Двоеглазова об Олимпиаде-2026: «Там очень высокий уровень катания. Было приятно наблюдать за всеми видами»

Фигуристка Двоеглазова: на Олимпиаде был очень высокий уровень катания.

Фигуристка Алиса Двоеглазова поделилась впечатлениями от просмотра Олимпиады-2026 в Милане.

Двоеглазова лидирует после короткой программы в финале Гран‑при России в Челябинске.

– Ощущение усталости, хорошее удовлетворение. И просто положительные эмоции. Старалась танцевать. Довольна программой, очень удовлетворена результатом. Готовилась я как обычно. Но, наверное, ко второй половине сезона начинает накапливаться усталость. Были моменты, когда приходилось себя преодолевать, но я знаю, что люблю заниматься этим делом и в целом получаю удовольствие от тренировок и особенно от выступлений.

– Победа на прыжковом турнире придала уверенности перед этим стартом?

– Конечно. Очень греет мысль. Даже бывало, когда не хватает сил, бывали моменты, когда грустно, мы даже с Андреем Мозалевым проходили (мимо друг друга), когда у нас не удалась тренировка, и я говорю: «Андрей, ну мы же с тобой чемпионы в дуэте». Посмеялись, но это очень греет душу. И, наверное, доказательство самой себе.

– Тебе приятно, что Олимпиаду выиграла девушка по имени Алиса?

– Я даже не знаю, как это прокомментировать. Олимпиада – это такое соревнование, где может случиться все что угодно. Я даже не знаю, как на это ответить.

– Ты смотрела Олимпиаду? Какие у тебя главные впечатления?

– Там очень высокий уровень катания. Было приятно наблюдать за всеми видами. Было очень приятно смотреть, и я вдохновлялась, – сказала Двоеглазова.