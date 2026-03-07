Угожаев о возвращении короткой под Linkin Park: «Это было мое решение. Мне больше нравится музыка и программа»

Фигурист Угожаев рассказал, почему вернул короткую программу под Linkin Park.

Фигурист Николай Угожаев прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Челябинске (99,53 балла, 2-е место).

«Ожидал ли такие оценки? Надеялся, и мои надежды оправдались, очень доволен сегодняшним прокатом, получился почти максимум. Мне кажется, если не топ-1 прокатов моих, то топ-2 максимум, по публике, наверное, топ-1 – по поддержке, по вовлеченности в программу.

Эту короткую программу [под Linkin Park] решили вернуть сразу после чемпионата Санкт-Петербурга. Это было полностью мое решение, думаю, что так будет лучше, мне больше музыка нравится и программа. Тренеры отреагировали положительно, мы начали накатывать. Все помню хорошо. в один день быстренько вспомнили чуть-чуть, сделали новые фишки, а так быстро вспомнил.

Надеюсь, никаких отрицательных сюрпризов в произвольной не будет, только в положительном. В плане контента ничего нового не будет, вы уже его видели. Постараюсь удивить максимально хорошим, чистым прокатом», – сказал Угожаев.