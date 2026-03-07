124

Олимпийская чемпионка Алиса Лью снялась с чемпионата мира-2026

Американская фигуристка Алиса Лью не выступит на чемпионате мира-2026, который пройдет с 24 по 29 марта в Праге.

В списке участниц на сайте Международного союза конькобежцев (ISU) ее заменила Сара Эверхардт.

На Олимпиаде-2026 в Милане Лью выиграла золото в личном и командном турнирах. Также она действующая чемпионка мира.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ISU
logoАлиса Лью
logoчемпионат мира по фигурному катанию
женское катание
Сара Эверхардт
logoсборная США
Не просто снялась, а снялась легко и непринужденно, получая удовольствие😁
А как же так? Она ж налегке катается, проблем быть не должно было))) Кто-то врёт, значит?
есть тусовки поинтереснее
ЧМ не в кайф
Алиса оказалась верна своим словам. Тусовки для неё действительно важнее тренировок и даже соревнований.
Особенно сейчас когда 2 золота олимпиады
Ну а че нет? После Олимпиады еще больше расслабилась, статус чемпионки мира у нее уже есть. Щас собрать себя уже не получится, времени мало. Ехать и преодолевать - не в их менталитете. Я хотела увидеть Алису на ЧМ, хорошо к ней отношусь. Но вроде логичный поступок
Случайные чемпионы поснимались все.
Ох, сейчас тебе накидают фанатки весёлой чемпионки 🤣🤣🤣
Действующая Чемпионка Мира и Финала Гран-при по Вашему мнению случайно выйграла? Ну-ну))
Честно, вообще по барабану на неё, никогда не был от неё в восторге, даже после побед, общую волну её восхваления не поддерживаю. Какая-то она слишком искусственная, не верю ей. Конечно она будет получать удовольствие от катания, исполняя детский контент, что-то надо делать с баллами за такие мувы. Обидно за людей, которые делают контент гораздо сложнее, но из-за каких-то помарок на сложных прыжках баллы получают такие же или даже меньше чем у Лью.
Для побарабанщика вы слишком много букв о ней написали.
Ну красивой точки Каори
Без наших фигуристок, это неполноценный ЧМ. Это она прекрасно понимает. Поставит точку- молодец. Заслужила.
Не она отстраняла, даже если и выиграла от этого она (но и не только она, в особенности выиграли от этого Губанова с Петрыкиной, которым титул ЧЕ при гегемонии российских фигуристок не светил даже в самых влажных фантазиях). Какие вообще претензии к Каори? Выиграла, потому что каталась лучше всех, кто участвовал = чемпионка по праву.
У неё был выбор между встречей с друзьями и ЧМ...
ЧМ всегда был турниром для проигравших на олимпиаде.
Это не так, и Загитова ездила, и Щербакова бы поехала, если бы не отстранили.
Да ну нет
Я ещё помню Ягудина после ОИ, приехал и влёгкую выиграл ЧМ, став четырехкратым ЧМ. А вот проигравший Плющ не явился)
Два раза такая халява не проходит.
Новая фейк-ЧМ нас ждёт, значит.
Надо же, 5 ЧМов подряд нас не допускают абсолютно прямо противозаконными преступными методами.
Почему фейк, если станет Каори, к примеру? Допустили нас на олимпиаду, и мы увидели, что на контрасте с Каори Аделия очень слабо катается, кроме призрачного квада ей обыгрывать ту же Каори нечем было. Единственное, что Каори не повезло, прыгни она этот чертов каскад, была бы с золотом, причем самым заслуженным. Надеюсь на яркую финальную точку на ЧМ.
Допустили из наших только травмированную Адель, по их странным требованиям с невозможностью замены. Если бы как всегда у нас было три квоты, с решением ФФКР кого отправить на ОИ, всё было бы иначе. И, кмк, не в пользу Лью.
ИМХО.
