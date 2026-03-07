  • Спортс
  • Генсекретарь Федерации фигурного катания России: «Отправили зарубежным коллегам ссылку, чтобы они могли смотреть соревнования в Челябинске»
31

Генсекретарь Федерации фигурного катания России: «Отправили зарубежным коллегам ссылку, чтобы они могли смотреть соревнования в Челябинске»

Коган: зарубежные тренеры с удовольствием вспоминали соревнования в Челябинске.

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о финале Гран-при России, который проходит в Челябинске.

«Мы от всех спортсменов здесь ждем каких-то искрометных выступлений, которые будут приятны для зрителей, заполнивших дворец. Мне очень приятны слова, которые сказал Алексей Леонидович [Текслер]. От имени всех спортсменов, тренеров, судей хотел бы сказать, что Челябинск не просто место силы, а место, куда все фигуристы приезжают с большим удовольствием. Встречался в Милане с большим количеством зарубежных тренеров и судей, которые когда-то были в Челябинске на юниорском Гран-при ISU.

Все с удовольствием вспоминают эти соревнования. Мы отправили большинству наших зарубежных коллег ссылку, чтобы они могли смотреть эти соревнования, которые проходят в Челябинске. Многие, несмотря на то что проходит юниорский чемпионат мира, смотрят соревнования, которые проходили у юниоров здесь, смотрят соревнования, которые начались вчера среди взрослых.

Челябинск – один из регионов нашей страны, где с огромной открытой душой принимают всех, кто приезжает сюда соревноваться. Все фигуристы стремятся только в Челябинск», – сказал Коган.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
ФФККР
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
Александр Коган
31 комментарий
Лучше бы рассказал, что делал в Милане с Сихарулидзе.
Ответ Katerina Sunny
Лучше бы рассказал, что делал в Милане с Сихарулидзе.
Шопился)
Ответ Katerina Sunny
Лучше бы рассказал, что делал в Милане с Сихарулидзе.
Ссылками делился по блютусу
Когда в КАС обратитесь, чтобы наших спортсменов допустили?
Ответ Мандариновый Кум
Когда в КАС обратитесь, чтобы наших спортсменов допустили?
Нельзя же отношения портить)
А надо было отправить ссылку на исковое в суд.
лучше бы вы подготовили и отправили апелляцию в КАС
Вы бы работали бы за допуск наших на МС.
Ответ Hwanrina
Вы бы работали бы за допуск наших на МС.
А это и есть часть работы. Чем большему числу зрителей понравится, тем больше людей захотят видеть нас лично.
Ответ Александр Сачков
А это и есть часть работы. Чем большему числу зрителей понравится, тем больше людей захотят видеть нас лично.
Неверная мысль. Все итак знают, что в России сильное ФК.
А может лучше вместо ссылок в КАС подать?
Сейчас посмотрят и вообще еще на десятилетие не допустят 🤦🏽‍♀️ очень жаль карьеры шикарных спортсменов, которые стоят на паузе из-за неадекватных решений. А годы-то уходят. Сделайте уже что-то с этим 🥹
Ответ Yasenka
Сейчас посмотрят и вообще еще на десятилетие не допустят 🤦🏽‍♀️ очень жаль карьеры шикарных спортсменов, которые стоят на паузе из-за неадекватных решений. А годы-то уходят. Сделайте уже что-то с этим 🥹
Ууу.... так вот почему на ои наши всех "рвать" не стали... ммм... хениальная стратегия получить полный допуск...
Ответ Yasenka
Сейчас посмотрят и вообще еще на десятилетие не допустят 🤦🏽‍♀️ очень жаль карьеры шикарных спортсменов, которые стоят на паузе из-за неадекватных решений. А годы-то уходят. Сделайте уже что-то с этим 🥹
Я думаю спортсменам надо искать варианты с другим гражданством или просто поменять сферу деятельности.
Мощнейший ход в борьбе за допуск российских спортсменов 😆 я думаю, даже до ЧМ успеют, пора собирать чемоданы 🤣
Лучше бы ссылку на суд отправили
прямо-таки, эпическое действие
Рекомендуем