Алиса Двоеглазова: «Сегодня получала удовольствие от проката, очень кайфанула. Зал был невероятный»

Двоеглазова о короткой в финале Гран-при: получала удовольствие от проката.

Фигуристка Алиса Двоеглазова прокомментировала выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Челябинске (76,29 балла, 1-е место).

– Как нам показалось, ты очень спокойно выходила сегодня?

– Да как-то сегодня я прям получала удовольствие от проката. Наверное, потому что уже прошел чемпионат России, и спокойно знала, что я в сборной. Просто потому что это еще один из заключительных стартов сезона, а моя короткая программа называется «Последний танец», так что я получала прям удовольствие. В зале очень много народу. Я еще после разминки как-то подустала, ха-ха. Очень кайфанула.

– Ты смотрела Олимпийские игры? Мне кажется, кое-кто тебя вдохновил на такое катание. Потому что все обсуждают удовольствие в катании другой Алисы. Может, что-то подчерпнула для себя?

– Конечно, это вдохновило. Для меня в первую очередь потому, что нельзя зацикливаться на каких-то неудачах, потому что мы любим свое дело, то, чем мы занимаемся, не драматизировать ситуацию, потому что я люблю делать из мухи слона. Просто старалась получать удовольствие, а зал сегодня был невероятный.

– На тренировках продолжаете параллельно прыгать с Андреем Мозалевым?

– Параллельно, конечно, не прыгаем, но прыжковый турнир, наверное, придал мне какой-то уверенности. И в целом это очень приятно какой-то титул иметь. У нас с Андреем есть прикол – когда что-то не получается представлять, что рядом, например, едет Андрей, и это как-то придает сил.

– Такой ангел-хранитель твоего тулупа.

– Ну, надеюсь, ха-ха!

– Из чего состояли твои тренировки в эти два месяца? Не катала же ты постоянно программы целиком.

– Конечно, было по-разному. До прыжкового турнира мы программы вообще не катали. Я иногда брала связочки, но это не целиковые прокаты.

– Ты же мечтала в отпуск поехать после прыжкового турнира.

– Я заболела, вот это и был мой отпуск. А так подготовка проходила очень активно, много катала программы, пробовала разные виды контента, потому что и что-то болело... Посмотрим, что будет в произвольной, – сказала Двоеглазова в эфире Первого канала.

