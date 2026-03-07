Макар Игнатов: «Есть ли планы поставить сына на коньки? Подрастет – сам решит, что ему нравится»

Игнатов о сыне: подрастет и сам решит, вставать ли ему на коньки.

Фигурист Макар Игнатов прокомментировал свое выступление с короткой программой в финале Гран-при России.

Игнатов занял 8-е место с 91,05 баллами.

«По прыжкам неплохо было, в концовочке на вращении смазал впечатление и свое, и судей. Я прокатом доволен, подготовка к этому старту была тяжелая для меня. Нет такого, что кто-то или что-то мне мешал, конец сезона, год непростой.

Некоторые вопросы по здоровью есть – с ногами, сейчас в новых коньках – раскатываю недели три-четыре. Для меня это четвертая или пятая пара за сезон.

Спать после появления сына мне легко. Просыпаться тяжело. По-разному бывает – бывают периоды неплохие, бывают хуже. Все хорошо. Мне кажется, все родители через это проходят.

Есть планы поставить сына на коньки? Есть план не поставить, а как пойдет – не знаю. Подрастет – сам решит, что ему нравится», – сказал Игнатов, который стал отцом в августе прошлого года.

«Смотрел Олимпиаду. Она была странная немного, были и классные моменты. То, что случилось с Ильей Малининым, – было по‑человечески обидно и жалко.

Я понимаю, через что человек проходит, когда готовит такие программы, когда вокруг него столько внимания. Хочется пожелать только удачи. Петр [Гуменник] молодец. Понравилась произвольная Алисы Лью, такое фигурное катание классно смотреть», – добавил фигурист.