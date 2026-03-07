18

Угожаев о возвращении короткой под Linkin Park: «Это было мое решение. Мне больше нравится музыка и программа»

Фигурист Угожаев рассказал, почему вернул короткую программу под Linkin Park.

Фигурист Николай Угожаев прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Челябинске (99,53 балла, 2-е место).

«Ожидал ли такие оценки? Надеялся, и мои надежды оправдались, очень доволен сегодняшним прокатом, получился почти максимум. Мне кажется, если не топ-1 прокатов моих, то топ-2 максимум, по публике, наверное, топ-1 – по поддержке, по вовлеченности в программу.

Эту короткую программу [под Linkin Park] решили вернуть сразу после чемпионата Санкт-Петербурга. Это было полностью мое решение, думаю, что так будет лучше, мне больше музыка нравится и программа. Тренеры отреагировали положительно, мы начали накатывать. Все помню хорошо. в один день быстренько вспомнили чуть-чуть, сделали новые фишки, а так быстро вспомнил.

Надеюсь, никаких отрицательных сюрпризов в произвольной не будет, только в положительном. В плане контента ничего нового не будет, вы уже его видели. Постараюсь удивить максимально хорошим, чистым прокатом», – сказал Угожаев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
мужское катание
logoНиколай Угожаев
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Коля хорошо чувствует эту музыку и ТШ поддержал его выбор. Николай здорово откатал КП, но судьи смазали это впечатление своим долгим решением, не выставляя ему оценку. Так 100 баллов и не решились поставить при такой технической оценке.
Ответ Док Аксель
Коля хорошо чувствует эту музыку и ТШ поддержал его выбор. Николай здорово откатал КП, но судьи смазали это впечатление своим долгим решением, не выставляя ему оценку. Так 100 баллов и не решились поставить при такой технической оценке.
Там компьютер завис, наверное ему тоже понравилось, засмотрелся. 😂
Ответ Alexandr Alexandrov
Там компьютер завис, наверное ему тоже понравилось, засмотрелся. 😂
Завис комп, а вместе с ним и судьи, зажав Коле компы и не поставив 100 баллов ему.
Хорошо, когда тренерский штаб отталкивается от музыкальных и стилевых предпочтений фигуристов, тогда и проявляется программа, в которой спортсмен органичен.
Под эту музыку Коля выходил уже "заряженный", поэтому откатал программу классно, энергично с удовольствием! Надо штабу выбирать ему более драйвовые композиции, а то складывается впечатление, что Коле не хватает на льду эмоций и сил. А парень любит зажигать!
Коля сегодня выдал классный прокат! Гладкого льда и чистого проката в ПП!
Это был приятный сюрприз для болельщиков! Самая любимая Колина программа.
И причёска эта Коле очень идёт.
Сегодня было здорово.
Правильное решение!Засиял с этой программой.В произвольной-успеха и вдохновения!
Коля, это было просто шикарно!!!!
Нужно было менять после первого старта .
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Владислав Дикиджи: «Смотреть Гуменника на Олимпиаде было невозможно. Я и бегал, и стоял, и приседал, будто сам катал»
7 марта, 14:39
Евгений Семененко: «Сегодня катался в удовольствие, рад, что получил отклик от зрителей»
7 марта, 14:26
Андрей Мозалев: «Отсутствие Тутберидзе на финале Гран-при никак не сказывается. Она всегда здесь, ее энергия везде»
7 марта, 14:20
Рекомендуем
Главные новости
Ирина Роднина: «Я не смотрела финал Гран-при России. Что там смотреть? Все уже разыграно»
сегодня, 12:50
Москвина об иске из-за программы Гуменника «Парфюмер»: «Это одна из форм проявления интереса к фигурному катанию»
сегодня, 11:27
«Продвигается культура преступного мира». Житель Петербурга обратился в суд из-за программы Гуменника «Парфюмер» – иск не приняли
сегодня, 10:10
Дизайнер Гачинская: «С Гуменником с детства у нас никогда не было споров, нестыковок по представлению. Всегда стопроцентное доверие»
сегодня, 08:27
Роднина об отстранении россиян: «Абсолютно политическое решение, которое пора отменить и вернуть все на свои места»
сегодня, 08:04
Максим Ставиский: «В этом сезоне к Гуменнику немного предвзятое отношение. Есть ощущение, что его пытаются двигать вперед»
сегодня, 07:21
Тарасова о финале Гран-при: «У Гуменника была очень большая победа над собой. Он катается так, будто не допускает даже мысль, что что-то может не сделать»
сегодня, 06:32
Бетина Попова: «С повышением возрастных рамок эра безумного количества ультра-си отошла в сторону. Мне кажется, возродить это под силу лишь Трусовой и Валиевой»
сегодня, 06:18
Савин, Хамада, Накано, Ди Гульельмо, Дюбрей, Агенауэр и Лозон вошли в лонг-лист ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер»
вчера, 20:50
Костнер, Ришо, Шоя, Бурн, Дюбрей, Николь вошли в лонг-лист ISU Skating Awards в номинации на лучшего хореографа
вчера, 20:39
Ко всем новостям
Последние новости
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
сегодня, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
вчера, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
вчера, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Вероника Яметова: «Когда выходила на старт, думала, что я дома, меня здесь любят, у меня все получится»
7 марта, 11:58
Рекомендуем