  • Матвей Ветлугин: «Вчера на тренировке на последнем прыжке случилась травма. Была полная уверенность, что я не буду выступать в финале Гран‑при»
Матвей Ветлугин: «Вчера на тренировке на последнем прыжке случилась травма. Была полная уверенность, что я не буду выступать в финале Гран‑при»

Ветлугин рассказал, что мог сняться с финала Гран-при России из-за травмы.

Фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Челябинске (84,31 балла).

«Немного потерял контроль перед акселем. Не хватило концентрации на него. Но в целом думаю, что я молодец, что сегодня катался в принципе. После чемпионата Санкт‑Петербурга начали готовиться. Было трудно и приболел за неделю, пришлось несколько тренировок отменить.

Вчера здесь на тренировке на последнем прыжке случилась травма и пришлось закончить занятие. Вчера была полная уверенность, что я не буду выступать в финале Гран‑при. Потому что это было со мной два раза и мне требовалось несколько суток в горизонтальном положении.

Меня довели до врачей, поставили уколы, отвезли лежа в автобусе до гостиницы и множество манипуляций провели наши врачи, чтобы я смог сегодня выйти на лед. И благодаря их усилиям это случилось.

Утреннюю тренировку я пропустил, решение принималось во время шестиминутки. Я рад, что был на этом льду, не чисто, но достойно смотрелся среди сильнейших фигуристов», – сказал Ветлугин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoМатвей Ветлугин
logoсборная России
травмы
logoСерия Гран-при России
мужское катание
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Матвей молодец, мы, зрители, даже не заметили, что что-то серьезно не так с физическим состоянием. Здоровья замечательному артисту и удачи в произвольной! 🙌
Матвей держись, болеем за Вас, порадуй нас на праздничных выходных✨️❤️
Блин, по описанию выглядят так, будто речь о спине
Матвей, спасибо, что порадовал еще одним прокатом!
Ветлугин большой молодец, но не стоит переносить в спорт свои личные пристрастия. Успехов ему в спорте.
Матвей -большое Спасибо. Может,и не все получилось,но смотрела с удовольствие. Здоровья и полного восстановления
