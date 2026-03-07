Алиса Лью: «Много размышляла, хочу ли я, чтобы фигурное катание было популярным. Мне кажется, детям не стоит через это проходить»
Алиса Лью: много размышляла, хочу ли я, чтобы фигурное катание было популярным.
Олимпийская чемпионка из США Алиса Лью высказалась о негативном опыте в фигурном катании.
«Знаете, на самом деле я очень много размышляла, хочу ли я, чтобы фигурное катание было популярным.
Я довольна и не стала бы менять свое детство. Но мне кажется, что детям не стоит через это проходить. Фигурное катание может быть достаточно трудным, и родители, которые ведут сюда своих детей, иногда слишком втягиваются в это.
Токсичность есть не всегда, но часто – особенно на топ-уровне. У многих фигуристов есть негативный опыт», – сказала 20-летняя Лью.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: The New York Times
Не знаю даже, какие плюсы рассмотреть)) Очень рано надо начинать заниматься, нагрузки неадекватные для организма, у всех травмы с последующим влиянием на всю жизнь. Огромное количество тренировок должно быть, психологический прессинг, при этом с возрастом становится только сложнее.
Если вдруг миллиард факторов срастется, чтобы выйти в топ, ангажированное судейство на всех уровнях соревнований при очень малом количестве медалей высокого уровня, которые хоть как-то могут обосновать столько лишений. Если сравнивать с другими видами спорта.
В общем, самый неподходящий вид спорта, чтобы испытывать удовольствие, имхо)
А то, что она при этом много работает, не знают только далекие от спорта журналыги.
До этого она как раз говорила про токсичность и давление. А отец недавно говорил, что дошло до того что она даже при виде катка уже стрессовала
"Она была очень несчастной. Она избегала катка любой ценой. Она травмирована. Она просто была травмирована. Она страдала от ПТСР и не подходила к катку"