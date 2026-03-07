Арина Ореховская: «Трусова мотивирует меня прыгать четверные»

Фигуристка Ореховская рассказала, что Трусова мотивирует ее прыгать четверные.

Фигуристка Арина Ореховская рассказала, что призер Олимпийских игр Александра Трусова вдохновляет ее на четверные прыжки.

В финале Гран-при России среди юниоров Ореховская заняла 6-е место, исполнив четверные лутц и флип.

– Ты называла своим кумиром Александру Трусову. Что зацепило в ней?

– Саша мне нравится еще с юниоров, прыгала много четверных. Она никогда не отступает! Даже на Олимпиаде могла не прыгать пять квадов, чтобы выиграть, но все равно вышла и доказала всем, что может. Прыгнула пять! Она меня мотивирует прыгать четверные.

– Как отреагировала на новость, что она возобновляет карьеру?

– Очень сильно обрадовалась. Саша ведь еще и четверной лутц восстановила. Это круто. Лично с ней я пока не знакома, фото и автографа тоже нет. Надеюсь, все впереди, – ответила Ореховская.