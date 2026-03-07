  • Спортс
  • Анна Фролова: «В России неоднозначно относятся к Лью, много хейта, а мне она нравится. Видно, что она кайфует и получает удовольствие»
50

Анна Фролова: «В России неоднозначно относятся к Лью, много хейта, а мне она нравится. Видно, что она кайфует и получает удовольствие»

Фролова: в России неоднозначно относятся к Лью, много хейта, а мне она нравится.

Фигуристка Анна Фролова прокомментировала выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Челябинске (64,43 балла, 9-е место).

– Все нормально, я рада. Я откатала свой прокат в удовольствие, с осознанностью, наверное, она мне не нужна, судя по последнему прыжку. Все нормально, ошибки случаются, я отношусь к ним спокойно. Цель свою я выполнила на чемпионате России. Видимо, я тут была слишком спокойной. Ощущения классные. Ошибка серьезная на флипе, буду работать. Сама не поняла, что случилось.

Я не хочу расстраиваться. Меня в этом плане очень вдохновила Алиса Лью. Знаю, что в России неоднозначно относятся к ней, много хейта, а мне она нравится. По ней видно, что она кайфует и получает удовольствие.

– Тарасова и другие сказали, что очень низкий уровень был на Олимпиаде. Для вас как по ощущениям?

– Я считаю, что каждая Олимпиада уникальна, если так сложилось, значит, так должно было быть.

– Кто больше понравился?

Петр Гуменник. Петя – молодец. Аделия Петросян – за нее очень болела и переживала, она молодец. Каори Сакамото – я за нее очень болела и переживала, очень обидно, что ей не досталась та медаль, за которой она приехала. Эмбер Гленн, Алиса Лью и в короткой понравилась Ами Накаи, – сказала Фролова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
50 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кайф Лью становится более запоминающимся чем ее катание. Никто не помнит ее проги и о чем они. зато кайф помнят все
Ответ Срезик
Кайф Лью становится более запоминающимся чем ее катание. Никто не помнит ее проги и о чем они. зато кайф помнят все
не кайф помнят, а хоровод повторяющих методичку.
Цирк какой-то.

upd
когда Лиза кайфовала (причём без улучшателей настроения) - её только хаяли за это
Ответ Срезик
Кайф Лью становится более запоминающимся чем ее катание. Никто не помнит ее проги и о чем они. зато кайф помнят все
Не правда, ее кп - одна из лучших на Олимпиаде, если не считать Джексона Адели и пару других девушек. А ПП огонь, особенно вторая половина
Ну что же они все в одну дуду задули. "Кайфует, на расслабоне" - как будто фигурное катание - это не вид спорта, а вид отдыха. Кайфовать - это, конечно, хорошо, но что-то нам начинают пропихивать этот кайф, как будто это самое главное в ФК 🤨
Ответ Julia Juvava
Ну что же они все в одну дуду задули. "Кайфует, на расслабоне" - как будто фигурное катание - это не вид спорта, а вид отдыха. Кайфовать - это, конечно, хорошо, но что-то нам начинают пропихивать этот кайф, как будто это самое главное в ФК 🤨
Вот вот кайфуйте в другом месте вы не в кружке для творчества а в профессиональном спорте где главное требование дать результат .
Ответ Julia Juvava
Ну что же они все в одну дуду задули. "Кайфует, на расслабоне" - как будто фигурное катание - это не вид спорта, а вид отдыха. Кайфовать - это, конечно, хорошо, но что-то нам начинают пропихивать этот кайф, как будто это самое главное в ФК 🤨
Вот тогда такой вопрос: если спортсменки практически все зажимаются и концентрируются на прыжках, то зачем им ставят программы под медленную лирику, которая только больше напрягает и зажимает (надо же сложный образ изобразить в придачу), а не под быструю весёлую зажигательную музыку, которая наоборот хоть как-то напряжение сбивает + вынуждает добавлять в скорости и в некотором смысле облегчает заход на прыжок (на большей скорости прыжок выше за счет инерции, снижается вероятность недокрута)?
Это уже превращается в анекдот...
Так ИСУ скоро третью оценку введут за уровень "кайфования" во время проката.
Меня от слова "кайфует" уже тошнит, честно
Задолбали.
Анечка, возможно, болельщикам неинтересно смотреть как ты кайфуешь, а интересно смотреть, как высочайшая сложность и отточенность движений сочетаются с искусством хореографии!
За хорошим настроением можно сходить на шоу или в цирк, а в спорте хочется совершенства!
Валиева в девочке на шаре не кайфовала, но столько лет прошло, а забыть эту прогу невозможно.
Фролова, глядя на Лью, обнадежилась, что контент времен ее бабушки - это модный винтаж для кайфа))
в ФК новый тренд - будем теперь соревноваться кто кого перекайфует..
Что-то слишком много и часто Анна стала про Лью говорить. Уже все поняли.
Да плевать на кайф её. Это соревнование, а не показательные выступления, которые девочка с СДВГ выиграла на фоне провала остальных и не более того
Слишком преувеличено слово хейт , да и хейтят ни её а больше слова о имидже легкой пофигистки которая просто не напрягаясь не настраиваясь на победу а приехала за весельем и этим выиграла ОИ .
