Дина Хуснутдинова: «Горжусь Петросян и Гуменником. Хотелось бы, чтобы мы все наконец попали на международную арену»

Фигуристка Хуснутдинова: подготовка к финалу Гран-при далась нелегко.

Фигуристка Дина Хуснутдинова прокомментировала выступление в короткой программе в финале Гран -при России в Челябинске (73,86 балла, 2-е место).

– Ощущения положительные. Публика очень добрая и тепло принимает спортсменов.

Этот сезон выдался ярким, насыщенным, хотя участвовала в меньшем количестве соревнований. Он занимает больше сил, чем остальные (юниорские). Я оставляю всю свою энергию на соревнованиях. Не сказала бы, что подготовка (к финалу Гран‑при) далась так легко, как хотелось бы.

– Смотрела ли Олимпиаду?

– Конечно, смотрела Олимпиаду , болела за наших спортсменов – Аделию и Петю. Рада, что они смогли показать достойные прокаты. Я ими очень сильно горжусь. Хотелось бы, чтобы мы все наконец попали на международную арену и смогли испытать все ощущения на себе, – сказала Хуснутдинова.