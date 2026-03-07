Ягудин об окладе иконы на костюме Лутфуллина: «Категорически против этого момента. Перебор»

Ягудин об окладе иконы на костюме Лутфуллина: категорически против этого момента.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался об имитации оклада иконы на костюме фигуриста Глеба Лутфуллина .

Лутфуллин набрал 91,21 балла за короткую программу в финале Гран-при России в Челябинске, он идет седьмым. Спортсмен выступал под песню «Забава» Александра Малинина на стихи Сергея Есенина.

«М-м-м... Категорически против, я против вот этого момента. Мне кажется, что это немножко уже личное состояние отдельных людей.

Это перебор.

Здесь абсолютно разносторонняя публика. Ну не знаю... Но то, что удивил – да», – сказал Ягудин в эфире Первого канала.