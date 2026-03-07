Олимпийская чемпионка Алиса Лью снялась с чемпионата мира-2026
Олимпийская чемпионка Алиса Лью снялась с чемпионата мира-2026.
Американская фигуристка Алиса Лью не выступит на чемпионате мира-2026, который пройдет с 24 по 29 марта в Праге.
В списке участниц на сайте Международного союза конькобежцев (ISU) ее заменила Сара Эверхардт.
На Олимпиаде-2026 в Милане Лью выиграла золото в личном и командном турнирах. Также она действующая чемпионка мира.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ISU
124 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Я ещё помню Ягудина после ОИ, приехал и влёгкую выиграл ЧМ, став четырехкратым ЧМ. А вот проигравший Плющ не явился)
Надо же, 5 ЧМов подряд нас не допускают абсолютно прямо противозаконными преступными методами.
ИМХО.