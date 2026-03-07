  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Алиса Лью: «Много размышляла, хочу ли я, чтобы фигурное катание было популярным. Мне кажется, детям не стоит через это проходить»
57

Алиса Лью: «Много размышляла, хочу ли я, чтобы фигурное катание было популярным. Мне кажется, детям не стоит через это проходить»

Алиса Лью: много размышляла, хочу ли я, чтобы фигурное катание было популярным.

Олимпийская чемпионка из США Алиса Лью высказалась о негативном опыте в фигурном катании.

«Знаете, на самом деле я очень много размышляла, хочу ли я, чтобы фигурное катание было популярным.

Я довольна и не стала бы менять свое детство. Но мне кажется, что детям не стоит через это проходить. Фигурное катание может быть достаточно трудным, и родители, которые ведут сюда своих детей, иногда слишком втягиваются в это.

Токсичность есть не всегда, но часто – особенно на топ-уровне. У многих фигуристов есть негативный опыт», – сказала 20-летняя Лью.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: The New York Times
logoАлиса Лью
logoсборная США
женское катание
57 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А я понимаю, о чем она. Она ни о чем не жалеет. Но понимает, что это не для всех и безумно тяжело, и множество детей просто ломает себе жизнь. Поэтому честно говорит, что надо хорошо подумать, прежде чем в это идти. Пусть туда идёт меньше наивных, меньше трагедий будет.
Ответ Мария Буравцева
А я понимаю, о чем она. Она ни о чем не жалеет. Но понимает, что это не для всех и безумно тяжело, и множество детей просто ломает себе жизнь. Поэтому честно говорит, что надо хорошо подумать, прежде чем в это идти. Пусть туда идёт меньше наивных, меньше трагедий будет.
Ещё бы она жалела, после двух золотых в Милане и бешенного скачка популярности.
Ответ Мария Буравцева
А я понимаю, о чем она. Она ни о чем не жалеет. Но понимает, что это не для всех и безумно тяжело, и множество детей просто ломает себе жизнь. Поэтому честно говорит, что надо хорошо подумать, прежде чем в это идти. Пусть туда идёт меньше наивных, меньше трагедий будет.
А в каком виде спорта или вообще в какой сфере деятельности все усыпано цветами ?
Я увлекаюсь просмотром фигурного катания, и при этом никогда не пожелаю, чтобы мои дети занимались этим видом спорта. А когда знакомые отдают детей в ФК, хочется кричать, чтобы они остановились 🤣

Не знаю даже, какие плюсы рассмотреть)) Очень рано надо начинать заниматься, нагрузки неадекватные для организма, у всех травмы с последующим влиянием на всю жизнь. Огромное количество тренировок должно быть, психологический прессинг, при этом с возрастом становится только сложнее.

Если вдруг миллиард факторов срастется, чтобы выйти в топ, ангажированное судейство на всех уровнях соревнований при очень малом количестве медалей высокого уровня, которые хоть как-то могут обосновать столько лишений. Если сравнивать с другими видами спорта.

В общем, самый неподходящий вид спорта, чтобы испытывать удовольствие, имхо)
Ответ Yasenka
Я увлекаюсь просмотром фигурного катания, и при этом никогда не пожелаю, чтобы мои дети занимались этим видом спорта. А когда знакомые отдают детей в ФК, хочется кричать, чтобы они остановились 🤣 Не знаю даже, какие плюсы рассмотреть)) Очень рано надо начинать заниматься, нагрузки неадекватные для организма, у всех травмы с последующим влиянием на всю жизнь. Огромное количество тренировок должно быть, психологический прессинг, при этом с возрастом становится только сложнее. Если вдруг миллиард факторов срастется, чтобы выйти в топ, ангажированное судейство на всех уровнях соревнований при очень малом количестве медалей высокого уровня, которые хоть как-то могут обосновать столько лишений. Если сравнивать с другими видами спорта. В общем, самый неподходящий вид спорта, чтобы испытывать удовольствие, имхо)
Да просто не надо путать хобби и работу. Покатушки пару раз в неделю - это для удовольствия. А ежедневная пахота в любом виде деятельности удовольствия не приносит.
Ответ Yasenka
Я увлекаюсь просмотром фигурного катания, и при этом никогда не пожелаю, чтобы мои дети занимались этим видом спорта. А когда знакомые отдают детей в ФК, хочется кричать, чтобы они остановились 🤣 Не знаю даже, какие плюсы рассмотреть)) Очень рано надо начинать заниматься, нагрузки неадекватные для организма, у всех травмы с последующим влиянием на всю жизнь. Огромное количество тренировок должно быть, психологический прессинг, при этом с возрастом становится только сложнее. Если вдруг миллиард факторов срастется, чтобы выйти в топ, ангажированное судейство на всех уровнях соревнований при очень малом количестве медалей высокого уровня, которые хоть как-то могут обосновать столько лишений. Если сравнивать с другими видами спорта. В общем, самый неподходящий вид спорта, чтобы испытывать удовольствие, имхо)
Я тоже всегда говорила, что своих детей в ФК не отдам. Дочь запросилась (4 года), отдала. Не буду говорить за все спортшколы страны, но наша (бюджетная!) группа вообще не перетруждается) пока хочет - пусть ходит, спортсекция 2-3 раза в неделю всё равно нужна. Профессиональную спорткарьеру я своим детям не желаю, не только ФК, а вообще.
Если чему и надо учиться у Алисы, так это - умению держать лицо и работать на публику.
А то, что она при этом много работает, не знают только далекие от спорта журналыги.
Согласна. Своих туда бы не отдала никогда. Занимающихся тысячи, звездами станут единицы. А для себя, для развития - это очень сложно. Можно найти кружки для развития и дешевле, и легче, и менее травмоопасные.
О чем и речь, всё это: в удовольствие-показуха от Алисы.
Ответ Katerina Sunny
О чем и речь, всё это: в удовольствие-показуха от Алисы.
Не показуха, а умение не показывать негатив. Зрители пришли не страдать, а отдыхать, радоваться, болеть.
Ответ orlitza
Не показуха, а умение не показывать негатив. Зрители пришли не страдать, а отдыхать, радоваться, болеть.
Это не шоу, а соревнования, со всеми человеческими реакциями.
Значит не все так легко и приятно, как показывает Алиса на соревнованиях.
Ответ Igor_Smr
Значит не все так легко и приятно, как показывает Алиса на соревнованиях.
Она говорит, что токсичность присутствует не всегда, но часто, и она счастлива. Видимо, она попала в тот небольшой процент счастливых в спорте.
Ответ Мар-ина
Она говорит, что токсичность присутствует не всегда, но часто, и она счастлива. Видимо, она попала в тот небольшой процент счастливых в спорте.
если только вот в этом сезоне
До этого она как раз говорила про токсичность и давление. А отец недавно говорил, что дошло до того что она даже при виде катка уже стрессовала
"Она была очень несчастной. Она избегала катка любой ценой. Она травмирована. Она просто была травмирована. Она страдала от ПТСР и не подходила к катку"
тогда и балет отменить и вообще Большой спорт
Но я прошла, теперь сижу на выгодных рекламных контрактах и могу до конца дней не работать. Но вам я такого, конечно, не желаю)
Ответ Iuliia Timofeyeva
Но я прошла, теперь сижу на выгодных рекламных контрактах и могу до конца дней не работать. Но вам я такого, конечно, не желаю)
Она не желает никому пройти тот тяжёлый путь и не желает того, что за кадром. А до выгодных контрактов и бездельничанья (никогда не работать) доходят единицы, и никто не знает, дойдёт ли он. Чтобы больше не работать, попотеть изначально нужно очень-очень нехило!! И так во всех сферах деятельности.
Ответ Iuliia Timofeyeva
Но я прошла, теперь сижу на выгодных рекламных контрактах и могу до конца дней не работать. Но вам я такого, конечно, не желаю)
Папа вложил в фигурку полмиллиона долларов. Почему бы им не окупиться. И далеко не всем так повезло. Родители Бреди Теннелл или Мэрайи Бэлл столько же вложили, но у них нет золота даже в команднике
Мне это напоминает актерские плачи: "Мне было так тяжело, так тяжело сниматься, меня заставляли лезть в холодную воду!!!" Но все равно своих детей в актеры тащат. То же с певцами "Боже, гастроли бесконечные, ужас!" Опять детки поют. И здесь то же.
Вот это честность! А то некоторые упрекают фигуристов в неблагодарности. Очень красивый спорт, но через что приходится проходить фигуристам, не хочется думать об этом
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ирина Роднина: «Я не смотрела финал Гран-при России. Что там смотреть? Все уже разыграно»
сегодня, 12:50
Москвина об иске из-за программы Гуменника «Парфюмер»: «Это одна из форм проявления интереса к фигурному катанию»
сегодня, 11:27
«Продвигается культура преступного мира». Житель Петербурга обратился в суд из-за программы Гуменника «Парфюмер» – иск не приняли
сегодня, 10:10
Дизайнер Гачинская: «С Гуменником с детства у нас никогда не было споров, нестыковок по представлению. Всегда стопроцентное доверие»
сегодня, 08:27
Роднина об отстранении россиян: «Абсолютно политическое решение, которое пора отменить и вернуть все на свои места»
сегодня, 08:04
Максим Ставиский: «В этом сезоне к Гуменнику немного предвзятое отношение. Есть ощущение, что его пытаются двигать вперед»
сегодня, 07:21
Тарасова о финале Гран-при: «У Гуменника была очень большая победа над собой. Он катается так, будто не допускает даже мысль, что что-то может не сделать»
сегодня, 06:32
Бетина Попова: «С повышением возрастных рамок эра безумного количества ультра-си отошла в сторону. Мне кажется, возродить это под силу лишь Трусовой и Валиевой»
сегодня, 06:18
Савин, Хамада, Накано, Ди Гульельмо, Дюбрей, Агенауэр и Лозон вошли в лонг-лист ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер»
вчера, 20:50
Костнер, Ришо, Шоя, Бурн, Дюбрей, Николь вошли в лонг-лист ISU Skating Awards в номинации на лучшего хореографа
вчера, 20:39
Ко всем новостям
Последние новости
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
сегодня, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
вчера, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
вчера, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Вероника Яметова: «Когда выходила на старт, думала, что я дома, меня здесь любят, у меня все получится»
7 марта, 11:58
Рекомендуем