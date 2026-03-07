Евгений Семененко: «Сегодня катался в удовольствие, рад, что получил отклик от зрителей»
Фигурист Евгений Семененко прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Челябинске (98,52 балла, 4-е место).
«Закончилась короткая программа, выложился на максимум, все было сделано хорошо. Уже в привычных кондициях тренировался, не могу сказать, что что-то было сверхординарное, готовился в своем спокойном режиме. Постарались к этим соревнованиям подойти в наилучшей форме.
Во-первых, тяжело сравнивать, чемпионат России лично для меня – это самый важный, ответственный старт, там присутствует своя атмосфера. Здесь мне понравилось, что публика так же, как и в Санкт-Петербурге, поддерживает на протяжении всего проката. Наверное, это подбодрило. Сегодня катался в удовольствие, рад, что получил отклик от зрителей», – сказал Семененко.
И вообще нашу мужскую одиночку отличает не только технический уровень, но и интересное разнообразие программ по стилю, даром что в начале сезона пугали музыкой патриотической направленности. Пусть так и продолжают.
Но что самое странное вчера - судьи дома даже Петра порезали. Не сильно, но порезали - и кьюшку поставили, и компы с GOE скромнее. Такое ощущение, что федре уже и Гуменник не нужен, они как будто ищут нового фигуриста, которого можно было бы сделать лидером. Хотя что удивляться, наша федра никогда не ценила никого из спортсменов, ей не нужна многократные чемпионы всего и вся, она относится к ним по принципу "Марв сделал своё дело, марв может уходить". И это на примере и Жени, и Пети видно. Женю за одну ошибку на ЧР-2025, за тот степ, хотели и из сборной, и с пьедестала выкинуть, да и на ЧР в этом году заслуженное золото не отдали.
Петра кинули на ОИ, не озаботившись ни музыкой, ни работой с судьями. Сейчас уже начали потихоньку оценки резать, как Жене в прошлом году. Жалко ребят, вот и всё