Софья Муравьева: «Боролась до конца. Люблю Челябинск, тут очень хороший прием»

Муравьева о короткой в финале Гран-при в Челябинске: боролась до конца.

Фигуристка Софья Муравьева прокомментировала выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Челябинске (73,51 балла, 3-е место).

«Я старалась. Это главное. Боролась до конца. Очень люблю Челябинск, тут очень хороший прием. Рада, что есть старт здесь в этом сезоне.

Накануне юбилея Алексея Николаевича не чувствовала ничего особенного, никак не ощущалось. Финал Гран-при и юбилей в разное время. Прокатом довольна. Тройной аксель пока не вставила – такие дела с ним.

В Челябинске была медаль чемпионата России – очень ностальгический лед, каток. Вспоминаю каждое выступление, которое здесь было. Это хорошо меня настраивало. Тут еще была моя первая победа на Кубке Первого канала. Хороший город!

Я здесь очень хорошо откатала, после стольких неудач. Надеюсь, Челябинск мне поможет. Но от города не зависит, как спортсмен откатает. Это мы сами себя так настраиваем.

В Казани было два очень неудачных старта. И потом случилась первая победа на взрослых соревнованиях. Все болельщики хорошие, которые меня любят. Которые хейтят – не обращаю внимания», – сказала Муравьева.