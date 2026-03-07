Глеб Лутфуллин: «Мишин предложил вернуть программу под Малинина, я согласился. Что-то освежающее, быстрое нужно было»

Лутфуллин рассказал, почему вернул программу под песни Малинина.

Фигурист Глеб Лутфуллин рассказал, почему решил выступить с короткой программой под песню Александра Малинина в финале Гран-при России.

«Почему вернул программу под Александра Малинина? Алексей Николаевич [Мишин ] предложил, я согласился. Вообще хотели другую программу хотели поставить, но потом предложили – а давайте Малинина попробуем. Я пережил в этой жизни ту программу, а сейчас что-то освежающее, быстрое нужно было.

Получил удовольствие, аккуратненько и чистенько удалось проехать. Была небольшая травма, из-за которой я немного не катался. Но удалось подготовиться, настроить себя. Спасибо моим тренерам, Алексею Николаевичу. У него завтра день рождения, хочется его порадовать», – сказал Лутфуллин.

«Смотрел ли Олимпиаду и кто понравился? Выделю Степу Гоголева, он фантастически откатал, я считаю, он достоин высоких мест. Миша Шайдоров и его четверной флип, неожиданный для всех.

Досадно, что у Ильи Малинина так случилось, но это жизнь. Думаю, что он сильный, справится с этим, пойдет дальше», – цитирует Лутфуллина «Чемпионат».