Олимпийская чемпионка Алиса Лью снялась с чемпионата мира-2026.

Американская фигуристка Алиса Лью не выступит на чемпионате мира-2026, который пройдет с 24 по 29 марта в Праге.

В списке участниц на сайте Международного союза конькобежцев (ISU) ее заменила Сара Эверхардт.

На Олимпиаде-2026 в Милане Лью выиграла золото в личном и командном турнирах. Также она действующая чемпионка мира.