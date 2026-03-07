14

Дина Хуснутдинова: «Горжусь Петросян и Гуменником. Хотелось бы, чтобы мы все наконец попали на международную арену»

Фигуристка Хуснутдинова: подготовка к финалу Гран-при далась нелегко.

Фигуристка Дина Хуснутдинова прокомментировала выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Челябинске (73,86 балла, 2-е место).

– Ощущения положительные. Публика очень добрая и тепло принимает спортсменов.

Этот сезон выдался ярким, насыщенным, хотя участвовала в меньшем количестве соревнований. Он занимает больше сил, чем остальные (юниорские). Я оставляю всю свою энергию на соревнованиях. Не сказала бы, что подготовка (к финалу Гран‑при) далась так легко, как хотелось бы.

– Смотрела ли Олимпиаду?

– Конечно, смотрела Олимпиаду, болела за наших спортсменов – Аделию и Петю. Рада, что они смогли показать достойные прокаты. Я ими очень сильно горжусь. Хотелось бы, чтобы мы все наконец попали на международную арену и смогли испытать все ощущения на себе, – сказала Хуснутдинова.

Спасибо Дине и Маргарите Базылюк за поддержку Аделии!! Особенно, публичную, особенно учитывая штаб! Респект, молодцы 💪
Ответ nat777
Спасибо Дине и Маргарите Базылюк за поддержку Аделии!! Особенно, публичную, особенно учитывая штаб! Респект, молодцы 💪
Да молодцы
Молодчина! Видно умную девушку. Спасибо Дине за поддержку сокомандницы. Уважаю.
Дина умная не по годам и речь такая хорошая и умеет правильно сказать!
Ответ Hwanrina
Дина умная не по годам и речь такая хорошая и умеет правильно сказать!
Кстати да
Алиска пытается с умничать, но до Дины ей далеко
Дина рассудительная и умненькая девочка не по годам. Хорошо поставленная речь, большой словарный запас. Воспитание и работу родителей видно и прежде всего мамы. И фигуристка универсальная растёт.
И мы хотим!
Хорошая девушка Дина❤❤ Успехов ей в спорте
Если уж тренер публично осуждает Аделию и приплетает в сравнение тех, кто находился вообще в другой ситуации, хорошо, что хоть одногруппники поддерживают.
Молодец, девочка.

Дина милая, воспитанная девочка, талантливая спортсменка, всё впереди.

Имхо, это скорее к хореографу программы Дины.

Имхо, катать под такой музыкальный контент девочке рано, слишком рано, её вины в этом нет.

DMITRI HVOROSTOVSKY & Гр. КВАТРО “ADAGIO” 2013 ...

https://www.youtube.com/watch?v=ChtYy30F1sc

ADAGIO - Дмитрий Хворостовский и группа "Кватро" (русский перевод)

https://www.youtube.com/watch?v=8ES1Qe7U57o
Динa не расстраивайся Муру завтра будут Taщить,если тебе поставят низкие бaллы
Верю что сказано искренне
А отличии от сокамандниц!!!!
Адель была в подготовке и находилась одна в себе. Все правильно делала, а эта троица всем на всех углах пропела что только троем они дружат, зачем то раскрыли свои кулуарные секреты!!!
Сейчас кроха отойдет от всего происходящего с ней, и очень бы хотелось чтобы девочки Дина и Адель подружились, теперь можно все.
