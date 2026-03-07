Владислав Дикиджи: «Смотреть Гуменника на Олимпиаде было невозможно. Я и бегал, и стоял, и приседал, будто сам катал»

Дикиджи о переживаниях за Гуменника: смотреть Петю на Олимпиаде было невозможно.

Фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Челябинске (98,92 балла, 3-е место).

«Наверное, все-таки резоннее было убирать четверной флип из короткой, лучше вставить сальхов. И сил больше, и спокойнее. Сальхов вставили – и стало получаться все лучше. В произвольной вернулись к тому, что было всегда: лутц, флип, два сальхова, два акселя.

По состоянию посмотрю, как пойдет. Все достаточно неплохо. Очень продуктивная рабочая неделя была прошлая у меня. На этой неделе тяжеловато было немного, но ничего, получше.

Смотреть Петю на Олимпиаде было невозможно. Я просто не представляю. Во время его проката вообще не усидеть было – я и бегал, и стоял, и приседал, будто сам катал. Железные нервы у моего товарища. Считаю, что он суперски, хорошо справился», – сказал Дикиджи.