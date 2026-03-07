Евгений Семененко: «Сегодня катался в удовольствие, рад, что получил отклик от зрителей»

Семененко о короткой в финале Гран-при России: катался в удовольствие.

Фигурист Евгений Семененко прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Челябинске (98,52 балла, 4-е место).

«Закончилась короткая программа, выложился на максимум, все было сделано хорошо. Уже в привычных кондициях тренировался, не могу сказать, что что-то было сверхординарное, готовился в своем спокойном режиме. Постарались к этим соревнованиям подойти в наилучшей форме.

Во-первых, тяжело сравнивать, чемпионат России лично для меня – это самый важный, ответственный старт, там присутствует своя атмосфера. Здесь мне понравилось, что публика так же, как и в Санкт-Петербурге, поддерживает на протяжении всего проката. Наверное, это подбодрило. Сегодня катался в удовольствие, рад, что получил отклик от зрителей», – сказал Семененко.