Алиса Лью: «Много размышляла, хочу ли я, чтобы фигурное катание было популярным. Мне кажется, детям не стоит через это проходить»

Алиса Лью: много размышляла, хочу ли я, чтобы фигурное катание было популярным.

Олимпийская чемпионка из США Алиса Лью высказалась о негативном опыте в фигурном катании.

«Знаете, на самом деле я очень много размышляла, хочу ли я, чтобы фигурное катание было популярным.

Я довольна и не стала бы менять свое детство. Но мне кажется, что детям не стоит через это проходить. Фигурное катание может быть достаточно трудным, и родители, которые ведут сюда своих детей, иногда слишком втягиваются в это.

Токсичность есть не всегда, но часто – особенно на топ-уровне. У многих фигуристов есть негативный опыт», – сказала 20-летняя Лью.