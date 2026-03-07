Дарья Садкова: «Относительно немного было времени на подготовку. Не в своей лучшей форме сейчас»

Садкова призналась, что подошла к финалу Гран‑при России не в лучшей форме.

Фигуристка Дарья Садкова прокомментировала выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Челябинске (72,71 балла, 4-е место).

– После последнего прыжка расслабилась, что больше у меня не было напряжения и переживаний насчет предстоящих элементов. Старалась с удовольствием прокататься, надеюсь, получилось. Зал отреагировал очень круто, тепло приняли.

– Насколько хорошо в физическом состоянии подходили к турниру?

– Не в самом лучшем физическом состоянии я подходила к старту. После прыжкового турнира я пыталась как можно быстрее реабилитироваться, посидела немного полечилась, дальше тоже были трудности, ногу повреждала до этого, совсем не окрепшая связка. Было такое, что на элементах, которые привыкла делать без боли, подворачивала ногу. Суммарно раз 5 или 6 подворачивала эту ногу. Относительно немного было времени на подготовку. Не в своей лучшей форме сейчас. Постараюсь сделать все, что в моих силах.

– Увидим четверные?

– Хотелось бы.

– У вас пошла кровь из носа?

– Пошла кровь из носа во время шестиминутный разминки, я подъехала к тренерам, высморкалась, мы с тренерами увидели, что на салфетке остался след крови. Даниил Маркович (Глейхенгауз) сказал: «Ну началось». У меня с детства течет кровь из носа, я уже привыкла. Благодаря этому я не испытывала стресс. Я не переживала насчет того, что не смогу откатать программу. У меня такой опыт уже есть. Круто, что такой опыт теперь будет и на соревнованиях. Хотелось бы, чтобы такие ситуации придавали больше уверенности в себе, – сказала Садкова.