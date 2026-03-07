Гуменник и Посашков получат премии от правительства Петербурга за выступление на Олимпиаде

Гуменник и Посашков получат премии от Петербурга за выступление на Олимпиаде.

Фигурист Петр Гуменник и шорт-трекист Иван Посашков получат премии от правительства Санкт-Петербурга за выступление на Олимпиаде-2026.

Об этом сообщается в поручении губернатора города Александра Беглова. Оно опубликовано на сайте городской администрации.

Гуменник получит 344,8 тысячи рублей, Посашков – 57,5 тысяч. Тренерам спортсменов полагаются такие же суммы, как и их ученикам.

«Учредить премии правительства Санкт-Петербурга «За достижение высоких спортивных результатов на XXV Олимпийских зимних играх 2026 года в городах Милане и Кортина-д»Ампеццо (Италия)», – говорится в документе.

В правительстве Петербурга планируют выплатить премии до конца апреля и провести отдельную церемонию награждения.

На Олимпиаде-2026 Гуменник занял шестое место в одиночном катании. Посашков выступал на дистанциях 1000 и 1500 м, где выбыл в квалификации и 1/4 финала соответственно.