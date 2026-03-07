Андрей Мозалев: «Отсутствие Тутберидзе на финале Гран-при никак не сказывается. Она всегда здесь, ее энергия везде»
Фигурист Андрей Мозалев прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Челябинске (87,26 балла, 9-е место).
«Отсутствие Этери Георгиевны на финале Гран-при никак не сказывается. Она всегда здесь (показывает на голову), ее энергия везде. То, что ее здесь нет, ничего не значит.
Конечно, я болел за наших ребят на Олимпиаде. Очень переживал за Петю Гуменника, большой молодец. Выдал два практически чистых проката. На старт меня нужно выводить как‑то средне. Серьёзно пошутить, что‑то из этой серии», – сказал Мозалев.
Хотелось бы точного цитирования. После вопроса журналиста Андрею об отсутствии ЭГ он показал на сердце, а потом на голову: она здесь всегда и здесь, ее энергия везде... Кстати, тепло поблагодарил всю группу за поддержку, всех увидел за бортиком
Надоели глупые вопросы журналистов
Андрея тоже хотелось бы похвалить.. Даже несмотря на падение,программа для меня совершенно не была подпорчена. Смотрела с огромным удовольствие. Спасибо,Андрюше
Андрюш, уже итак понятно что и тренирует вас там только энергия и разве что святой дух Тутберидзе, к мощам „великой“ имеет доступ только избранный Эгадзе) Как говорится: „Душой я с вами, на каторге в Сибири, а телом, к сожалению здесь, в Цюрихе в гостинице.“
