⛸️ Финал Гран-при России. Гуменник выиграл короткую программу, Угожаев – 2-й, Дикиджи – 3-й, Семененко – 4-й, Кондратюк – 5-й

Гуменник лидирует после короткой программой в финале Гран-при России.

Гран-при России по фигурному катанию

Финал

Челябинск

Мужчины

Короткая программа

1. Петр Гуменник – 103,62

2. Николай Угожаев – 99,53

3. Владислав Дикиджи – 98,92

4. Евгений Семененко – 98,52

5. Марк Кондратюк – 95,92

6. Григорий Федоров – 95,41

7. Глеб Лутфуллин – 91,21

8. Макар Игнатов – 91,05

9. Андрей Мозалев – 87,26

10. Матвей Ветлугин – 84,31

11. Артур Даниелян – 71,63

12. Александр Мельников – 70,88

