Макар Игнатов: «Есть ли планы поставить сына на коньки? Подрастет – сам решит, что ему нравится»

Фигурист Макар Игнатов прокомментировал свое выступление с короткой программой в финале Гран-при России.

Игнатов занял 8-е место с 91,05 баллами.

«По прыжкам неплохо было, в концовочке на вращении смазал впечатление и свое, и судей. Я прокатом доволен, подготовка к этому старту была тяжелая для меня. Нет такого, что кто-то или что-то мне мешал, конец сезона, год непростой.

Некоторые вопросы по здоровью есть – с ногами, сейчас в новых коньках – раскатываю недели три-четыре. Для меня это четвертая или пятая пара за сезон.

Спать после появления сына мне легко. Просыпаться тяжело. По-разному бывает – бывают периоды неплохие, бывают хуже. Все хорошо. Мне кажется, все родители через это проходят.

Есть планы поставить сына на коньки? Есть план не поставить, а как пойдет – не знаю. Подрастет – сам решит, что ему нравится», – сказал Игнатов, который стал отцом в августе прошлого года.

«Смотрел Олимпиаду. Она была странная немного, были и классные моменты. То, что случилось с Ильей Малининым, – было по‑человечески обидно и жалко.

Я понимаю, через что человек проходит, когда готовит такие программы, когда вокруг него столько внимания. Хочется пожелать только удачи. Петр [Гуменник] молодец. Понравилась произвольная Алисы Лью, такое фигурное катание классно смотреть», – добавил фигурист.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
Боюсь, это решать не Мише, а Саше
Ответ Мандариновый Кум
Боюсь, это решать не Мише, а Саше
да и не Макару
Ответ Мандариновый Кум
Боюсь, это решать не Мише, а Саше
сколько боязливых, набежало, объясните коллегам по ферме, что там не глубоко
"Есть планы поставить сына на коньки? Есть план не поставить, а как пойдет – не знаю."
Судя по тому, что он и сейчас где-то рядом со льдом, то как раз скорее поставят на коньки, чем нет.
Другое дело, что может сыну и не понравиться.
Ответ Katerina Sunny
"Есть планы поставить сына на коньки? Есть план не поставить, а как пойдет – не знаю." Судя по тому, что он и сейчас где-то рядом со льдом, то как раз скорее поставят на коньки, чем нет. Другое дело, что может сыну и не понравиться.
А этоткак решит глава семьи, то есть Трусова
Журналистам следует по этому вопросу обратится к маме Саше...
Опять в новых коньках? Даже как-то жалостливо за Макара.
Подрастёт - мать решит
Ответ Twenty2
Подрастёт - мать решит
Так она уже решила - Миша уже пополз по катку
Судьям е хватило немного,а мне понравилось...Прекрасная программа,прекрасный красавец Макар.
Ответ Luna02
Судьям е хватило немного,а мне понравилось...Прекрасная программа,прекрасный красавец Макар.
Аккуратнее, а то жена вообще запретит ему появляться на публике
Макару нужна удача. Прыжки очень красивые, программы стали интереснее, но всегда не хватает его на конец программы. Ещё и засуживают частенько.
