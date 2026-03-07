33

Евгений Семененко: «Сегодня катался в удовольствие, рад, что получил отклик от зрителей»

Семененко о короткой в финале Гран-при России: катался в удовольствие.

Фигурист Евгений Семененко прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Челябинске (98,52 балла, 4-е место).

«Закончилась короткая программа, выложился на максимум, все было сделано хорошо. Уже в привычных кондициях тренировался, не могу сказать, что что-то было сверхординарное, готовился в своем спокойном режиме. Постарались к этим соревнованиям подойти в наилучшей форме.

Во-первых, тяжело сравнивать, чемпионат России лично для меня – это самый важный, ответственный старт, там присутствует своя атмосфера. Здесь мне понравилось, что публика так же, как и в Санкт-Петербурге, поддерживает на протяжении всего проката. Наверное, это подбодрило. Сегодня катался в удовольствие, рад, что получил отклик от зрителей», – сказал Семененко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Очень эта программа подходит Жене, зажигает в ней классно!
Да, у Жени реально был прекрасный прокат и очень зажигательный,драйвовый!
Семененко - это такой оплот стабильности. Его выступления смотреть не страшно - знаешь, что, если только он не в травме/после травмы, то все прыгнет и сделает. Эксперимент с Нирваной на редкость удачный. Мне кажется, Евгений сам по себе человек интеллигентный и думающий, и это накладывается на все его программы, и образы в них.
Он очень эмоциональный и харизматичный, вот это накладывается.
Мне сегодня прокат Жени очень понравился. Это было красиво!
Жене очень подходит рваная энергетика Нирваны, по презентации у него 8.85, третья оценка после Марка и Пети.
И вообще нашу мужскую одиночку отличает не только технический уровень, но и интересное разнообразие программ по стилю, даром что в начале сезона пугали музыкой патриотической направленности. Пусть так и продолжают.
Жене очень идет эта КП.
Понравился прокат, не согласна с комментаторами, был свободен и сосредоточен, то есть гармоничен!
А что, у них были какие-то претензии к гармоничности??? ))
Непрофессионализм в виде неумения подобрать нужные слова. Просто треп.
Удачно эта КП для Жени поставлена и музыкальная композиция ему подходит. Есть от чего ему кайфовать и зрителям.
Женя молодец! Он действительно сияет👌Уровень судейства в ФК упал очень низко, судьи ни перед кем не отчитываться. Умение получать удовольствие от жизни - это своего рода энергия, позволяющая нам сохранить позитивный настрой в любых обстоятельствах 👏
Спасибо за прокат, Женя! Нирвана мне всегда заходит, но сегодня ты меня особенно порадовал!
Женя прекрасно сегодня откатал, должен был у всех выиграть второй оценкой, может если только Пете бы проиграл и только. Про его шикарные прыжки и говорить нечего, на них зуб только его хейтеры имеют. Жаль, что с судейством цирк устроили не понятно для каких целей. Надеюсь, понедельник расставит все на свои места. Жене удачного проката и первого места!
Ну почему же не понятно, как раз понятно. По тем же причинам, по которым и на ЧР его заслуженного чемпионства лишили. Женю уже второй сезон топят, не стесняясь
Да вчера с оценками был такой цирк, что я в шоке до сих пор. Жене опять начали резать GOE - и на прыжках, и на непрыжковых. За компы уже не удивляюсь - оценка ушла ещё на прошлом ФГП, и пока ее не хотят вернуть судьи, хотя он в этом лучший в сборной.
Но что самое странное вчера - судьи дома даже Петра порезали. Не сильно, но порезали - и кьюшку поставили, и компы с GOE скромнее. Такое ощущение, что федре уже и Гуменник не нужен, они как будто ищут нового фигуриста, которого можно было бы сделать лидером. Хотя что удивляться, наша федра никогда не ценила никого из спортсменов, ей не нужна многократные чемпионы всего и вся, она относится к ним по принципу "Марв сделал своё дело, марв может уходить". И это на примере и Жени, и Пети видно. Женю за одну ошибку на ЧР-2025, за тот степ, хотели и из сборной, и с пьедестала выкинуть, да и на ЧР в этом году заслуженное золото не отдали.
Петра кинули на ОИ, не озаботившись ни музыкой, ни работой с судьями. Сейчас уже начали потихоньку оценки резать, как Жене в прошлом году. Жалко ребят, вот и всё
