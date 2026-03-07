⛸️ Финал Гран-при России. Гуменник выиграл короткую программу, Угожаев – 2-й, Дикиджи – 3-й, Семененко – 4-й, Кондратюк – 5-й
Гран-при России по фигурному катанию
Финал
Челябинск
Мужчины
Короткая программа
1. Петр Гуменник – 103,62
2. Николай Угожаев – 99,53
3. Владислав Дикиджи – 98,92
4. Евгений Семененко – 98,52
5. Марк Кондратюк – 95,92
6. Григорий Федоров – 95,41
7. Глеб Лутфуллин – 91,21
8. Макар Игнатов – 91,05
9. Андрей Мозалев – 87,26
10. Матвей Ветлугин – 84,31
11. Артур Даниелян – 71,63
12. Александр Мельников – 70,88
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Если набрать его нарезку в проверочной системе ISU, там толи один, толи два куска без прав и с припиской "маловероятно, что они будут одобрены".
Сакамото лично писала исполнительнице и та согласилась без всяких выплат. Лью нашла путь полегче, вернув для ОИ старые программ. Другим сказали намного заранее и было время все было решить/оплатить.
Не охота верить в заговоры, но за три для заявлять спортсмену, что права не действуют/отозвали/или что там было, тоже негоже. Тем более, что это не вопрос одного - двух дней везде, тем более с отсутствием SWIFT и неработой оплат/переводов.
Однозначных чемпионов Европы ,
С очень большой вероятностью призёров ОИ и будущего ЧМ,
Практически стопроцентных чемпионов командника.
Так не должно быть, это несправедливо, что наши спортсмены обделены своих стопроцентных титулов.
Меня бесит эта несправедливость.
А он - чисто женщина. Только небритая. И с этим самым))
Я не помню, было ли когда-то в нашей истории, что бы человек, приехавший без медали с олимпиады, получил столько народной любви. Все-таки любят у нас обычно за медали и желательно золотые)
Но Пётр и тут совершенно уникальный случай))