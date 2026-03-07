Камилла Нелюбова: «Еще не хватает моей работы над второй оценкой, хочется прибавлять. Но по сравнению с началом сезона уже лучше»

Фигуристка Нелюбова: хочется прибавлять во второй оценке.

Фигуристка Камилла Нелюбова прокомментировала выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Челябинске (72,31 балла, 5-е место).

«Прокат был хорошим, в принципе, все получилось. За одно вращение обидно, получилось на третий уровень, но я рада, что прокатала так. Публика очень хорошо поддерживала, мне было очень комфортно. Ехала и наслаждалась.

Ожидала, что поставят такие оценки? Я ожидала, все-таки я делаю тройной аксель в короткой программе, думаю, что заслуженно такие баллы ставят. Еще не хватает моей работы над второй оценкой, хочется прибавлять. Мне кажется, что по сравнению с началом сезона уже лучше.

Тройной аксель в короткой программе – мне к этому элементу осторожно подходить нельзя, если я буду осторожна, он так же и получится (улыбается). Нужно идти уверенно, стараюсь максимально себя настроить на позитивный расклад, что я иду и делаю», – сказала Нелюбова.