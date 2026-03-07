Андрей Мозалев: «Отсутствие Тутберидзе на финале Гран-при никак не сказывается. Она всегда здесь, ее энергия везде»

Мозалев: отсутствие Тутберидзе на финале Гран-при никак не сказывается.

Фигурист Андрей Мозалев прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Челябинске (87,26 балла, 9-е место).

«Отсутствие Этери Георгиевны на финале Гран-при никак не сказывается. Она всегда здесь (показывает на голову), ее энергия везде. То, что ее здесь нет, ничего не значит.

Конечно, я болел за наших ребят на Олимпиаде. Очень переживал за Петю Гуменника, большой молодец. Выдал два практически чистых проката. На старт меня нужно выводить как‑то средне. Серьёзно пошутить, что‑то из этой серии», – сказал Мозалев.