  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Кондратюк о выступлении Петросян и Гуменника на Олимпиаде: «Когда смотрел дома в спальне, принес Бин Дунь Дуня на удачу ребятам»
15

Кондратюк о выступлении Петросян и Гуменника на Олимпиаде: «Когда смотрел дома в спальне, принес Бин Дунь Дуня на удачу ребятам»

Кондратюк рассказал, как болел за Петросян и Гуменника на Олимпиаде.

Фигурист Марк Кондратюк прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Челябинске (95,92 балла, 5-е место).

– Эмоции замечательные, прокатал хорошо, была небольшая оплошность после каскада, но при определенных условиях рад, что все так, как есть. Публика замечательная, обожаю Челябинск. Я тут пятый раз точно, всегда тепло встречают, организация соревнований в Челябинске – знак качества.

– Какие эмоции были у тебя при просмотре Олимпиады?

– Посмотрел почти все фигурное катание. Из забавного, когда смотрел дома в спальне, специально принес (талисмана) Бин Дунь Дуня с награждения (Олимпиады‑2022) на удачу ребятам. Мне почему‑то показалось, будто им это может помочь. В первую очередь Аделии и Пете. Было нервно смотреть. Потому что не понаслышке знаю, что такое выступать на Олимпийских играх.

– Кто больше всего удивил?

– Миша Шайдоров – легенда. Это тот случай, когда человек сделал все, все звезды сошлись для него в тот день. Эта победа, которая навсегда останется в истории фигурного катания.

– Пришла ли бронза Олимпиады?

– Сейчас я переживаю о произвольной программе в финале Гран‑при России, – сказал Кондратюк.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoСерия Гран-при России
logoсборная России
logoМарк Кондратюк
мужское катание
logoАделия Петросян
logoОлимпиада-2026
logoПетр Гуменник
logoсборная Казахстана
logoМихаил Шайдоров
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Марк по человечески вызывает такое тепло!
Ответ Элла Бурс
Марк по человечески вызывает такое тепло!
Комментарий скрыт
Ответ Александр Шульгин
Комментарий скрыт
Почему?
Спасибо Марк за поддержку ребят!!
Бин Дунь неудачный .Поэтому и Петя без медали на ОИ
Марк,Спасибо. Вчера меня немного расстроил,да и короткая,при всем моем болении,мне не сильно нравится. Но Артист-не отнять..
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Дина Хуснутдинова: «Горжусь Петросян и Гуменником. Хотелось бы, чтобы мы все наконец попали на международную арену»
7 марта, 12:32
Шешелева об Олимпиаде: «Смотрела все, особенно Петросян и Гуменника. Пары тоже успевала смотреть»
4 марта, 17:33
Александр Энберт: «Лично для меня Гуменник – главный герой Олимпиады-2026. Эталонное самообладание»
4 марта, 07:37
Рекомендуем
Главные новости
Ирина Роднина: «Я не смотрела финал Гран-при России. Что там смотреть? Все уже разыграно»
сегодня, 12:50
Москвина об иске из-за программы Гуменника «Парфюмер»: «Это одна из форм проявления интереса к фигурному катанию»
сегодня, 11:27
«Продвигается культура преступного мира». Житель Петербурга обратился в суд из-за программы Гуменника «Парфюмер» – иск не приняли
сегодня, 10:10
Дизайнер Гачинская: «С Гуменником с детства у нас никогда не было споров, нестыковок по представлению. Всегда стопроцентное доверие»
сегодня, 08:27
Роднина об отстранении россиян: «Абсолютно политическое решение, которое пора отменить и вернуть все на свои места»
сегодня, 08:04
Максим Ставиский: «В этом сезоне к Гуменнику немного предвзятое отношение. Есть ощущение, что его пытаются двигать вперед»
сегодня, 07:21
Тарасова о финале Гран-при: «У Гуменника была очень большая победа над собой. Он катается так, будто не допускает даже мысль, что что-то может не сделать»
сегодня, 06:32
Бетина Попова: «С повышением возрастных рамок эра безумного количества ультра-си отошла в сторону. Мне кажется, возродить это под силу лишь Трусовой и Валиевой»
сегодня, 06:18
Савин, Хамада, Накано, Ди Гульельмо, Дюбрей, Агенауэр и Лозон вошли в лонг-лист ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер»
вчера, 20:50
Костнер, Ришо, Шоя, Бурн, Дюбрей, Николь вошли в лонг-лист ISU Skating Awards в номинации на лучшего хореографа
вчера, 20:39
Ко всем новостям
Последние новости
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
сегодня, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
вчера, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
вчера, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Вероника Яметова: «Когда выходила на старт, думала, что я дома, меня здесь любят, у меня все получится»
7 марта, 11:58
Рекомендуем