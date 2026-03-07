62

Ягудин об окладе иконы на костюме Лутфуллина: «Категорически против этого момента. Перебор»

Ягудин об окладе иконы на костюме Лутфуллина: категорически против этого момента.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался об имитации оклада иконы на костюме фигуриста Глеба Лутфуллина.

Лутфуллин набрал 91,21 балла за короткую программу в финале Гран-при России в Челябинске, он идет седьмым. Спортсмен выступал под песню «Забава» Александра Малинина на стихи Сергея Есенина.

«М-м-м... Категорически против, я против вот этого момента. Мне кажется, что это немножко уже личное состояние отдельных людей.
Это перебор.

Здесь абсолютно разносторонняя публика. Ну не знаю... Но то, что удивил – да», – сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
62 комментария
Ягудин совершенно прав. Иконы напоказ не должны выставляться, если, конечно, речь идёт о вере, а не о позерстве.
Ягудин совершенно прав. Иконы напоказ не должны выставляться, если, конечно, речь идёт о вере, а не о позерстве.
А как его позиция по вере мешает тому, что он озвучил?
Ну, когда прав - тогда прав. Тут критика по делу.
Ну, когда прав - тогда прав. Тут критика по делу.
Я не поняла, что Ягудина конкретно смутило?)) То, что атеист это понятно, поэтому вряд ли он оскорбился.
Я не поняла, что Ягудина конкретно смутило?)) То, что атеист это понятно, поэтому вряд ли он оскорбился.
Просто использование в костюме православных образов--это уже ...кощунство какое-то. Ничем ТШМ не брезгуют... То клоуны у них на груди, то иконы
А для меня перебор Кондратюк с двумя еврейскими программами. Это тоже его личное.
А для меня перебор Кондратюк с двумя еврейскими программами. Это тоже его личное.
Особенно с пьяным тамадой на еврейской свадьбе - жесть просто и неуважение к народу Израиля.
Ягудин сегодня был худшим на этом гранпри. Весь день нем бред вместо комментариев.
Ягудин сегодня был худшим на этом гранпри. Весь день нем бред вместо комментариев.
Ягудин мужчин никогда хорошо не комментировал, вечно все не то, одни недочеты выискивает. Зависть что ли к молодому поколению? Женщин кстати более лояльно комментирует.
Ягудин мужчин никогда хорошо не комментировал, вечно все не то, одни недочеты выискивает. Зависть что ли к молодому поколению? Женщин кстати более лояльно комментирует.
Женщин также плохо комментировал
В принципе, идею "разрывать" рубашку в финале уже не первый раз используют в программах Глеба, поэтому сам по себе ход приелся. А тут еще и с иконой перебор. Уже не знаешь, что там в следующий раз под рубашкой покажут)
Мишин всегда славился перебором пошлости. Лизин Токсик, Плющенский секбомб
У ТШМ прям пунктик, то рожицу на Семененко приляпали, сейчас вообще икону метр на два.
У ТШМ прям пунктик, то рожицу на Семененко приляпали, сейчас вообще икону метр на два.
Ну костюм с рожицей смотрелся интересно
У ТШМ прям пунктик, то рожицу на Семененко приляпали, сейчас вообще икону метр на два.
То лифчик на туктамышеву )
В моменте сложно было разглядеть, что это никакая не икона, а изображение ризы, и "личного состояния отдельных людей" оно не должно так уж растревожить. Зато теперь можно пару дней опрашивать фигурнокатательных экспертов, а был ли перебор.
"Мне кажется, что это немножко уже личное состояние отдельных людей."
И в чём проблема тогда? Никаких законов не нарушает же. Все люди разные, разные мировозрения, если с вашими не сходятся, то не значит, что этого не должно быть.
никакого криминала не вижу. все такие набожные стали, плюнуть некуда
