Андрей Мозалев: «Отсутствие Тутберидзе на финале Гран-при никак не сказывается. Она всегда здесь, ее энергия везде»

Мозалев: отсутствие Тутберидзе на финале Гран-при никак не сказывается.

Фигурист Андрей Мозалев прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Челябинске (87,26 балла, 9-е место).

«Отсутствие Этери Георгиевны на финале Гран-при никак не сказывается. Она всегда здесь (показывает на голову), ее энергия везде. То, что ее здесь нет, ничего не значит.

Конечно, я болел за наших ребят на Олимпиаде. Очень переживал за Петю Гуменника, большой молодец. Выдал два практически чистых проката. На старт меня нужно выводить как‑то средне. Серьёзно пошутить, что‑то из этой серии», – сказал Мозалев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России
logoАндрей Мозалев
мужское катание
logoЭтери Тутберидзе
logoСерия Гран-при России
18 комментариев
Хотелось бы точного цитирования. После вопроса журналиста Андрею об отсутствии ЭГ он показал на сердце, а потом на голову: она здесь всегда и здесь, ее энергия везде... Кстати, тепло поблагодарил всю группу за поддержку, всех увидел за бортиком
Надоели глупые вопросы журналистов
Андрея тоже хотелось бы похвалить.. Даже несмотря на падение,программа для меня совершенно не была подпорчена. Смотрела с огромным удовольствие. Спасибо,Андрюше
Андрюш, уже итак понятно что и тренирует вас там только энергия и разве что святой дух Тутберидзе, к мощам „великой“ имеет доступ только избранный Эгадзе) Как говорится: „Душой я с вами, на каторге в Сибири, а телом, к сожалению здесь, в Цюрихе в гостинице.“
