1483

⛸️ Финал Гран-при России. Гуменник выиграл короткую программу, Угожаев – 2-й, Дикиджи – 3-й, Семененко – 4-й, Кондратюк – 5-й

Гуменник лидирует после короткой программой в финале Гран-при России.

Фигурист Петр Гуменник лидирует после короткой программы в финале Гран-при России в Челябинске. 

Гран-при России по фигурному катанию

Финал

Челябинск

Мужчины

Короткая программа

1. Петр Гуменник – 103,62

2. Николай Угожаев – 99,53

3. Владислав Дикиджи – 98,92

4. Евгений Семененко – 98,52

5. Марк Кондратюк – 95,92

6. Григорий Федоров – 95,41

7. Глеб Лутфуллин – 91,21

8. Макар Игнатов – 91,05

9. Андрей Мозалев – 87,26

10. Матвей Ветлугин – 84,31

11. Артур Даниелян – 71,63

12. Александр Мельников – 70,88

Расписание финала Гран-при России в Челябинске

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
То, что приехал сюда Гуменник После того, как ему истрепали все нервы на ОИ.. Это огромное уважение к зрителям
Петя, красавчик. Порадовал! Отличный прокат, всё достойно. И вообще, наши парни сейчас очень классно выглядят. Такой конкуренции больше нет нигде. Можно только порадоваться!
Да, наши парни крутые! Радуют каждый раз
Как же обделалась наша федра, почему не выкупили лицензию на прокат этой музыки для Петра на ОИ? Шайдоров говорил, что казахская федра занималась договорами на использование музыки, почему наши не занимались? У нас всего два фигуриста ехали на игры, уж можно было заморочиться, чтобы исключить риски!!! Самая худшая работа Федерации за все время, сколько я помню. Я уже не говорю, что для допуска на международные на делается ничего!!!
Все так. Ho это ответственность прежде всего спортсмена и команды, и надо было это делать еще до постановки программ перед сезоном с учетом ОИ и многие об этом писали. Хороши все сразу, один не подумал, другой программу ставил, остальные сидели сложа руки всю дорогу.
Если набрать его нарезку в проверочной системе ISU, там толи один, толи два куска без прав и с припиской "маловероятно, что они будут одобрены".
Сакамото лично писала исполнительнице и та согласилась без всяких выплат. Лью нашла путь полегче, вернув для ОИ старые программ. Другим сказали намного заранее и было время все было решить/оплатить.
Не охота верить в заговоры, но за три для заявлять спортсмену, что права не действуют/отозвали/или что там было, тоже негоже. Тем более, что это не вопрос одного - двух дней везде, тем более с отсутствием SWIFT и неработой оплат/переводов.
Просто не нужно было надеяться на авось и заключить договоры на право использования музыки на играх, как казахи, не разорились бы. В итоге Сих только и смог потом пенять на злой запад, а на что они надеялись, на милость западных правообладателей? Закономерный итог, жаль Петра, возможно именно этого не хватило для пьедестала
Мне очень жаль, нет, меня очень бесит!!!!что сегодня мы видели:
Однозначных чемпионов Европы ,
С очень большой вероятностью призёров ОИ и будущего ЧМ,
Практически стопроцентных чемпионов командника.
Так не должно быть, это несправедливо, что наши спортсмены обделены своих стопроцентных титулов.
Меня бесит эта несправедливость.
Да, парни уровень показали. Целая разминка чисто.
В этой жизни много чего может бесить. Её редко посещает спраедливость
Как же вырос уровень у мужчин, мама дорогая. Помою время когда вообще невозможно было смотреть мальчиков. Один падёж был....
Да, 91 балл- 9 место! 🙈 И многие так хороши..
Ягудин сегодня - это прямо 50 оттенков мерзости. Уже даже Соловьёв отметил, что Ягудин всех сегодня полил грязью. По делу и по технике от него ноль информации в отличие от Коляды и Щербаковой. Непонятно, какова его роль в качестве комментатора. Сильно ругали Козловского после комментирования пар на ОИ, но он и обосновывал в принципе свои претензии, и повод для расстройства личного очень веский был у Козловского. Что Ягудин такой злобный совершенно не понимаю. Нашёл непыльную синекуру, напрягаться не надо, сиди болтай себе, всё рано источает гадости в отношении спортсменов.
ревность с женщинами и не такое делает))
А он - чисто женщина. Только небритая. И с этим самым))
Да с бодуна сидит и мелет
Реально мужское одиночное катание сейчас вызывает больший интерес чем женское. Много сейчас у нас отличных , непохожих фигуристов, с высочайшей техникой и классной презентацией, каждое соревнование превращается в неповторимый турнир, услада для глаз, вот бы ещё бан сняли 🔥
Так это нормально) Я вот начала смотреть фигурное с Плющенко и Ягудина. Это всегда был самый интересный вид, просто у нас был обиднейший спад. Учитывая, что как раз в женском мы вообще десятилетиями ничего не показывали - для меня до сих пор кажется чем-то удивительным считать его нашей фишкой. Но я рада, что опять акцент смещается на мужское, если честно. Не очень к 8 марта получается)
Скорее уже открывайте международные старты. Целое поколение парней крутое! Хватит тратить их лучшие годы 🥹
Я тоже в восторге от наших парней, они сильны сейчас.
Взывать к совести бессовестных бесполезно. Им всё равно.
Никак не могу поверить в то, что после такого длительного и кошмарного периода "безрыбья" в нашей мужской одиночке, нас теперь радует целая плеяда настолько талантливых, сильных, красивых мальчишек, готовых на каждом старте выходить и бороться и с соперниками и с самими собой.
Дааа! И все разные, харизматичные 🥰
Как все его приветствуют, настоящую народную любовь Петя завоевал в Милане, сколько человек меня спросили, сколько рилсов прислали те, кто ни одного фигуриста не знает) И все восхищены этим сыном маминой подруги))
Его и до Милана хорошо встречали. Я помню, когда он на ЧР-2024 докатывал под Дориана Грея, весь зал стоял и ор был такой же
Тоже самое) на работе все спросили про него, столько комментариев, столько подписчиков.
Я не помню, было ли когда-то в нашей истории, что бы человек, приехавший без медали с олимпиады, получил столько народной любви. Все-таки любят у нас обычно за медали и желательно золотые)
Но Пётр и тут совершенно уникальный случай))
Как же надоела эта Хаванагила, особенно в контексте того, что Израиль бомбит Иран
Да, с последними новостями по Ближнему Востоку очень специфично смотрится...
Вы мух от котлет оделяйте. Получается, в 2022 тоже от русской классики было правильно отказываться?
