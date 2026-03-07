Кондратюк о выступлении Петросян и Гуменника на Олимпиаде: «Когда смотрел дома в спальне, принес Бин Дунь Дуня на удачу ребятам»

Кондратюк рассказал, как болел за Петросян и Гуменника на Олимпиаде.

Фигурист Марк Кондратюк прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран -при России в Челябинске (95,92 балла, 5-е место).

– Эмоции замечательные, прокатал хорошо, была небольшая оплошность после каскада, но при определенных условиях рад, что все так, как есть. Публика замечательная, обожаю Челябинск. Я тут пятый раз точно, всегда тепло встречают, организация соревнований в Челябинске – знак качества.

– Какие эмоции были у тебя при просмотре Олимпиады?

– Посмотрел почти все фигурное катание. Из забавного, когда смотрел дома в спальне, специально принес (талисмана) Бин Дунь Дуня с награждения (Олимпиады‑2022) на удачу ребятам. Мне почему‑то показалось, будто им это может помочь. В первую очередь Аделии и Пете. Было нервно смотреть. Потому что не понаслышке знаю, что такое выступать на Олимпийских играх.

– Кто больше всего удивил?

– Миша Шайдоров – легенда. Это тот случай, когда человек сделал все, все звезды сошлись для него в тот день. Эта победа, которая навсегда останется в истории фигурного катания.

– Пришла ли бронза Олимпиады?

– Сейчас я переживаю о произвольной программе в финале Гран‑при России, – сказал Кондратюк.