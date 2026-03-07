Дина Хуснутдинова: «Горжусь Петросян и Гуменником. Хотелось бы, чтобы мы все наконец попали на международную арену»
Фигуристка Дина Хуснутдинова прокомментировала выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Челябинске (73,86 балла, 2-е место).
– Ощущения положительные. Публика очень добрая и тепло принимает спортсменов.
Этот сезон выдался ярким, насыщенным, хотя участвовала в меньшем количестве соревнований. Он занимает больше сил, чем остальные (юниорские). Я оставляю всю свою энергию на соревнованиях. Не сказала бы, что подготовка (к финалу Гран‑при) далась так легко, как хотелось бы.
– Смотрела ли Олимпиаду?
– Конечно, смотрела Олимпиаду, болела за наших спортсменов – Аделию и Петю. Рада, что они смогли показать достойные прокаты. Я ими очень сильно горжусь. Хотелось бы, чтобы мы все наконец попали на международную арену и смогли испытать все ощущения на себе, – сказала Хуснутдинова.
Алиска пытается с умничать, но до Дины ей далеко
Дина милая, воспитанная девочка, талантливая спортсменка, всё впереди.
Имхо, это скорее к хореографу программы Дины.
Имхо, катать под такой музыкальный контент девочке рано, слишком рано, её вины в этом нет.
DMITRI HVOROSTOVSKY & Гр. КВАТРО “ADAGIO” 2013 ...
https://www.youtube.com/watch?v=ChtYy30F1sc
ADAGIO - Дмитрий Хворостовский и группа "Кватро" (русский перевод)
https://www.youtube.com/watch?v=8ES1Qe7U57o
А отличии от сокамандниц!!!!
Адель была в подготовке и находилась одна в себе. Все правильно делала, а эта троица всем на всех углах пропела что только троем они дружат, зачем то раскрыли свои кулуарные секреты!!!
Сейчас кроха отойдет от всего происходящего с ней, и очень бы хотелось чтобы девочки Дина и Адель подружились, теперь можно все.