Петр Гуменник: «Конкуренция в финале Гран-при России не слабее, чем на международной арене. Не мог позволить себе расслабиться»

Гуменник: конкуренция в России не слабее, чем на международной арене.

Фигурист Петр Гуменник прокомментировал свое выступление в финале Гран-при России в Челябинске, где он лидирует после короткой программы.

«Сегодня я в порядке. Все было довольно легко. Я как раз всю подготовку построил так, чтобы к февралю-марту в это время быть в лучшей форме. И пока все получилось. Конкуренция у нас здесь не слабее, чем на международной арене. Вся вторая разминка сегодня откаталась чисто, в первой тоже были хорошие прокаты. Так что я не мог себе позволить расслабиться.

Я просто понял, что не надо расслабляться в целом. А то будет спад, потом будет тяжело в следующий сезон входить. Так что я решил перебороть себя и готовиться именно к этому финалу», – сказал Гуменник. 

«Насчет короны от популярности не знаю. Но мне очень приятно, что здесь в Челябинске мне все кричали: «Петя, ты лучший. Петя, давай». Намного приятнее выступать, когда весь зал ждет твоего катания, поддерживает, ему оно нравится. Теперь в обычной жизни меня тоже узнают, даже около дома кто-то узнал. Звезду не поймал? Я не знаю, каково это», – добавил фигурист.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
Петя любимец публики, потому что он открылся не только как хороший фигурист, но и как достойный человек. А это ничуть не менее ценно.
Про конкуренцию вот прям в точку сказал. Мы своими парнями очень довольны, с огромным удовольствием смотрим, азарта выше крыши. Мальчишки наши самые Классные!!!
Петя всегда был достойным человеком, во всех программах был артистичен, а поведение вызывало как минимум уважение. Очень рада, что мир тебя увидел, дорогой Петя. Удачи в ПП! Онегина готова смотреть все сезоны подряд.
Петя, просто красавец. Всё было отлично. Шикарный прокат. Прыжки, катание, вращения - всё на высшем уровне. И вообще, ребята сегодня просто порадовали! Конкуренция как в никаком другом виде. Пять-шесть человек могут спорить за первую десятку даже на мировой арене. Как же хочется увидеть их после допуска!
Петя, просто красавец. Всё было отлично. Шикарный прокат. Прыжки, катание, вращения - всё на высшем уровне. И вообще, ребята сегодня просто порадовали! Конкуренция как в никаком другом виде. Пять-шесть человек могут спорить за первую десятку даже на мировой арене. Как же хочется увидеть их после допуска!
"даже" 🙄 "за первую десятку" 🤦‍♀️
Такой классный! ❤️
Пусть и дальше все получается на льду и в жизни!
Здоровья, удачи и новых побед Пете! )
Это правда! Поколение мальчиков у нас просто чудесное подросло. На любой вкус
Петр такой яркий фигурист и личность. Приятно его слушать и видеть.
Хороший комментарий Пети! Все спокойно, рассудительно и по делу!
Открылось нам мировое Явление по имени Петр Великий Олегович.
Да, МО у нас сейчас на подъеме, от того еще обиднее, что нет международки
