Владислав Дикиджи: «Смотреть Гуменника на Олимпиаде было невозможно. Я и бегал, и стоял, и приседал, будто сам катал»

Дикиджи о переживаниях за Гуменника: смотреть Петю на Олимпиаде было невозможно.

Фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Челябинске (98,92 балла, 3-е место).

«Наверное, все-таки резоннее было убирать четверной флип из короткой, лучше вставить сальхов. И сил больше, и спокойнее. Сальхов вставили – и стало получаться все лучше. В произвольной вернулись к тому, что было всегда: лутц, флип, два сальхова, два акселя.

По состоянию посмотрю, как пойдет. Все достаточно неплохо. Очень продуктивная рабочая неделя была прошлая у меня. На этой неделе тяжеловато было немного, но ничего, получше.

Смотреть Петю на Олимпиаде было невозможно. Я просто не представляю. Во время его проката вообще не усидеть было – я и бегал, и стоял, и приседал, будто сам катал. Железные нервы у моего товарища. Считаю, что он суперски, хорошо справился», – сказал Дикиджи.

Какой Влад светлый, позитивный парень. Сотрудничество с Колядой идет ему на пользу. В хорео явно прогрессирует. Удачи ему в произвольной! Хотелось бы увидеть его на подиуме. И, кстатия очень ему идет новая прическа)
Вывело как Ягудин Мише прокомментировал , прям мерзко , тем более такой прогресс
Влад лапочка. Какая у них замечательная дружба с Петром. Ждем завтра чистую произвольную, Влад, не меньше!
Что мне нравится в наших парнях - это как они с уважением друг к другу относятся и по доброму. И Влад всегда тепло о Петре говорит и как Николай хлопал после проката Пети, хоть и конкурент .
Чудесный парень!Добрый,отзывчивый,незаносчивый!Хорошо,что у Пети именно такой товарищ!
Влад, давай в ПП откатай суперски! Удачи!
Да, пора пришла Влад!
Я рада за Влада и Петра, что ценят дружбу. Петр - эталон стойкости и собранности, молодцы, парни, что ориентируетесь на нашего олимпионика.
Видите ли Влад не не вменяемый.Когда на Вас летит снаряд или пуля, которая вас уничтожит, вы четко понимаете,что она запущено мягко говоря не по дружеским соображением).Или по вашей искаженной логике =по дружески)-я и не сомневаюсь-такая логика о фанаток Петруши.
Влад прекрасно понимает КТО в него и его Любимого Тренера выстрелил,кто все эти не порядочные и подлые люди, всех до единого знает на пересчет, поэтому не оскверняйте слово дружба).Влад не признан не дееспособным) и отдает отчет не только своим личным действиям, но и всем действиям и расправам против него),а главное против его Тренера,которого он Любит и Ценит как Отца.Поэтому миф о дружбе -особо циничное издевательство Гуменника над Владом.Надеюсь у Гуменника хватит совести отвалить от Влада со своими чаяниями-теперь он "дружит" с Малининым и тот разваливается в хлам, а Влад очень и очень умный парень чтобы все это понимать,как знает Влад и источники своего срыва на ЧР и причину срыва Малинина.
Владик,
все эти 1,5 года издавались в первую очередь над Олегом Станиславовичем, Владик, надо ответочку привезти рано или поздно.
К своему огромному стыду не могла вспомнить Татаурова и его выступления (а ведь красивый парень был и фигурист неплохой ).Прочитала,что даже участвовал на ОИ-1994( посмотрела кп и ПП),других МС,тренировался у Мишина, и какое-то время работал там после окончания карьеры . Непонятно,что потом произошло... Влад,по-моему,Слишком добрый,мягкий,очень скромный и воспитанный мальчик для каких-то "ответочек".....Ему бы,по-моему, постараться "перевернуть страницу", раскрепоститься на льду, чуть побольше веры в Себя и Характер пожестче...
Влад очень эмоциональный, он способен переживать за соперников. Очень хочу и Петь, и Влада увидеть на ОИ 2030.
Ребята, вы лучшие! Как жаль что пока нет допуска. Ведь есть что показать! Петя, Влад, Марк, Гриша, Николай,Андрей - как же вы радуете. Причём, самое главное - даже не исполнение, главное - взаимное уважение!
Мы все любители ФК и не только за Петю переживали, а Влад с Петей дружбаны, так он тем более себе места не находил во время его выступления.
Очень мило, и классно что ребята общаются 👍
