⛸️ Финал Гран-при России. Двоеглазова лидирует после короткой программы, Хуснутдинова – 2-я, Муравьева – 3-я
Двоеглазова лидирует после короткой программы в финале Гран-при России.
Фигуристка Алиса Двоеглазова выиграла короткую программу в финале Гран-при России в Челябинске.
Гран-при России по фигурному катанию
Финал
Челябинск
Женщины
Короткая программа
1. Алиса Двоеглазова – 76,29
2. Дина Хуснутдинова – 73,86
3. Софья Муравьева – 73,51
4. Дарья Садкова – 72,71
5. Камилла Нелюбова – 72,31
6. Ксения Гущина – 70,26
7. Елизавета Куликова – 68,06
8. Вероника Яметова – 67,85
9. Анна Фролова – 64,43
10. Мария Елисова – 61,54
11. Анна Ляшенко – 56,17
12. Мария Захарова – 54,06
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Да уж судьи. Садкова с каскадом в первой половине опережают блестящую Нелюбову с трикселем
ТШ не тот у Камиллы, плюс Нелюбовой дали крошечные компы, но техника у Камиллы много лучше Даши и да согласна Нелюбова должна быть выше....
Вот у Алисы Двоеглазовой есть та самая легкость, за которую хвалят Алису Лью. Вот так весело, задорно и безусильно катает и это не может не нравиться. Конечно, мы будем посмотреть , как пубертат на ней скажется, а пока хочется сказать , что шикарная фигуристка растет.
она и после прокатов кстати чем то Лью напоминает. Если ей радостно, то она будет танцевать и не сдерживаться А как всегда обнимала хмурого и напряженного Дудакова
Я тоже словила себя на мысли, что у Алисы есть как раз те самые веселенькие программы, которые нравятся публике, которая смотрит фигурку раз в 4 года. Особенно её ПП бы была очень в тему на ОИ. И что тогда бы говорили про то, что наши умеют только страдать в программах?
Зря Камиллу скинули с первого - сложность нужно поощрять. А потом на международке будут удивляться оценкам.
Камилле нужно подтягивать другие элементы -вращения , дорожки.Не акселем единым
Жесть. Камила точно должна быть выше Садковой. Каскад Лутц неуверенно, вторым прыжком ритт только. И первая половина зажатая вся.
гога постаралась..впереди алиса,там все хуже
Остальное намног лучше и вторая оценка по делу выше. Но Нелюбовой просто мало поставили. Садкова свое получила
Игорь Прудников очень профессионально берёт интервью. Хорошо что работает профессиональный журналист, а не бывший фигурист
Игорь Прудников бы мог основным комментатором нашего фк. Очень нравится мне.
Вот кто должен в кадре быть, прекрасная речь
Что-то Соловьёв с Ягудиным сегодня душнят. Одна Аня тянет. Коляды не хватает. Ягудина в последнее время слушать невозможно.
Сегодня из трёх комментаторов самой объективной была как раз Анна. Ну, а симпатия к той же Садковой вполне простительна. К тому же любой зритель, зная это, сделает скидку.
Тем кто возмущался баллами Садковой, первое место Муравьевой с недокрученным каскадом нормально заходит?
Как известно, это "этодругое"
Разницы никакой. Обе грибные.
Даже не знаю, восхищал ли меня кто-то так как Алиса. Это исполнение идеальное во всём, в каждой секунде. И эмоции, и взгляды, и игра, и артистизм за невероятной высоте. Про элементы не говорю. Да впридачу присущие только Алисе шарм и нежность. Красота красивая в общем.
Но какие (здесь должно быть непечатное слово) комментаторы! Зачем после отличного проката Садковой рассказывать, что "а вот на разминке она косячила". И продолжать тему в этом направлении, как будто и прокат Г. Спасибо хоть Анна прервала этот спич. В *опу таких комментаторов!!!
Прокат Садковой не был отличным. Он был вымученным.... Это было очевидно .
