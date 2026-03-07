Владислав Дикиджи: «Смотреть Гуменника на Олимпиаде было невозможно. Я и бегал, и стоял, и приседал, будто сам катал»
Фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Челябинске (98,92 балла, 3-е место).
«Наверное, все-таки резоннее было убирать четверной флип из короткой, лучше вставить сальхов. И сил больше, и спокойнее. Сальхов вставили – и стало получаться все лучше. В произвольной вернулись к тому, что было всегда: лутц, флип, два сальхова, два акселя.
По состоянию посмотрю, как пойдет. Все достаточно неплохо. Очень продуктивная рабочая неделя была прошлая у меня. На этой неделе тяжеловато было немного, но ничего, получше.
Смотреть Петю на Олимпиаде было невозможно. Я просто не представляю. Во время его проката вообще не усидеть было – я и бегал, и стоял, и приседал, будто сам катал. Железные нервы у моего товарища. Считаю, что он суперски, хорошо справился», – сказал Дикиджи.
Влад прекрасно понимает КТО в него и его Любимого Тренера выстрелил,кто все эти не порядочные и подлые люди, всех до единого знает на пересчет, поэтому не оскверняйте слово дружба).Влад не признан не дееспособным) и отдает отчет не только своим личным действиям, но и всем действиям и расправам против него),а главное против его Тренера,которого он Любит и Ценит как Отца.Поэтому миф о дружбе -особо циничное издевательство Гуменника над Владом.Надеюсь у Гуменника хватит совести отвалить от Влада со своими чаяниями-теперь он "дружит" с Малининым и тот разваливается в хлам, а Влад очень и очень умный парень чтобы все это понимать,как знает Влад и источники своего срыва на ЧР и причину срыва Малинина.
Владик,
все эти 1,5 года издавались в первую очередь над Олегом Станиславовичем, Владик, надо ответочку привезти рано или поздно.