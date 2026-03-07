26

Гуменник и Посашков получат премии от правительства Петербурга за выступление на Олимпиаде

Гуменник и Посашков получат премии от Петербурга за выступление на Олимпиаде.

Фигурист Петр Гуменник и шорт-трекист Иван Посашков получат премии от правительства Санкт-Петербурга за выступление на Олимпиаде-2026.

Об этом сообщается в поручении губернатора города Александра Беглова. Оно опубликовано на сайте городской администрации.

Гуменник получит 344,8 тысячи рублей, Посашков – 57,5 тысяч. Тренерам спортсменов полагаются такие же суммы, как и их ученикам.

«Учредить премии правительства Санкт-Петербурга «За достижение высоких спортивных результатов на XXV Олимпийских зимних играх 2026 года в городах Милане и Кортина-д»Ампеццо (Италия)», – говорится в документе.

В правительстве Петербурга планируют выплатить премии до конца апреля и провести отдельную церемонию награждения.

На Олимпиаде-2026 Гуменник занял шестое место в одиночном катании. Посашков выступал на дистанциях 1000 и 1500 м, где выбыл в квалификации и 1/4 финала соответственно.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Администрация Санкт-Петербурга
Ивану прям огромную сумму отвалили) поди налоги ещё вычтут.
Раньше давали только за призовые места.
Ответ Флер де Лис
Раньше давали только за призовые места.
Раньше сколько участников было, а тут 13 человек доехало и по сути Петя накатал на бронзу уж точно.
Ответ Manatusik
Раньше сколько участников было, а тут 13 человек доехало и по сути Петя накатал на бронзу уж точно.
Манатусик, зачем свои фантазии выдавать за действительность,с 12 места в кп с грубой ошибкой на каскаде никогда бы Гуменник не попал на пьедестал, в произвольной программе было 5 ошибок проставленные-4 недокрута и не выполненный каскад 3-3,выполнил 3-2, плюс проблемы со скольжением,медленное катание и отсутствие хореографии в программах кроме рассматривания рук и поднесение пальца к виску, примитивные дороги шагов,не вплетенные в задумку постановки.Ему очень повезло, что парни были измотаны командником, а на Малинина в ПП было прямо оказано мощнейшее энергетическое воздействие -как и на лидеров) других,которое благодаря измотанности Ильи и не готовности к подобному нападению) полностью вывело его из строя, а при другом раскладе было бы в лучшем случае 9 место.
Петр наконец-то сможет купить шампунь! А если серьезно, нейтральный спортсмен и премия от Правительства? И даже не важно какое место.. это сюр какой-то! А на лечение детей соберем смс-ками, что уж там…
Обожаю Петю, но премию должны давать спонсоры, а не Правительство и не из бюджета. Как во всех нормальных странах. Тем более номинально нейтральному спортсмену.
Премия Посашкову -курам на смех🤦‍♀️
Ответ Валентина Королёва_1116383043
Премия Посашкову -курам на смех🤦‍♀️
Сможет купить смартфон, которых им там не дали?
Кажется нет.
Маразм зашкаливает.
Как Дружбу11 коряжит, прямо бальзам на душу)))
Премии за то, что поучаствовали и всё просрали ????? (рука-лицо)
Ответ RomvB
Премии за то, что поучаствовали и всё просрали ????? (рука-лицо)
По сути - именно за это.Причем ладно бы от России ехали и ладно бы медали привезли.
За что премия? за 12 и 6 место и то благодаря команднику на ОИ, из-за которого силы были утрачены у соперников и благодаря снятию с пробега Малинина на ПП.Слава Богу хватило разума квартиры и машины за 12 и 6 место не дарить). Справедливее бы было эти 600000 адресовать тем кому нужда обьективная- детскому дому, домам престарелых или приютам собак
