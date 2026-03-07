Петр Гуменник: «Конкуренция в финале Гран-при России не слабее, чем на международной арене. Не мог позволить себе расслабиться»

Гуменник: конкуренция в России не слабее, чем на международной арене.

Фигурист Петр Гуменник прокомментировал свое выступление в финале Гран-при России в Челябинске, где он лидирует после короткой программы.

«Сегодня я в порядке. Все было довольно легко. Я как раз всю подготовку построил так, чтобы к февралю-марту в это время быть в лучшей форме. И пока все получилось. Конкуренция у нас здесь не слабее, чем на международной арене. Вся вторая разминка сегодня откаталась чисто, в первой тоже были хорошие прокаты. Так что я не мог себе позволить расслабиться.

Я просто понял, что не надо расслабляться в целом. А то будет спад, потом будет тяжело в следующий сезон входить. Так что я решил перебороть себя и готовиться именно к этому финалу», – сказал Гуменник.

«Насчет короны от популярности не знаю. Но мне очень приятно, что здесь в Челябинске мне все кричали: «Петя, ты лучший. Петя, давай». Намного приятнее выступать, когда весь зал ждет твоего катания, поддерживает, ему оно нравится. Теперь в обычной жизни меня тоже узнают, даже около дома кто-то узнал. Звезду не поймал? Я не знаю, каково это», – добавил фигурист.

Как там Гуменник перед финалом Гран-при: общение с Малининым, прогулки по Милану, «Ледниковый период»