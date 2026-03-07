10

Арина Ореховская: «Трусова мотивирует меня прыгать четверные»

Фигуристка Ореховская рассказала, что Трусова мотивирует ее прыгать четверные.

Фигуристка Арина Ореховская рассказала, что призер Олимпийских игр Александра Трусова вдохновляет ее на четверные прыжки.

В финале Гран-при России среди юниоров Ореховская заняла 6-е место, исполнив четверные лутц и флип.

– Ты называла своим кумиром Александру Трусову. Что зацепило в ней?

– Саша мне нравится еще с юниоров, прыгала много четверных. Она никогда не отступает! Даже на Олимпиаде могла не прыгать пять квадов, чтобы выиграть, но все равно вышла и доказала всем, что может. Прыгнула пять! Она меня мотивирует прыгать четверные.

– Как отреагировала на новость, что она возобновляет карьеру?

– Очень сильно обрадовалась. Саша ведь еще и четверной лутц восстановила. Это круто. Лично с ней я пока не знакома, фото и автографа тоже нет. Надеюсь, все впереди, – ответила Ореховская.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
женское катание
Арина Ореховская
logoСерия Гран-при России
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoсборная России
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В Москву нужно к кому-то переходить! А провинциалкам так и будут оценки выставлять как кот наплакал! Арина прыгнула два старших квада и проиграла девочке с падением без единого квада! Наше Российское судейство это дно!
Ответ RusVector
В Москву нужно к кому-то переходить! А провинциалкам так и будут оценки выставлять как кот наплакал! Арина прыгнула два старших квада и проиграла девочке с падением без единого квада! Наше Российское судейство это дно!
Оно то так, но квады недокручены и ушли в минус, надбавки за тройные низкие, баллов 10 на этом потеряла. Еще сил не хватило, в конце 2Т в каскаде, а ведь мог быть 3С. Компоненты тоже низкие, нужна хорошая школа, это да.
Ответ Владимир Харько
Оно то так, но квады недокручены и ушли в минус, надбавки за тройные низкие, баллов 10 на этом потеряла. Еще сил не хватило, в конце 2Т в каскаде, а ведь мог быть 3С. Компоненты тоже низкие, нужна хорошая школа, это да.
Именно этими низкими надбавками за чисто выполненные элементы Ореховскую и резали.
Молодец, давай еще и 3а и старайся все тщательно докручивать в воздухе
Ответ AlenaElena28@mail.ru
Молодец, давай еще и 3а и старайся все тщательно докручивать в воздухе
так смешно. кому-то не надо докручивать чтобы получать надбавки под 5, а кто-то должен эталон показывать, чтобы ей хотя бы +2 поставили.
Ответ Anna Morgan
так смешно. кому-то не надо докручивать чтобы получать надбавки под 5, а кто-то должен эталон показывать, чтобы ей хотя бы +2 поставили.
Точно.
Арина, у тебя замечательный штаб, доработаете, все получится. И КП и ПП хорошие, не надо менять штаб.
Ничего Арина, в ФК к новичкам во всем мире так относятся. Хайдорова тоже резали, когда он только появился. Но внимание на себя обратил. Продержись еще годик, и пойдут нормальные оценки.
Арине роста мастерства, удачи и успешных прокатов!
