Анна Фролова: «В России неоднозначно относятся к Лью, много хейта, а мне она нравится. Видно, что она кайфует и получает удовольствие»
Фигуристка Анна Фролова прокомментировала выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Челябинске (64,43 балла, 9-е место).
– Все нормально, я рада. Я откатала свой прокат в удовольствие, с осознанностью, наверное, она мне не нужна, судя по последнему прыжку. Все нормально, ошибки случаются, я отношусь к ним спокойно. Цель свою я выполнила на чемпионате России. Видимо, я тут была слишком спокойной. Ощущения классные. Ошибка серьезная на флипе, буду работать. Сама не поняла, что случилось.
Я не хочу расстраиваться. Меня в этом плане очень вдохновила Алиса Лью. Знаю, что в России неоднозначно относятся к ней, много хейта, а мне она нравится. По ней видно, что она кайфует и получает удовольствие.
– Тарасова и другие сказали, что очень низкий уровень был на Олимпиаде. Для вас как по ощущениям?
– Я считаю, что каждая Олимпиада уникальна, если так сложилось, значит, так должно было быть.
– Кто больше понравился?
– Петр Гуменник. Петя – молодец. Аделия Петросян – за нее очень болела и переживала, она молодец. Каори Сакамото – я за нее очень болела и переживала, очень обидно, что ей не досталась та медаль, за которой она приехала. Эмбер Гленн, Алиса Лью и в короткой понравилась Ами Накаи, – сказала Фролова.
