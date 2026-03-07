Матвей Ветлугин: «Вчера на тренировке на последнем прыжке случилась травма. Была полная уверенность, что я не буду выступать в финале Гран‑при»

Ветлугин рассказал, что мог сняться с финала Гран-при России из-за травмы.

Фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран -при России в Челябинске (84,31 балла).

«Немного потерял контроль перед акселем. Не хватило концентрации на него. Но в целом думаю, что я молодец, что сегодня катался в принципе. После чемпионата Санкт‑Петербурга начали готовиться. Было трудно и приболел за неделю, пришлось несколько тренировок отменить.

Вчера здесь на тренировке на последнем прыжке случилась травма и пришлось закончить занятие. Вчера была полная уверенность, что я не буду выступать в финале Гран‑при. Потому что это было со мной два раза и мне требовалось несколько суток в горизонтальном положении.

Меня довели до врачей, поставили уколы, отвезли лежа в автобусе до гостиницы и множество манипуляций провели наши врачи, чтобы я смог сегодня выйти на лед. И благодаря их усилиям это случилось.

Утреннюю тренировку я пропустил, решение принималось во время шестиминутки. Я рад, что был на этом льду, не чисто, но достойно смотрелся среди сильнейших фигуристов», – сказал Ветлугин.