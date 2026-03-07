  • Спортс
  • Камилла Нелюбова: «Еще не хватает моей работы над второй оценкой, хочется прибавлять. Но по сравнению с началом сезона уже лучше»
Камилла Нелюбова: «Еще не хватает моей работы над второй оценкой, хочется прибавлять. Но по сравнению с началом сезона уже лучше»

Фигуристка Камилла Нелюбова прокомментировала выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Челябинске (72,31 балла, 5-е место).

«Прокат был хорошим, в принципе, все получилось. За одно вращение обидно, получилось на третий уровень, но я рада, что прокатала так. Публика очень хорошо поддерживала, мне было очень комфортно. Ехала и наслаждалась.

Ожидала, что поставят такие оценки? Я ожидала, все-таки я делаю тройной аксель в короткой программе, думаю, что заслуженно такие баллы ставят. Еще не хватает моей работы над второй оценкой, хочется прибавлять. Мне кажется, что по сравнению с началом сезона уже лучше.

Тройной аксель в короткой программе – мне к этому элементу осторожно подходить нельзя, если я буду осторожна, он так же и получится (улыбается). Нужно идти уверенно, стараюсь максимально себя настроить на позитивный расклад, что я иду и делаю», – сказала Нелюбова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Камилла Нелюбова
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
женское катание
Камилла, дорогая, тебе все хватает.
Штаб не тот просто
Красотка.
Удачи в ПП.
У Камиллы был сегодня лучший прокат! 3А пролетный высокий…просто💪👍👌. Умничка! Будет все и дальше так стабильно, вытеснит многих в другую разминку в ПП
Просто бессовестно задвигают Камиллу. Ничем она не хуже тех, кого поставили выше.
задвинули оценками за штаб.
Прижимают девочку... бесцеремонно засунули на 5-е место :(
А ведь она единственная, кто тут исполнила 3а, да и всё откатала чисто!
Больно смотреть, как судьи задвигают девчонку при чистейшем прокате с трикселем!
Не тот штаб.
Поэтому и задвигают
Даже при том, что дорожка и вращение на третий уровень, все равно Нелюбова заслужила баллы повыше.
Даже при том, что дорожка и вращение на третий уровень, все равно Нелюбова заслужила баллы повыше.
дорожку Камилле спецом понизили,чтобы отодвинуть подальше от дев тшт и Алисы, потому что если поставить Камилле обьективные баллы-она будет первая в КП, из-за чего посыпется Алиса,Дина и тем более Даша.У Даши-нет никакой дороги 4 уровня, ей просто его тупо ставят в протоколе за штаб, так что то что Даша над Камиллой, как впрочем и Алиса-это беспредел договорняковый
Камилла, ты прекрасная фигуристка без слабых мест. У тебя отличный триксель, высокий, пролётный... Просто судьи продажны и циничны. Каталась просто прекрасно. Твое место второе.
Камилла, ты прекрасная фигуристка без слабых мест. У тебя отличный триксель, высокий, пролётный... Просто судьи продажны и циничны. Каталась просто прекрасно. Твое место второе.
первое ее место и никакое иное за кп.
