Лозон вошли в лонг-лист ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер»
вчера, 20:50
Костнер, Ришо, Шоя, Бурн, Дюбрей, Николь вошли в лонг-лист ISU Skating Awards в номинации на лучшего хореографа
вчера, 20:39
Ко всем новостям
Последние новости
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
сегодня, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
вчера, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
вчера, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Вероника Яметова: «Когда выходила на старт, думала, что я дома, меня здесь любят, у меня все получится»
7 марта, 11:58
Рекомендуем